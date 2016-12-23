"Медведи" и "Белые лебеди": дальние "стратеги" России

Только две страны мира — США и Россия — имеют в своем составе стратегическую (Дальнюю) авиацию. Вместе с подводными атомными ракетоносцами и комплексами РВСН "стратеги" входят в состав ядерной триады государства.

Современные "дальники" ведут свою историю с эскадры самолетов "Илья Муромец" — первого в мире соединения тяжелых четырехмоторных бомбардировщиков. Решение о ее создании 23 декабря 1914 года утвердил император Николай II. Эту дату принято считать Днем Дальней авиации ВКС РФ.

Основу современного авиапарка составляют стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78 и самолеты-разведчики Ту-22МР.

Впервые "стратеги" 17 ноября 2015 года нанесли массированные удары крылатыми ракетами воздушного базирования и авиабомбами по позициям террористов в Сирии.

В 2016 году самолетами Дальней авиации выполнено 17 полетов на воздушное патрулирование в акваториях Норвежского, Северного, Черного, Японского и Желтого морей, в западную часть Тихого и северо-восточную часть Атлантического океанов, а также в арктическую зону.

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