Тихоокеанский рубеж России: боевые корабли флота

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Тихоокеанский флот (ТОФ) — оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота (ВМФ) России, средство обеспечения военной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Имеет в своем составе стратегические ядерные силы.
С 1998 года в составе ТОФ действует единая группировка войск и сил на северо-востоке России, в которую входят соединения и части ВМФ, сухопутных войск, ВВС и ПВО. С 2008 года корабли ТОФ в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1838 от 7 октября 2008 года обеспечивают безопасность судоходства в районе Аденского залива (Индийский океан).
Флагман ТОФ — гвардейский ракетный крейсер "Варяг" (до 9 февраля 1996 года — "Червона Украина") проекта 1164 "Атлант".
По данным из открытых источников, в мае 2017 года состав флота насчитывал 51 надводный корабль, в том числе:
Подводные силы ТОФ состоят из 23 кораблей:
Планируется, что в ближайшей перспективе состав флота пополнят корветы проекта 20380 — "Совершенный" (проходит испытания, передача флоту ожидается в 2017 году), "Громкий" (2018) и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" (2019). Как сообщил в феврале 2016 года источник ТАСС, в 2020-х годах ТОФ будет располагать четырьмя "Бореями".
Материал подготовлен по данным "ТАСС-Досье".