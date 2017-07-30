Чем гордится Военно-морской флот России

Один из самых любимых в России праздников — День Военно-морского флота (ВМФ) — традиционно отмечается каждое последнее воскресенье июля. В этом году президент РФ Владимир Путин своим указом распорядился "в ознаменование славных побед ВМФ, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества", провести главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. В нем примут участие более 60 боевых кораблей и подводных лодок, более 40 самолетов и вертолетов Морской авиации.

Свою историю регулярный флот ведет с Потешного флота Петра Первого, когда 30 (20-го по старому стилю) октября 1696 года Боярская дума по предложению царя приняла постановление — "Морским судам быть".

Пять оперативно-стратегических подразделений современного ВМФ РФ:

СПЕЦПРОЕКТ Боевые корабли ВМФ России ТАСС рассказывает о боевом составе Черноморского, Балтийского, Тихоокеанского и Северного флотов

Балтийский флот

Северный флот

Тихоокеанский флот

Черноморский флот

Каспийская флотилия

В составе ВМФ: надводные силы, подводные силы, Морская авиация, береговые войска флота (морская пехота и войска береговой обороны), а также корабли и суда, части специального назначения, части и подразделения тыла. Также в составе флота — Гидрографическая служба России. В современном боевом составе находится несколько сотен кораблей и специализированных судов: одни строго засекречены, другие известны на весь мир.

Согласно данным из открытых источников, по состоянию на июль 2017 года в строю ВМФ РФ находятся более 220 надводных кораблей и катеров (включая тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий"), около 70 подводных лодок (из них 48 атомных), а также несколько сотен вспомогательных судов.