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Чем гордится Военно-морской флот России

Армия и ОПК
30 июля, 0:01 UTC+3

Корабли ВМФ — новейшие и единственные в своем роде, подтвердившие надежность долгими годами службы, — в фотогалерее ТАСС

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Большой противолодочный корабль проекта 1155 "Маршал Шапошников"
Большой противолодочный корабль проекта 1155 "Маршал Шапошников"
Большой противолодочный корабль проекта 1155 "Маршал Шапошников"
© Юрий Смитюк/ТАСС
"Владимир Мономах" — атомная подлодка стратегического назначения четвертого поколения проекта 955 "Борей"
"Владимир Мономах" — атомная подлодка стратегического назначения четвертого поколения проекта 955 "Борей"
"Владимир Мономах" — атомная подлодка стратегического назначения четвертого поколения проекта 955 "Борей"
© Предоставлено ЦКБ МТ "Рубин"
Вертолет Ка-52К "Катран" и тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Вертолет Ка-52К "Катран" и тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Вертолет Ка-52К "Катран" и тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
© Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС
"Юрий Долгорукий" — головной подводный ракетоносец проекта 955 "Борей"
"Юрий Долгорукий" — головной подводный ракетоносец проекта 955 "Борей"
"Юрий Долгорукий" — головной подводный ракетоносец проекта 955 "Борей"
© Лев Федосеев/ТАСС
Гвардейский ракетный крейсер "Москва"
Гвардейский ракетный крейсер "Москва"
Гвардейский ракетный крейсер "Москва"
© Вадим Савицкий/ТАСС
"Северодвинск" — головная подлодка проекта 885 "Ясень"
"Северодвинск" — головная подлодка проекта 885 "Ясень"
"Северодвинск" — головная подлодка проекта 885 "Ясень"
© Владимир Ларионов/ТАСС
Ходовые испытания в море подлодки "Великий Новгород" проекта 636.3
Ходовые испытания в море подлодки "Великий Новгород" проекта 636.3
Ходовые испытания в море подлодки "Великий Новгород" проекта 636.3
© АО "Адмиралтейские верфи"
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
©  Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС
Истребитель МиГ-29КУБ на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
Истребитель МиГ-29КУБ на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
Истребитель МиГ-29КУБ на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
©  Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС
Корвет проекта 20380 "Стерегущий"
Корвет проекта 20380 "Стерегущий"
Корвет проекта 20380 "Стерегущий"
©  Виталий Невар/ТАСС
Многоцелевая атомная субмарина третьего поколения проекта 971 "Щука-Б"
Многоцелевая атомная субмарина третьего поколения проекта 971 "Щука-Б"
Многоцелевая атомная субмарина третьего поколения проекта 971 "Щука-Б"
© Владимир Саяпин/ТАСС
Сторожевой корабль "Адмирал Григорович" — головной фрегат проекта 11350
Сторожевой корабль "Адмирал Григорович" — головной фрегат проекта 11350
Сторожевой корабль "Адмирал Григорович" — головной фрегат проекта 11350
© Александр Карпушкин/ТАСС
Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" в Средиземном море
Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" в Средиземном море
Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" в Средиземном море
© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Большие десантные корабли — "рабочие лошадки" российского флота
Большие десантные корабли — "рабочие лошадки" российского флота
Большие десантные корабли — "рабочие лошадки" российского флота
© Виталий Невар/ТАСС
Флагман Северного флота ракетный крейсер "Петр Великий"
Флагман Северного флота ракетный крейсер "Петр Великий"
Флагман Северного флота ракетный крейсер "Петр Великий"
© Олег Кулешов
Первая подлодка проекта 677 "Лада" "Санкт-Петербург"
Первая подлодка проекта 677 "Лада" "Санкт-Петербург"
Первая подлодка проекта 677 "Лада" "Санкт-Петербург"
© ЦКБ Рубин
Большие противолодочные корабли "Адмирал Чабаненко" и "Адмирал Левченко"
Большие противолодочные корабли "Адмирал Чабаненко" и "Адмирал Левченко"
Большие противолодочные корабли "Адмирал Чабаненко" и "Адмирал Левченко"
© Лев Федосеев/ТАСС
Подлодка "Старый Оскол" проекта 636.3 "Варшавянка"
Подлодка "Старый Оскол" проекта 636.3 "Варшавянка"
Подлодка "Старый Оскол" проекта 636.3 "Варшавянка"
© Руслан Шамуков/ТАСС
Корвет проекта 20380 "Сообразительный"
Корвет проекта 20380 "Сообразительный"
Корвет проекта 20380 "Сообразительный"
©  Руслан Шамуков/ТАСС
Десантный катер "Иван Карцов" (проект 21820, шифр "Дюгонь")
Десантный катер "Иван Карцов" (проект 21820, шифр "Дюгонь")
Десантный катер "Иван Карцов" (проект 21820, шифр "Дюгонь")
© Юрий Смитюк/ТАСС
Дизельная подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре" проекта 877 "Палтус"
Дизельная подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре" проекта 877 "Палтус"
Дизельная подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре" проекта 877 "Палтус"
© Юрий Смитюк/ТАСС
Океанографическое судно "Янтарь" проекта 22010
Океанографическое судно "Янтарь" проекта 22010
Океанографическое судно "Янтарь" проекта 22010
© Виталий Невар/ТАСС
Эскадренный миноносец проекта 956 "Быстрый"
Эскадренный миноносец проекта 956 "Быстрый"
Эскадренный миноносец проекта 956 "Быстрый"
© Юрий Смитюк/ТАСС
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Большой противолодочный корабль проекта 1155 "Маршал Шапошников"
© Юрий Смитюк/ТАСС
"Владимир Мономах" — атомная подлодка стратегического назначения четвертого поколения проекта 955 "Борей"
© Предоставлено ЦКБ МТ "Рубин"
Вертолет Ка-52К "Катран" и тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
© Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС
"Юрий Долгорукий" — головной подводный ракетоносец проекта 955 "Борей"
© Лев Федосеев/ТАСС
Гвардейский ракетный крейсер "Москва"
© Вадим Савицкий/ТАСС
"Северодвинск" — головная подлодка проекта 885 "Ясень"
© Владимир Ларионов/ТАСС
Ходовые испытания в море подлодки "Великий Новгород" проекта 636.3
© АО "Адмиралтейские верфи"
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
©  Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС
Истребитель МиГ-29КУБ на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
©  Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС
Корвет проекта 20380 "Стерегущий"
©  Виталий Невар/ТАСС
Многоцелевая атомная субмарина третьего поколения проекта 971 "Щука-Б"
© Владимир Саяпин/ТАСС
Сторожевой корабль "Адмирал Григорович" — головной фрегат проекта 11350
© Александр Карпушкин/ТАСС
Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" в Средиземном море
© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Большие десантные корабли — "рабочие лошадки" российского флота
© Виталий Невар/ТАСС
Флагман Северного флота ракетный крейсер "Петр Великий"
© Олег Кулешов
Первая подлодка проекта 677 "Лада" "Санкт-Петербург"
© ЦКБ Рубин
Большие противолодочные корабли "Адмирал Чабаненко" и "Адмирал Левченко"
© Лев Федосеев/ТАСС
Подлодка "Старый Оскол" проекта 636.3 "Варшавянка"
© Руслан Шамуков/ТАСС
Корвет проекта 20380 "Сообразительный"
©  Руслан Шамуков/ТАСС
Десантный катер "Иван Карцов" (проект 21820, шифр "Дюгонь")
© Юрий Смитюк/ТАСС
Дизельная подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре" проекта 877 "Палтус"
© Юрий Смитюк/ТАСС
Океанографическое судно "Янтарь" проекта 22010
© Виталий Невар/ТАСС
Эскадренный миноносец проекта 956 "Быстрый"
© Юрий Смитюк/ТАСС

Один из самых любимых в России праздников — День Военно-морского флота (ВМФ) — традиционно отмечается каждое последнее воскресенье июля. В этом году президент РФ Владимир Путин своим указом распорядился "в ознаменование славных побед ВМФ, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества", провести главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. В нем примут участие более 60 боевых кораблей и подводных лодок, более 40 самолетов и вертолетов Морской авиации.

Свою историю регулярный флот ведет с Потешного флота Петра Первого, когда 30 (20-го по старому стилю) октября 1696 года Боярская дума по предложению царя приняла постановление — "Морским судам быть".

Пять оперативно-стратегических подразделений современного ВМФ РФ:

СПЕЦПРОЕКТ

Боевые корабли ВМФ России

ТАСС рассказывает о боевом составе Черноморского, Балтийского, Тихоокеанского и Северного флотов

Балтийский флот

Северный флот

Тихоокеанский флот

Черноморский флот

Каспийская флотилия

В составе ВМФ: надводные силы, подводные силы, Морская авиация, береговые войска флота (морская пехота и войска береговой обороны), а также корабли и суда, части специального назначения, части и подразделения тыла. Также в составе флота — Гидрографическая служба России. В современном боевом составе находится несколько сотен кораблей и специализированных судов: одни строго засекречены, другие известны на весь мир.

Согласно данным из открытых источников, по состоянию на июль 2017 года в строю ВМФ РФ находятся более 220 надводных кораблей и катеров (включая тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий"), около 70 подводных лодок (из них 48 атомных), а также несколько сотен вспомогательных судов.

Смотрите также

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