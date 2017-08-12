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Стальные крылья армии России

Армия и ОПК
12 августа, 0:01 UTC+3

12 августа Военно-воздушные силы РФ отмечают 105 лет со дня образования. Всего в соответствии с госпрограммой вооружения до 2025 года парк авиатехники должен обновиться на 80–90%

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Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) Т-50
Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) Т-50
Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) Т-50
© Владимир Астапкович/ТАСС
Турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95
Турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95
Турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95
© Агентство "Военинформ" МО РФ
Многоцелевые всепогодные вертолеты Ка-52 "Аллигатор"
Многоцелевые всепогодные вертолеты Ка-52 "Аллигатор"
Многоцелевые всепогодные вертолеты Ка-52 "Аллигатор"
© Юрий Смитюк/ТАСС
Многоцелевой истребитель МиГ-35
Многоцелевой истребитель МиГ-35
Многоцелевой истребитель МиГ-35
© Сергей Бобылев/ТАСС
Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35
Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35
Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35
© Агентство "Военинформ" МО РФ
Ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник"
Ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник"
Ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник"
© Марина Лысцева/ТАСС
Палубный истребитель четвертого поколения МиГ-29КУБ
Палубный истребитель четвертого поколения МиГ-29КУБ
Палубный истребитель четвертого поколения МиГ-29КУБ
© Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
© Агентство "Военинформ" МО РФ
Тяжелый многоцелевой военно-транспортный вертолет Ми-26
Тяжелый многоцелевой военно-транспортный вертолет Ми-26
Тяжелый многоцелевой военно-транспортный вертолет Ми-26
© Марина Лысцева/ТАСС
Фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Су-24
Фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Су-24
Фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Су-24
© Юрий Смитюк/ТАСС
Ударный вертолет Ми-35
Ударный вертолет Ми-35
Ударный вертолет Ми-35
© Марина Лысцева/ТАСС
Дозвуковой штурмовик Су-25 "Грач"
Дозвуковой штурмовик Су-25 "Грач"
Дозвуковой штурмовик Су-25 "Грач"
© Юрий Смитюк/ТАСС
Всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34
Всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34
Всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34
©  EPA/SERGEI ILNITSKY
Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД
Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД
Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Учебно-боевой самолет Як-130
Учебно-боевой самолет Як-130
Учебно-боевой самолет Як-130
© Марина Лысцева/ТАСС
Палубный истребитель Су-33
Палубный истребитель Су-33
Палубный истребитель Су-33
© Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС
Многоцелевой вертолет Ми-8
Многоцелевой вертолет Ми-8
Многоцелевой вертолет Ми-8
© Александр Рюмин/ТАСС
Ударный вертолет Ми-24
Ударный вертолет Ми-24
Ударный вертолет Ми-24
© Валерий Матыцин/ТАСС
Двухместный многоцелевой истребитель Су-30СМ
Двухместный многоцелевой истребитель Су-30СМ
Двухместный многоцелевой истребитель Су-30СМ
© Вадим Гришанкин/Управление пресс-службы и информации Минобороны России/ТАСС
Сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик МиГ-31
Сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик МиГ-31
Сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик МиГ-31
© Донат Сорокин/ТАСС
Многоцелевые истребители МиГ-29
Многоцелевые истребители МиГ-29
Многоцелевые истребители МиГ-29
© Донат Сорокин/ТАСС
Ударный вертолет Ка-50 "Черная акула"
Ударный вертолет Ка-50 "Черная акула"
Ударный вертолет Ка-50 "Черная акула"
© Минобороны России
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50
© Владимир Смирнов/ТАСС
Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД и фронтовые бомбардировщики Су-24
Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД и фронтовые бомбардировщики Су-24
Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД и фронтовые бомбардировщики Су-24
© Игорь Руденко/Агентство "Военинформ" МО РФ
Авиационные группы высшего пилотажа "Русские витязи" и "Стрижи"
Авиационные группы высшего пилотажа "Русские витязи" и "Стрижи"
Авиационные группы высшего пилотажа "Русские витязи" и "Стрижи"
© Сергей Фадеичев/ТАСС
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Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) Т-50
© Владимир Астапкович/ТАСС
Турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95
© Агентство "Военинформ" МО РФ
Многоцелевые всепогодные вертолеты Ка-52 "Аллигатор"
© Юрий Смитюк/ТАСС
Многоцелевой истребитель МиГ-35
© Сергей Бобылев/ТАСС
Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35
© Агентство "Военинформ" МО РФ
Ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник"
© Марина Лысцева/ТАСС
Палубный истребитель четвертого поколения МиГ-29КУБ
© Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
© Агентство "Военинформ" МО РФ
Тяжелый многоцелевой военно-транспортный вертолет Ми-26
© Марина Лысцева/ТАСС
Фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Су-24
© Юрий Смитюк/ТАСС
Ударный вертолет Ми-35
© Марина Лысцева/ТАСС
Дозвуковой штурмовик Су-25 "Грач"
© Юрий Смитюк/ТАСС
Всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34
©  EPA/SERGEI ILNITSKY
Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Учебно-боевой самолет Як-130
© Марина Лысцева/ТАСС
Палубный истребитель Су-33
© Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС
Многоцелевой вертолет Ми-8
© Александр Рюмин/ТАСС
Ударный вертолет Ми-24
© Валерий Матыцин/ТАСС
Двухместный многоцелевой истребитель Су-30СМ
© Вадим Гришанкин/Управление пресс-службы и информации Минобороны России/ТАСС
Сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик МиГ-31
© Донат Сорокин/ТАСС
Многоцелевые истребители МиГ-29
© Донат Сорокин/ТАСС
Ударный вертолет Ка-50 "Черная акула"
© Минобороны России
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50
© Владимир Смирнов/ТАСС
Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД и фронтовые бомбардировщики Су-24
© Игорь Руденко/Агентство "Военинформ" МО РФ
Авиационные группы высшего пилотажа "Русские витязи" и "Стрижи"
© Сергей Фадеичев/ТАСС

В составе Воздушно-космических сил (ВКС) РФ три рода войск: военно-воздушные силы (ВВС), войска противовоздушной и противоракетной обороны, а также космические войска. 

По данным открытых источников, в составе ВВС РФ находится более 1,8 тыс. самолетов, включая:

  • свыше 800 истребителей (Су-27, Су-30, Су-33, Су-35, МиГ-29, МиГ-31 и их модификации),
  • около 150 ударных самолетов (Су-24М и их модификации, Су-34),
  • порядка 200 штурмовиков (Су-25),
  • 150 учебно-тренировочных самолетов (Як-130 и др.),
  • около 70 стратегических бомбардировщиков (Ту-95 и Ту-160),
  • более 40 дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

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Кроме того, ВВС насчитывает около 400 военно-транспортных самолетов и самолетов-заправщиков, а также более 20 "летающих радаров" — авиационных комплексов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и А-50У. Еще около 400 самолетов находятся на хранении. ВВС также имеют на вооружении порядка 1,5 тыс. ударных, многоцелевых и транспортно-десантных вертолетов (Ми-28, Ка-52, Ка-50, Ми-24, Ка-35 и др.).

В составе ВВС РФ пять пилотажных групп: "Русские витязи" (Су-30СМ), "Стрижи" (МиГ-29), "Соколы России" (Су-35, Су-30 и Су-34), "Крылья Тавриды" (Як-130) и "Беркуты" (Ми-28Н).

По информации российского военного ведомства, в 2016 г. ВКС получили 139 летательных аппаратов. Были отремонтированы и модернизированы два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика Ту-160, два стратегических бомбардировщика Ту-95МС. Уровень оснащенности ВКС современными вооружениями был доведен до 66%, исправность авиации составила 62%.

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Ожидается, что в 2017 г. ВКС получат 170 новых и модернизированных самолетов и вертолетов. Всего в соответствии с госпрограммой вооружения до 2025 г. парк авиатехники ВКС должен обновиться на 80–90%.

Продолжаются испытания истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА), его принятие на вооружение и начало поставок в строевые части ВКС ожидается в ближайшие годы. На 2018 г. намечен первый полет нового самолета дальней авиации Ту-160М2.

22 декабря 2016 г., выступая на расширенном заседании Коллегии Минобороны РФ, глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что действия ВКС переломили ход борьбы с терроризмом в Сирии. На тот момент российская авиация совершила 18,8 тыс. вылетов, нанеся 71 тыс. ударов по инфраструктуре террористов. Боевой опыт в Сирии получили 84% летного состава ВКС. В Сирии были апробированы многоцелевой истребитель Су-30СМ и фронтовой бомбардировщик Су-34, ударные вертолеты Ми-28Н и Ка-52.

Материал подготовлен по данным ТАСС-Досье.

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