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Севастопольский рейд: боевые корабли Черноморского флота

Армия и ОПК
13 мая, 0:05 UTC+3

До 2020 года на флот должны поступить порядка 50 новых кораблей и судов обеспечения

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Флагман Черноморского флота - гвардейский ракетный крейсер "Москва"
Флагман Черноморского флота - гвардейский ракетный крейсер "Москва"
Флагман Черноморского флота - гвардейский ракетный крейсер "Москва"
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Большой противолодочный корабль "Сметливый"
Большой противолодочный корабль "Сметливый"
Большой противолодочный корабль "Сметливый"
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Корабельный вертолет Ка-27 и большой десантный корабль "Николай Фильченков"
Корабельный вертолет Ка-27 и большой десантный корабль "Николай Фильченков"
Корабельный вертолет Ка-27 и большой десантный корабль "Николай Фильченков"
© Алексей Павлишак/ТАСС
Малый ракетный корабль "Зеленый Дол"
Малый ракетный корабль "Зеленый Дол"
Малый ракетный корабль "Зеленый Дол"
© Егор Алеев/ТАСС
Большой десантный корабль "Цезарь Куников"
Большой десантный корабль "Цезарь Куников"
Большой десантный корабль "Цезарь Куников"
© Алексей Павлишак/ТАСС
Ракетные корабли на воздушной подушке "Бора" и "Самум"
Ракетные корабли на воздушной подушке "Бора" и "Самум"
Ракетные корабли на воздушной подушке "Бора" и "Самум"
© ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников
Большой десантный корабль "Азов"
Большой десантный корабль "Азов"
Большой десантный корабль "Азов"
© Алексей Павлишак/ТАСС
На ходовом мостике большого десантного корабля "Цезарь Куников"
На ходовом мостике большого десантного корабля "Цезарь Куников"
На ходовом мостике большого десантного корабля "Цезарь Куников"
© Артем Геодакян/ТАСС
Малый ракетный корабль "Серпухов"
Малый ракетный корабль "Серпухов"
Малый ракетный корабль "Серпухов"
© Алексей Павлишак/ТАСС
Ракетный корабль на воздушной подушке "Самум"
Ракетный корабль на воздушной подушке "Самум"
Ракетный корабль на воздушной подушке "Самум"
© Сергей Величкин, Владимир Родионов/ТАСС
Вид из рубки во время церемонии поднятия Андреевского флага на фрегате "Адмирал Григорович"
Вид из рубки во время церемонии поднятия Андреевского флага на фрегате "Адмирал Григорович"
Вид из рубки во время церемонии поднятия Андреевского флага на фрегате "Адмирал Григорович"
© Виталий Невар/ТАСС
Ракетный корабль на воздушной подушке "Бора"
Ракетный корабль на воздушной подушке "Бора"
Ракетный корабль на воздушной подушке "Бора"
© ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников
Церемония подъема флага ВМФ на подлодке "Ростов-на-Дону" проекта 636.3 "Варшавянка"
Церемония подъема флага ВМФ на подлодке "Ростов-на-Дону" проекта 636.3 "Варшавянка"
Церемония подъема флага ВМФ на подлодке "Ростов-на-Дону" проекта 636.3 "Варшавянка"
© Денис Вышинский/ТАСС
Дизельная подлодка проекта "Варшавянка" (на первом плане) и большой десантный корабль "Николай Вилков"
Дизельная подлодка проекта "Варшавянка" (на первом плане) и большой десантный корабль "Николай Вилков"
Дизельная подлодка проекта "Варшавянка" (на первом плане) и большой десантный корабль "Николай Вилков"
© Юрий Смитюк/ТАСС
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Флагман Черноморского флота - гвардейский ракетный крейсер "Москва"
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Большой противолодочный корабль "Сметливый"
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Корабельный вертолет Ка-27 и большой десантный корабль "Николай Фильченков"
© Алексей Павлишак/ТАСС
Малый ракетный корабль "Зеленый Дол"
© Егор Алеев/ТАСС
Большой десантный корабль "Цезарь Куников"
© Алексей Павлишак/ТАСС
Ракетные корабли на воздушной подушке "Бора" и "Самум"
© ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников
Большой десантный корабль "Азов"
© Алексей Павлишак/ТАСС
На ходовом мостике большого десантного корабля "Цезарь Куников"
© Артем Геодакян/ТАСС
Малый ракетный корабль "Серпухов"
© Алексей Павлишак/ТАСС
Ракетный корабль на воздушной подушке "Самум"
© Сергей Величкин, Владимир Родионов/ТАСС
Вид из рубки во время церемонии поднятия Андреевского флага на фрегате "Адмирал Григорович"
© Виталий Невар/ТАСС
Ракетный корабль на воздушной подушке "Бора"
© ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников
Церемония подъема флага ВМФ на подлодке "Ростов-на-Дону" проекта 636.3 "Варшавянка"
© Денис Вышинский/ТАСС
Дизельная подлодка проекта "Варшавянка" (на первом плане) и большой десантный корабль "Николай Вилков"
© Юрий Смитюк/ТАСС

Черноморский флот (ЧФ) — оперативно-стратегическое объединение ВМФ РФ на Черном море. По состоянию на май 2017 года в состав флота входят 283 корабля и судна (из них боевых кораблей - 51), личный состав — не менее 25 тыс. военнослужащих. До 2020 г. на флот должны поступить порядка 50 новых кораблей и судов обеспечения.

СПЕЦПРОЕКТ

Черноморский флот России

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Черном море

По информации командования флота, в 2016 году корабли и суда обеспечения ЧФ прошли в общей сложности почти 340 тыс. морских миль (около 630 тыс. км), увеличив наплаванность на 45% по сравнению с 2015 г., а продолжительность выполнения задач в море — почти в 2 раза. Моряки флота суммарно провели в море около 3,8 тыс. суток, участвовали в 80 походах (основные задачи выполнялись в составе межфлотской группировки ВМФ России в Средиземном море). В ноябре 2016 года боевую стрельбу по инфраструктуре террористических группировок в Сирии комплексом крылатых ракет морского базирования "Калибр" выполнил экипаж фрегата "Адмирал Григорович".

Пополнение флота

  • По итогам 2016 года ЧФ получил больше всего новых кораблей и подлодок по сравнению с другими флотами России. 
  • 11 марта 2016 года в состав флота вошел "Адмирал Григорович" — первый из шести фрегатов проекта 11356, которые строятся для ЧФ в Калининграде.
  • Полностью укомплектована подводная составляющая ЧФ. В октябре 2016-го в боевой состав флота вошла подлодка "Великий Новгород" проекта 636.3. Шестая, заключительная в этой серии, дизель-электрическая субмарина "Колпино" была передана флоту 24 ноября.
  • Еще в 2015 году ЧФ пополнился двумя малыми ракетными кораблями "Серпухов" и "Зеленый Дол" проекта 21631 "Буян-М", оснащенными ракетами "Калибр". Сейчас на Зеленодольском заводе в Татарстане для ЧФ строятся еще четыре корабля этого проекта.

Флагман ЧФ — гвардейский ракетный крейсер "Москва" (до 15 мая 1995 г. носил имя "Слава") проекта 1164 "Атлант".

Материал подготовлен по данным ТАСС-Досье.

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