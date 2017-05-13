Севастопольский рейд: боевые корабли Черноморского флота

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Черноморский флот (ЧФ) — оперативно-стратегическое объединение ВМФ РФ на Черном море. По состоянию на май 2017 года в состав флота входят 283 корабля и судна (из них боевых кораблей - 51), личный состав — не менее 25 тыс. военнослужащих. До 2020 г. на флот должны поступить порядка 50 новых кораблей и судов обеспечения.
По информации командования флота, в 2016 году корабли и суда обеспечения ЧФ прошли в общей сложности почти 340 тыс. морских миль (около 630 тыс. км), увеличив наплаванность на 45% по сравнению с 2015 г., а продолжительность выполнения задач в море — почти в 2 раза. Моряки флота суммарно провели в море около 3,8 тыс. суток, участвовали в 80 походах (основные задачи выполнялись в составе межфлотской группировки ВМФ России в Средиземном море). В ноябре 2016 года боевую стрельбу по инфраструктуре террористических группировок в Сирии комплексом крылатых ракет морского базирования "Калибр" выполнил экипаж фрегата "Адмирал Григорович".
Флагман ЧФ — гвардейский ракетный крейсер "Москва" (до 15 мая 1995 г. носил имя "Слава") проекта 1164 "Атлант".
Материал подготовлен по данным ТАСС-Досье.