От Калининграда до Кронштадта: боевые корабли Балтийского флота

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Балтийский флот (БФ) — оперативно-стратегическое объединение ВМФ России на Балтийском море. Входит в состав Западного военного округа, является основной учебно-испытательной базой ВМФ РФ.
Флагман БФ — эскадренный миноносец "Настойчивый" (тип "Современный", проект 956 "Сарыч").
В 2017 году состав флота пополнил тральщик "Александр Обухов" проекта 12700, до конца года ожидается поступление малого ракетного корабля и пяти новых судов обеспечения. Продолжится пополнение авиации флота истребителями Су-30СМ. На морских полигонах флота проходили испытания подлодок проекта "Варшавянка".
По данным из открытых источников, в мае 2017 года состав флота насчитывал 2 дизельные подводные лодки и 56 надводных кораблей, в том числе:
В состав флота также входят соединения вспомогательных и поисково-спасательных судов, Морская авиация и соединения ПВО Воздушно-космических сил РФ, береговые войска, части тылового и технического обеспечения.
Материал подготовлен по данным "ТАСС-Досье"