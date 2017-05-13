Севастопольский рейд: боевые корабли Черноморского флота

Вид из рубки во время церемонии поднятия Андреевского флага на фрегате "Адмирал Григорович" © Виталий Невар/ТАСС

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Вид из рубки во время церемонии поднятия Андреевского флага на фрегате "Адмирал Григорович" © Виталий Невар/ТАСС

Черноморский флот (ЧФ) — оперативно-стратегическое объединение ВМФ РФ на Черном море. По состоянию на май 2017 года в состав флота входят 283 корабля и судна (из них боевых кораблей - 51), личный состав — не менее 25 тыс. военнослужащих. До 2020 г. на флот должны поступить порядка 50 новых кораблей и судов обеспечения.

СПЕЦПРОЕКТ Черноморский флот России О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Черном море

По информации командования флота, в 2016 году корабли и суда обеспечения ЧФ прошли в общей сложности почти 340 тыс. морских миль (около 630 тыс. км), увеличив наплаванность на 45% по сравнению с 2015 г., а продолжительность выполнения задач в море — почти в 2 раза. Моряки флота суммарно провели в море около 3,8 тыс. суток, участвовали в 80 походах (основные задачи выполнялись в составе межфлотской группировки ВМФ России в Средиземном море). В ноябре 2016 года боевую стрельбу по инфраструктуре террористических группировок в Сирии комплексом крылатых ракет морского базирования "Калибр" выполнил экипаж фрегата "Адмирал Григорович".

Пополнение флота

По итогам 2016 года ЧФ получил больше всего новых кораблей и подлодок по сравнению с другими флотами России.

11 марта 2016 года в состав флота вошел "Адмирал Григорович" — первый из шести фрегатов проекта 11356, которые строятся для ЧФ в Калининграде.

Полностью укомплектована подводная составляющая ЧФ. В октябре 2016-го в боевой состав флота вошла подлодка "Великий Новгород" проекта 636.3. Шестая, заключительная в этой серии, дизель-электрическая субмарина "Колпино" была передана флоту 24 ноября.

Еще в 2015 году ЧФ пополнился двумя малыми ракетными кораблями "Серпухов" и "Зеленый Дол" проекта 21631 "Буян-М", оснащенными ракетами "Калибр". Сейчас на Зеленодольском заводе в Татарстане для ЧФ строятся еще четыре корабля этого проекта.

Флагман ЧФ — гвардейский ракетный крейсер "Москва" (до 15 мая 1995 г. носил имя "Слава") проекта 1164 "Атлант".

Материал подготовлен по данным ТАСС-Досье.