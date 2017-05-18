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От Калининграда до Кронштадта: боевые корабли Балтийского флота

Армия и ОПК
18 мая, 0:05 UTC+3

По данным из открытых источников, в составе флота две подлодки и 56 надводных кораблей

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Флагман Балтийского флота — эскадренный миноносец "Настойчивый"
Флагман Балтийского флота — эскадренный миноносец "Настойчивый"
Флагман Балтийского флота — эскадренный миноносец "Настойчивый"
© Виталий Невар/ТАСС
Корвет "Стерегущий"
Корвет "Стерегущий"
Корвет "Стерегущий"
© ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков
Малый ракетный корабль "Ливень"
Малый ракетный корабль "Ливень"
Малый ракетный корабль "Ливень"
© Виталий Невар/ТАСС
Большой десантный корабль "Минск"
Большой десантный корабль "Минск"
Большой десантный корабль "Минск"
© Виталий Невар/ТАСС
Военнослужащие флота на малом ракетном корабле "Ливень"
Военнослужащие флота на малом ракетном корабле "Ливень"
Военнослужащие флота на малом ракетном корабле "Ливень"
© Виталий Невар/ТАСС
Дизельная подводная лодка "Выборг"
Дизельная подводная лодка "Выборг"
Дизельная подводная лодка "Выборг"
© ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков
Строй моряков на палубе малого ракетного корабля "Гейзер"
Строй моряков на палубе малого ракетного корабля "Гейзер"
Строй моряков на палубе малого ракетного корабля "Гейзер"
© ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков
Спуск на воду корвета "Сообразительный" в Санкт-Петербурге
Спуск на воду корвета "Сообразительный" в Санкт-Петербурге
Спуск на воду корвета "Сообразительный" в Санкт-Петербурге
© ИТАР-ТАСС/Юрий Белинский
Сторожевой корабль "Неустрашимый"
Сторожевой корабль "Неустрашимый"
Сторожевой корабль "Неустрашимый"
© ИТАР-ТАСС/Эдуард Молчанов
Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый"
Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый"
Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый"
© ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков
Корвет проекта 20380 "Стерегущий", представленный на третьем Международном военно-морском салоне
Корвет проекта 20380 "Стерегущий", представленный на третьем Международном военно-морском салоне
Корвет проекта 20380 "Стерегущий", представленный на третьем Международном военно-морском салоне
© ИТАР-ТАСС/Марина Лысцева
Малый ракетный корабль "Зыбь" в Калининградском морском канале
Малый ракетный корабль "Зыбь" в Калининградском морском канале
Малый ракетный корабль "Зыбь" в Калининградском морском канале
© ИТАР-ТАСС/Игорь Зарембо
Эскадренный миноносец "Беспокойный"
Эскадренный миноносец "Беспокойный"
Эскадренный миноносец "Беспокойный"
© ИТАР-ТАСС
Высадка десанта на необорудованное морское побережье на полигоне Хмелевка в рамках крупномасштабных учений Балтийского флота
Высадка десанта на необорудованное морское побережье на полигоне Хмелевка в рамках крупномасштабных учений Балтийского флота
Высадка десанта на необорудованное морское побережье на полигоне Хмелевка в рамках крупномасштабных учений Балтийского флота
© ИТАР-ТАСС/Игорь Зарембо
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Флагман Балтийского флота — эскадренный миноносец "Настойчивый"
© Виталий Невар/ТАСС
Корвет "Стерегущий"
© ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков
Малый ракетный корабль "Ливень"
© Виталий Невар/ТАСС
Большой десантный корабль "Минск"
© Виталий Невар/ТАСС
Военнослужащие флота на малом ракетном корабле "Ливень"
© Виталий Невар/ТАСС
Дизельная подводная лодка "Выборг"
© ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков
Строй моряков на палубе малого ракетного корабля "Гейзер"
© ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков
Спуск на воду корвета "Сообразительный" в Санкт-Петербурге
© ИТАР-ТАСС/Юрий Белинский
Сторожевой корабль "Неустрашимый"
© ИТАР-ТАСС/Эдуард Молчанов
Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый"
© ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков
Корвет проекта 20380 "Стерегущий", представленный на третьем Международном военно-морском салоне
© ИТАР-ТАСС/Марина Лысцева
Малый ракетный корабль "Зыбь" в Калининградском морском канале
© ИТАР-ТАСС/Игорь Зарембо
Эскадренный миноносец "Беспокойный"
© ИТАР-ТАСС
Высадка десанта на необорудованное морское побережье на полигоне Хмелевка в рамках крупномасштабных учений Балтийского флота
© ИТАР-ТАСС/Игорь Зарембо

Балтийский флот (БФ) — оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на Балтийском море. Входит в состав Западного военного округа, является основной учебно-испытательной базой ВМФ РФ.

СПЕЦПРОЕКТ

Балтийский флот России

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Балтийском море

Флагман БФ — эскадренный миноносец "Настойчивый" (тип "Современный", проект 956 "Сарыч").

В 2017 году состав флота пополнил тральщик "Александр Обухов" проекта 12700, до конца года ожидается поступление малого ракетного корабля и пяти новых судов обеспечения. Продолжится пополнение авиации флота истребителями Су-30СМ. На морских полигонах флота проходили испытания подлодок проекта "Варшавянка".

По данным из открытых источников, в мае 2017 года состав флота насчитывал дизельные подводные лодки и 56 надводных кораблей, в том числе:

  • 2 эскадренных миноносца проекта 956 "Сарыч";
  • 2 сторожевых корабля дальней морской зоны (фрегата) проекта 11540 "Ястреб";
  • 4 сторожевых корабля ближней морской зоны (корвета) проекта 20380 "Стерегущий";
  • 6 малых ракетных кораблей;
  • 6 малых противолодочных кораблей;
  • 6 ракетных катеров;
  • 1 морской тральщик;
  • 5 базовых тральщиков;
  • 9 рейдовых тральщиков;
  • 4 больших десантных корабля;
  • 2 малых десантных корабля на воздушной подушке;
  • 9 десантных катеров (в том числе новые катера на воздушной каверне типа "Дюгонь" проекта 21820).

В состав флота также входят соединения вспомогательных и поисково-спасательных судов, Морская авиация и соединения ПВО Воздушно-космических сил РФ, береговые войска, части тылового и технического обеспечения. 

Материал подготовлен по данным "ТАСС-Досье"

Минобороны России

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