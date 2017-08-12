Стальные крылья армии России

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В составе Воздушно-космических сил (ВКС) РФ три рода войск: военно-воздушные силы (ВВС), войска противовоздушной и противоракетной обороны, а также космические войска.
По данным открытых источников, в составе ВВС РФ находится более 1,8 тыс. самолетов, включая:
Кроме того, ВВС насчитывает около 400 военно-транспортных самолетов и самолетов-заправщиков, а также более 20 "летающих радаров" — авиационных комплексов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и А-50У. Еще около 400 самолетов находятся на хранении. ВВС также имеют на вооружении порядка 1,5 тыс. ударных, многоцелевых и транспортно-десантных вертолетов (Ми-28, Ка-52, Ка-50, Ми-24, Ка-35 и др.).
В составе ВВС РФ пять пилотажных групп: "Русские витязи" (Су-30СМ), "Стрижи" (МиГ-29), "Соколы России" (Су-35, Су-30 и Су-34), "Крылья Тавриды" (Як-130) и "Беркуты" (Ми-28Н).
По информации российского военного ведомства, в 2016 г. ВКС получили 139 летательных аппаратов. Были отремонтированы и модернизированы два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика Ту-160, два стратегических бомбардировщика Ту-95МС. Уровень оснащенности ВКС современными вооружениями был доведен до 66%, исправность авиации составила 62%.
Ожидается, что в 2017 г. ВКС получат 170 новых и модернизированных самолетов и вертолетов. Всего в соответствии с госпрограммой вооружения до 2025 г. парк авиатехники ВКС должен обновиться на 80–90%.
Продолжаются испытания истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА), его принятие на вооружение и начало поставок в строевые части ВКС ожидается в ближайшие годы. На 2018 г. намечен первый полет нового самолета дальней авиации Ту-160М2.
22 декабря 2016 г., выступая на расширенном заседании Коллегии Минобороны РФ, глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что действия ВКС переломили ход борьбы с терроризмом в Сирии. На тот момент российская авиация совершила 18,8 тыс. вылетов, нанеся 71 тыс. ударов по инфраструктуре террористов. Боевой опыт в Сирии получили 84% летного состава ВКС. В Сирии были апробированы многоцелевой истребитель Су-30СМ и фронтовой бомбардировщик Су-34, ударные вертолеты Ми-28Н и Ка-52.
Материал подготовлен по данным ТАСС-Досье.