Как "Аврора" не стала "Юноной": малоизвестные факты о легендарном крейсере

Крейсер "Аврора" по праву называется кораблем номер один Военно-морского флота России. Он участник важнейших событий в истории страны XX века: Цусимской битвы, революции 1917 года и Великой Отечественной войны.

Он был заложен на судостроительной верфи "Новое-Адмиралтейство" (ныне – "Адмиралтейские верфи", Санкт-Петербург) 4 июня 1897 года, спустя три года в присутствии императора Николая II и императриц Марии Федоровны и Александры Федоровны состоялся торжественный спуск на воду. Водоизмещение "Авроры" на тот момент составляло 6731 т.

В настоящее время – в составе Балтийского флота, филиал Центрального военно-морского музея Минобороны. Является объектом культурного наследия РФ. Один из четырех сохранившихся в мире броненосцев постройки конца XIX – начала XX века.

ТАСС собрал наиболее любопытные факты из богатейшей истории легендарного крейсера.

"Аврора" – последний в серии из трех кораблей водоизмещением 6,6 тысяч тонн, построенных в конце XIX века на петербургской верфи. Первые два корабля этого проекта были названы "Паллада" и "Диана", третий почти год был безымянным и именовался просто "крейсер водоизмещением 6630 тонн типа "Диана". В русском флоте название типу кораблей давалось не по имени головного корабля, а по наиболее короткому и звучному названию одного из однотипных кораблей.

Лишь в 1897 году он получил имя. По традиции, существующей со времен Петра I, право давать наименование крупным кораблям принадлежало царю, поэтому Николаю II был предложен список возможных названий строящегося крейсера: "Аврора", "Наяда", "Гелиона", "Юнона", "Психея", "Аскольд", "Варяг", "Богатырь", "Боярин", "Полкан", "Нептун". Император подчеркнул название в списке и на полях карандашом написал: "Аврора".

Кстати, крейсер "Аврора" – второй корабль русского флота, носящий это имя. Первым был трехмачтовый парусный фрегат, построенный в 1835 году на Охтинской верфи в Петербурге. В 1854 году он принял участие в героической обороне города Петропавловска-на-Камчатке.

В 1904 году крейсер вошел в состав 2-й Тихоокеанской эскадры под командованием контр-адмирала Зиновия Рожественского. Эскадра в составе 28 кораблей осенью 1904 года вышла из Либавы (ныне – Лиепая, Латвия) и направилась на Дальний Восток, с тем чтобы объединиться с запертой в Порт-Артуре 1-й Тихоокеанской эскадрой и атаковать корабли японского флота. В ночь на 9 октября, когда эскадра находилась в Северном море, произошел инцидент, который в России называют Гулльским, а в Европе – "Русским произволом" (The Russian Outrage).

Командующий эскадрой Рожественский получил сведения о нахождении на пути русских кораблей неизвестных миноносцев. В районе Доггер-Банки по ходу следования эскадры был обнаружен силуэт корабля, который двигался без отличительных огней и шел курсом, пересекающим курс русской флотилии, что являлось грубым нарушением международных правил плавания судов в море.

Командование эскадры решило, что ей грозит атака миноносцев, и с идущих впереди броненосцев открыли огонь по неизвестному кораблю. Позже выяснилось, что русские корабли обстреляли небольшие британские рыболовецкие суда, одно из которых было затоплено, еще пять получили повреждения, погибли два человека. Огонь был прекращен. Одновременно с этим на траверзе передового отряда показались силуэты еще двух кораблей, по которым тоже был открыт огонь. Ими оказалась "Аврора" и крейсер "Дмитрий Донской", которые находились в отдалении от основной ударной группы эскадры. В результате обстрела на "Авроре" пострадали два человека.

Команде было приказано лечь, а из боевой рубки засигналили всеми сигнальными средствами, имевшимися в распоряжении, зажгли так называемую "рождественскую елку", фальшфейера, лучи прожекторов пустили вверх. "Александр III" в это время как раз навел дула своих огромных 12-дюймовых чудовищ и готовился ахнуть по "Авроре" залпом, от которого ей был бы капут. Стрельба стихла. Попаданий оказалось всего пять, и два из них в каюту судового священника.

Пострадавших было двое. Священнику раздробило плечо, и он скончался при явлениях гангрены в Танжере. Матрос, раненный в ногу, поправился, но продолжать службу не мог и был уволен на родину Владимир Кравченко судовой врач "Авроры"

На следующий день в европейских газетах был поднят шквал негодования. Британский флот бросился следом за эскадрой Рожественского и блокировал ее у берегов Испании. Инцидент привел к серьезному дипломатическому конфликту, который удалось уладить лишь после того, как Россия согласилась возместить рыбакам все убытки и обеспечить родных погибших и раненых пенсиями. Эскадра между тем продолжила свой путь.

У моряков на "Авроре", как и на многих других кораблях, были свои питомцы и любимцы. Некоторое время обитали два крокодила. Они были взяты на борт в одном из африканских портов по пути следования крейсера к берегам Японии. Одного звали – Сам, другого – Того, по имени японского адмирала Хэйхатиро Того, который позднее руководил разгромом 2-й Тихоокеанской эскадры.

"Тропический климат, тяжелые условия плавания расшатывали здоровье, психику. Осточертело мертвящее однообразие. Матросов, даже прежде равнодушных к животным, неудержимо потянуло к ним. После гибели Шарика на крейсере появились два молодых крокодила, несколько хамелеонов, не только менявших цвет, но и форму тела – они надувались, преображались на глазах", - описывает присутствие пресмыкающихся на боевом корабле писатель Юрий Чернов в книге "Судьба высокая "Авроры".

Экое горе! – жалуется один другому. – и спать ложиться-то страшно: из одного угла на тебя крокодил ползет, в другом удав свернулся клубочком. Встанешь, пойдешь искать местечко побезопаснее, и со всех ног летишь на палубу, споткнувшись о черепаху (их у нас две, громадные, на них становиться обеими ногами можно). Идешь дальше: там ворчат, хрюкают лемуры, там хамелеон шипит, а пруссаки... что про них и говорить! Хуже собак накидываются, скоро всю шкуру с тебя сгрызут Владимир Кравченко судовой врач "Авроры"

Однажды, когда моряки решили, что приручение крокодилов удалось, их выпустили на ют (кормовая часть верхней палубы. – Прим. ТАСС) греться на солнце. Усыпив бдительность людей, Сам неожиданно бросился к борту и прыгнул в океан. Гибель крокодила произвела удручающее впечатление на матросов. О судьбе Того известно, что он ненадолго пережил собрата и был убит во время Цусимской битвы.

2-я эскадра Тихоокеанского флота, насчитывающая 38 боевых кораблей и вспомогательных судов, преодолев три океана, дошла до берегов Японии, но не смогла пройти узкий Корейский пролив. Там эскадру Рожественского ожидали превосходящие силы японского флота (89 кораблей) под флагом адмирала Хэйхатиро Того. Днем японцы обрушили мощнейший артиллерийский огонь на корабли русской эскадры, в первую очередь стремясь вывести из строя броненосцы.

"Аврора" с честью выдержала бой у Цусимы, выполняя приказ командования по защите кораблей и транспортов. Комендоры вели точный огонь по кораблям противника, корабль не раз своим телом закрывал израненные русские броненосцы.

Но итог схватки был предрешен – большая часть русских кораблей была потоплена японцами или сдалась в плен. Остальные были либо затоплены экипажами, либо погибли позднее, во время преследования врагом. Уцелели три везунчика из отряда крейсеров – "Олег", "Жемчуг" и "Аврора", а также один миноносец и два вспомогательных судна.

В Цусимском бою "Аврора" получила около 10 попаданий снарядами калибра от 75 до 200-мм, были выведены из строя пять орудий. Экипаж потерял 16 человек убитыми, в том числе капитана корабля Евгения Егорьева, и 89 ранеными (по другим данным – 15 убитыми и 83 ранеными). Осколки шесть раз сбивали флаг, но он был возвращен на место экипажем. В ходе боя крейсер выпустил по противнику 303 снаряда калибром 152-мм, 1282 – 75-мм и 320 – 37-мм.

На "Авроре" впервые на боевом корабле по настоянию судового врача Владимира Кравченко был смонтирован рентгеновский аппарат. Сам доктор в своей книге "Через три океана. Воспоминания врача о морском походе" писал, что скептики заявляли, что использование рентгеновского оборудования на судах невозможно. В существующей в то время практике оказания вне госпитальной помощи даже на суше, а не на флоте осколки искали в ранах с помощью зондов, зачастую без анестезии.

Между прочим, этот опыт широкого применения аппарата Рентгена на военном корабле после боя явился первым. Исследовано было более 40 раненых. За все время я наблюдал только один случай обморока, и это было во время исследования Рентгеном Владимир Кравченко судовой врач "Авроры"

Крейсер называют символом Октябрьской революции, однако считать его таковым можно лишь с натяжкой.

Приблизительно с 30-х годов благодаря художникам, поэтам, журналистам, режиссерам и некоторым писателям началось воспевание крейсера "Аврора". Слава этого крейсера особенно расцвела во время культа личности. Матрос, обвешанный пулеметными лентами, и крейсер "Аврора" становятся эмблемами Великой Октябрьской революции, а все остальное будто не существовало Николай Ховрин из воспоминаний матроса-большевика, члена ЦК Балтийского флота

"Одним из распоряжений Военно-революционного комитета было приказание крейсеру "Аврора" встать на якорь у Николаевского моста на случай обстрела Зимнего дворца, где помещалось Временное правительство", - описывал Ховрин участие "Авроры" в событиях в ночь на 26 октября 1917 года. Не зная, как поведут себя находившиеся воинские подразделения, он считал, что мера эта явилась необходимой, тем более что на "Авроре" были крупнокалиберные пушки. Однако командование крейсера отказывалось от выполнения приказов, ссылаясь на неглубокий фарватер на Неве.

Кроме того, машины "Авроры" не были в то время собраны. Все же буксир вывел крейсер к мосту, где он и встал на якорь. Когда стали готовить пушки, то оказалось, что к ним нет прицелов. Кто-то запер прицелы в каюте. Так в поисках того и другого дотянули до вечера. Словом, все делалось для того, чтобы приказ Военно-революционного комитета не был выполнен. Но все же в самый решающий момент "Аврора" дала один холостой выстрел, и этим роль крейсера была исчерпана Николай Ховрин из воспоминаний матроса-большевика, члена ЦК Балтийского флота

После выстрела, позднее названного историческим, по Петрограду поползли слухи, что выстрелы по творению Растрелли производились боевыми снарядами. Для их опровержения в газете "Правда" от 9 ноября (27 октября) 1917 года была опубликована следующая заметка:

Письмо в редакцию.

Команда крейсера "Аврора" выражает протест по поводу брошенных обвинений, тем более обвинений не проверенных, но бросающих пятно позора на команду крейсера. Мы заявляем, что пришли не громить Зимний дворец, не убивать мирных жителей, а защищать и, если нужно, умереть за свободу и революцию от контрреволюционеров.

Печать пишет, что "Аврора" открыла огонь по Зимнему дворцу, но знают ли господа репортеры, что открытый нами огонь из пушек не оставил бы камня на камне не только от Зимнего дворца, но и от прилегающих к нему улиц?

К вам обращаемся, рабочие и солдаты г. Петрограда! Не верьте провокационным слухам. ...Что же касается выстрелов с крейсера, то был произведен только один холостой выстрел из 6-дюймового орудия, обозначающий сигнал для всех судов, стоящих на Неве, и призывающий их к бдительности и готовности.

Председатель судкома А. Белышев

Секретарь С. Захаров

Не исключено, что революционной "Аврору" стали считать потому, что экипаж крейсера действительно поддерживал большевиков. В 1917-1918 годах, как заявляет бывший командир корабля Лев Поленов в своей книге "Сто лет в списках флота", было сделано несколько попыток уничтожить революционный крейсер или его экипаж. Первая попытка была предпринята в канун 1918 года, когда на корабль была отпущена к новогоднему столу партия окороков, которые, как выяснилось, были отравлены. Около 200 человек были госпитализированы в тяжелом состоянии.

В январе экипаж крейсера был предупрежден о намерении врагов революции уничтожить корабль. Для защиты "Авроры" балтийцы установили на льду Большой Невы проволочное заграждение, усилили охрану корабля. Во второй половине марта судовой комитет получил информацию о намерении анархистов подорвать "Аврору".

30 марта попытка теракта была предотвращена. На льду у носовой части крейсера, в районе погребов с боезапасом, матросы нашли подозрительный пакет и принесли в судовой комитет. Офицер, который исполнял обязанности старшего артиллериста, обезвредил "адскую машину" и разрядил ее, вынув взрыватель с часовым механизмом и 3,6 кг тола. Однако на этом события не закончились: офицер ушел к себе в каюту изучать устройство взрывателя и устройство мины, а затем, при докладе командиру, случайно в его руках сдетонировал взрыватель. У офицер-артиллериста были изувечены руки, рана в боку.

Начало Великой Отечественной войны застало "Аврору" в порту Ораниенбаума. Артиллерия корабля была в строю, он был включен в систему противовоздушной обороны подступов к Кронштадту и Ленинграду.

С июля 1941 года 130-мм орудия действовали в составе батареи "А", названной в честь крейсера и включавшей в состав своих расчетов моряков с "Авроры". В сентябре 1941 года эта батарея в течение недели сражалась в районе Дудергофа на Вороньей горе (самая высокая точка Ленинграда) против немецких танков, находясь в полном окружении. Бой шел до последнего снаряда, и из 165 человек личного состава пробились из окружения лишь 26. Моряки одного из орудийных расчетов предпочли смерть сдаче в плен, подорвавшись вместе с орудиями.

Сам крейсер в сентябре 1941 года, после артобстрела, накренился на правый борт, и, чтобы выровнять его, команде пришлось частично подтопить корабль, открыв кингстоны на противоположном борту.

Из-за отсутствия тепла и электричества личный состав с наступлением морозов переселился на берег, где впоследствии зимой занимался выгрузкой оставшегося вооружения. Одна из пушек, перевезенная "живым паром" по льду до мастерских, впоследствии была установлена на бронепоезде "Балтиец". Этот бронепоезд вплоть до 1944 года громил врага на подступах к Ленинграду.

23 октября 1945 года по решению народного комиссара ВМФ СССР крейсер "Аврора" был предоставлен для съемок кинокартины о крейсере "Варяг" съемочной группе студии им. Горького на срок до 1 июня 1946 года.

Корабль в то время ожидал ремонта на Балтийском заводе, где его должны были подготовить к установке на вечную стоянку. В связи с решением о съемке судостроителям пришлось планировать работы сразу по двум направлениям – восстановление корабля и придание ему внешнего вида крейсера "Варяг". Для гримирования под "Варяг" необходимо было установить четвертую, фальшивую трубу, несколько 152-мм орудий, сделать носовое украшение и командирский балкон в кормовой оконечности.

Подготовка к съемкам шла с 5 апреля по 15 июля 1946 года. После ее окончания крейсер был переведен на Восточный кронштадтский рейд, где "Авроре" предстояло сыграть роль "Варяга". В съемках участвовал почти весь личный состав, перевозил с берега на шлюпках людей, продукты, материалы. Последние кадры были отсняты 29 сентября, на следующий день крейсер был возвращен к стенке судоремонтной мастерской у Масляного Буяна.

О "Варяге" Взрыв канонерки "Кореец" в Чемульпо © wikimedia.org/BezPRUzyn В 1904 году 10 японских эсминцев внезапно атаковали русскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура и вывели из строя 2 броненосца и 1 крейсер. Пытаясь прорваться из корейского порта Чемульпо в Порт-Артур, крейсер "Варяг" и канонерская лодка "Кореец" вступили в неравный бой с японской эскадрой. За час боя моряки потопили миноносец противников, повредили три крейсера, но и сами получили серьезные повреждения. Корабли вернулись в порт, и по приказу командира "Варяга" капитана Руднева "Кореец" был взорван, а крейсер затоплен. На следующий день Япония объявила России войну.

С 1984 по 1987 год на заводе имени Жданова (ныне "Северная верфь") производился ремонт корабля. Пока корабль отсутствовал на привычном месте у Нахимовского училища, а также после его возвращения к 70-летию Октябрьской революции по Ленинграду поползли слухи, что "Аврора" якобы стоит на бетонном основании, вся подводная часть корабля срезана. Эти сведения стали распространяться еще активнее после того, как в прессе прошел сюжет о том, что жители поселков Ленинградской области, расположенных вблизи Лужской губы, распродают куски корабля на сувениры.

Как пишет Лев Поленов в своей книге, во время ремонта корабля на заводе Жданова подводная часть крейсера в самом деле была отделена от надводной. Вместо старого дна к кораблю было приварено новое. "Несохраняемая" старая конструкция сначала четыре года простояла на разделочной базе ЛПО "Вторчермет", находящейся рядом с заводом, где ремонтировалась "Аврора". В 1988 году подводную часть переправили в Лужскую губу рядом с поселком Ручьи, где часть легендарного корабля была загружена балластом и затоплена. Там она и находится до сих пор, а куски части корабля местные жители и туристы кромсают на сувениры.