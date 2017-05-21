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Тихоокеанский рубеж России: боевые корабли флота

Армия и ОПК
21 мая, 0:05 UTC+3

По данным из открытых источников, флот насчитывает 51 надводный корабль и 23 подлодки

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Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц"
Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц"
Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц"
© Юрий Смитюк/ТАСС
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Святой Георгий Победоносец"
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Святой Георгий Победоносец"
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Святой Георгий Победоносец"
© Владимир Саяпин/ТАСС
Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников"
Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников"
Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников"
© Юрий Смитюк/ТАСС
Парад кораблей Тихоокеанского флота в День ВМФ России
Парад кораблей Тихоокеанского флота в День ВМФ России
Парад кораблей Тихоокеанского флота в День ВМФ России
© Юрий Смитюк/ТАСС
Дизельная подлодка покинула базу во Владивостоке для выполнения задач в море
Дизельная подлодка покинула базу во Владивостоке для выполнения задач в море
Дизельная подлодка покинула базу во Владивостоке для выполнения задач в море
© Владимир Саяпин/ТАСС
Большой противолодочный эсминец "Адмирал Пантелеев"
Большой противолодочный эсминец "Адмирал Пантелеев"
Большой противолодочный эсминец "Адмирал Пантелеев"
© AP Photo
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955 "Владимир Мономах"
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955 "Владимир Мономах"
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955 "Владимир Мономах"
© Лев Федосеев/ТАСС
Гвардейский ракетный крейсер "Варяг"
Гвардейский ракетный крейсер "Варяг"
Гвардейский ракетный крейсер "Варяг"
© AP Photo/Wong Maye-E
Дизельная подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре" проекта 877 "Палтус" (слева)
Дизельная подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре" проекта 877 "Палтус" (слева)
Дизельная подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре" проекта 877 "Палтус" (слева)
© Юрий Смитюк/ТАСС
Десантные катера во время тактических учений на полигоне Клерк в Приморском крае
Десантные катера во время тактических учений на полигоне Клерк в Приморском крае
Десантные катера во время тактических учений на полигоне Клерк в Приморском крае
© Юрий Смитюк/ТАСС
Большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" и большой десантный корабль "Адмирал Невельской" (слева направо)
Большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" и большой десантный корабль "Адмирал Невельской" (слева направо)
Большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" и большой десантный корабль "Адмирал Невельской" (слева направо)
© Юрий Смитюк/ТАСС
Атомная подводная лодка К-419 "Кузбасс" проекта 971У "Щука-Б"
Атомная подводная лодка К-419 "Кузбасс" проекта 971У "Щука-Б"
Атомная подводная лодка К-419 "Кузбасс" проекта 971У "Щука-Б"
© Юрий Смитюк/ТАСС
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Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц"
© Юрий Смитюк/ТАСС
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Святой Георгий Победоносец"
© Владимир Саяпин/ТАСС
Большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников"
© Юрий Смитюк/ТАСС
Парад кораблей Тихоокеанского флота в День ВМФ России
© Юрий Смитюк/ТАСС
Дизельная подлодка покинула базу во Владивостоке для выполнения задач в море
© Владимир Саяпин/ТАСС
Большой противолодочный эсминец "Адмирал Пантелеев"
© AP Photo
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955 "Владимир Мономах"
© Лев Федосеев/ТАСС
Гвардейский ракетный крейсер "Варяг"
© AP Photo/Wong Maye-E
Дизельная подводная лодка "Комсомольск-на-Амуре" проекта 877 "Палтус" (слева)
© Юрий Смитюк/ТАСС
Десантные катера во время тактических учений на полигоне Клерк в Приморском крае
© Юрий Смитюк/ТАСС
Большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" и большой десантный корабль "Адмирал Невельской" (слева направо)
© Юрий Смитюк/ТАСС
Атомная подводная лодка К-419 "Кузбасс" проекта 971У "Щука-Б"
© Юрий Смитюк/ТАСС

Тихоокеанский флот (ТОФ) — оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота (ВМФ) России, средство обеспечения военной безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Имеет в своем составе стратегические ядерные силы. 

СПЕЦПРОЕКТ

Тихоокеанский флот России

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе

С 1998 года в составе ТОФ действует единая группировка войск и сил на северо-востоке России, в которую входят соединения и части ВМФ, сухопутных войск, ВВС и ПВО. С 2008 года корабли ТОФ в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1838 от 7 октября 2008 года обеспечивают безопасность судоходства в районе Аденского залива (Индийский океан).

Флагман ТОФ — гвардейский ракетный крейсер "Варяг" (до 9 февраля 1996 года — "Червона Украина") проекта 1164 "Атлант".

По данным из открытых источников, в мае 2017 года состав флота насчитывал 51 надводный корабль, в том числе:

  • 1 тяжелый атомный ракетный крейсер,
  • 1 ракетный крейсер,
  • 3 эскадренных миноносца проекта 956 "Сарыч",
  • 4 больших противолодочных корабля проекта 1155,
  • 8 малых противолодочных кораблей,
  • 4 малых ракетных корабля,
  • 11 ракетных катеров,
  • 2 морских тральщика,
  • 7 базовых тральщиков,
  • 1 рейдовый тральщик,
  • 4 больших десантных корабля и 5 десантных катеров.

Подводные силы ТОФ состоят из 23 кораблей:

  • 5 атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения (проектов 955 "Борей" и 667БДР "Кальмар"),
  • 5 атомных подводных лодок с крылатыми ракетами (проект 949А "Антей"),
  • 5 атомных торпедных подводных лодок (проект 971 "Щука-Б"),
  • 8 дизельных подлодок проекта 877.

Планируется, что в ближайшей перспективе состав флота пополнят корветы проекта 20380 — "Совершенный" (проходит испытания, передача флоту ожидается в 2017 году), "Громкий" (2018) и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" (2019). Как сообщил в феврале 2016 года источник ТАСС, в 2020-х годах ТОФ будет располагать четырьмя "Бореями".

Материал подготовлен по данным "ТАСС-Досье".

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