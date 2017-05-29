"Волки", "Рыси" и "Тигры": какие машины используют российские военные

Автомобили являются самым массовым транспортным средством в российской армии и используются во всех видах и родах Вооруженных сил РФ. Причем в каждой воинской части имеется некоторое количество автомобилей различных классов. В войсках целом их количество многократно превосходит суммарную численность всех видов другой техники.

Общий парк военной автомобильной техники в ВС РФ составляет более 410 тысяч единиц. В последние годы около 90% автопарка идет под монтаж различного вооружения и военной техники, около 10% используется как средства буксировки различных комплексов вооружения и под другие цели.

YouTube/Минобороны России

По данным Минобороны России, ключевым требованием войск к автомобилю XXI века является защита экипажа и оборудования. В настоящее время в этом направлении ведутся работы в проекте "Тайфун", где воплощены в железо требования по противопульной и противоминной защищенности.

Только за последний год прошли испытания 37 образцов военной автомобильной техники, на них проведено около 540 лабораторных работ. В настоящее время ведутся 31 научно-исследовательская и 21 исследовательско-испытательная работы.

ТАСС рассказывает о самых популярных военных автомобилях российской армии.

Новейшие бронеавтомобили "Тайфун" — семейство бронеавтомобилей повышенной защищенности. Первые образцы были представлены на показе военной техники на полигоне в Бронницах в 2011 году.

Предназначены для перевозки личного состава, а также для установки на модульные варианты различного оборудования или систем вооружений. Семейство послужит единой унифицированной платформой для "легких" бригад Сухопутных войск.

Все автомобили этого семейства имеют гидропневматические, независимые подвески, коробку-автомат, двигатели нового, революционного образца и бортовые информационные системы.

В данный момент "Тайфуны" находятся в войсках на опытной эксплуатации.

Бронеавтомобиль "Тайфун-К"

Предназначен для Сухопутных войск и ВМФ. Представляет собой бронированный автомобиль, созданный на базе шасси КамАЗа. Может перевозить до 16 человек в модуле для транспортировки личного состава воинских подразделений к месту проведения боев.

Максимальная скорость — 80 км/ч. Для него не являются препятствием склоны с углом до 23º и броды глубиной до 1,75 м (при этом водитель сидит уже по пояс в воде, а машина продолжает двигаться).

Имеет противопульную и противоминную защиту экипажа, груза, а также основных узлов и агрегатов. На машинах применена комбинированная броня, состоящая из лайнера, стальной основы и керамических броневых плит на основе керамических элементов. Лоб кабины обладает усиленным бронированием, которое обеспечивает защиту от 30-миллиметровых снарядов.

Автомобили этого семейства защищены от подрыва мины весом не менее 8 кг в тротиловом эквиваленте в любом месте под днищем и колесом.

Бронеавтомобиль "Тайфун-У"

Производится на Уральском автомобильном заводе.

Шасси автомобиля капотное, рамное, полноприводное, трехосное. Может быть использован в качестве разведывательной, командно-штабной машины, машины РЭБ/РТР или связи, санитарной машины или для ведения инженерной, радиационной, химической и биологической разведки, осуществления грузоперевозок.

"Тайфун-У" бронирован и выдерживает обстрел из снайперской винтовки и автомата Калашникова. Более того, днище машины имеет V-образную форму — стенки, расположенные под углом к земле, рассеивают ударную волну, если "Урал" наедет на мину. Большинство сидений в салоне подвешены к потолку, что снижает риск травмы при подрыве, а те, что привинчены к полу, стоят на противоминных опорах.

Коробка передач — гидромеханический "автомат" МЗКТ белорусского производства с кнопочным включением блокировки дифференциала и понижающего ряда в "раздатке". Подвеска — гидропневматическая, которая способна "поджимать" колеса при прохождении неровностей, как на Range Rover последнего поколения.

Бронеавтомобиль КамАЗ-43269 "Выстрел"

Легкобронированный бронеавтомобиль, применение возможно в вариантах штабного, патрульного, санитарного, пограничного или разведывательного автомобиля.

Бронеавтомобиль по проходимости препятствий не уступает танку Т-80УК. Одновременно на борту "Выстрела" может находиться до 10 бойцов, включая водителя и старшего машины.

16-миллиметровая броня обеспечивает экипажу и десанту полное локальное бронирование при обстреле по 6-му классу защиты. Автомобиль рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от –45 до +50 °С, при относительной влажности воздуха 98%, скорости ветра до 30 м/с, в горной местности на высотах до 4500 м.

Существует пять модификаций, для Сухопутных войск ВС РФ используется БПМ-97. В 2009 году несколько машин приняли участие в крупномасштабных учениях "Запад".

По данным из открытых источников, в РФ находится более 100 единиц в эксплуатации.

Бронеавтомобиль СБА-60-К2 "Булат"

Специальный бронированный автомобиль предназначен для перевозки по дорогам всех категорий в различных климатических условиях и защиты личного состава.

Защищен от подрыва безоболочных взрывных устройств массой до 1 кг в тротиловом эквиваленте под днищем и взрыва гранаты Ф-1 на поверхности крыши. Внутри бронеавтомобиль может быть оснащен антиосколочной и антирикошетной защитой.

Бронеавтомобиль создан на базе агрегатов автомобиля КамАЗ с колесной формулой 6 х 6. В передней части бронекорпуса расположены две боковые распашные двери (водителя и командира), в кормовой части — две распашные двери, а в крыше — шесть люков. Лобовое стекло с электрообогревом.

Вместимость — 10 членов экипажа. Кресла десанта подвесные со встроенными амортизационными устройствами, позволяют снизить нагрузку на человека при подрыве автомобиля на мине.

Пригоден к эксплуатации по дорогам всех категорий в любых климатических условиях в диапазоне температур от –45 до +50 °С.

Автомобиль "Урал-4320"

Грузовой автомобиль повышенной проходимости двойного назначения с колесной формулой 6 × 6, производящийся на Уральском автомобильном заводе в Миассе (Россия).

Был разработан для транспортировки грузов, людей и трейлеров на всех типах дорог.

Обладает значительными преимуществами по сравнению с аналогичными автомобилями: он легко преодолевает заболоченные участки, брод до 1,5 м, канавы до 2 м, рвы, подъемы до 60%.

На сегодняшний день серия "Урал-4320" производится с дизельными двигателями ЯМЗ мощностью 230–312 л. с. экологического класса "Евро-4".

Грузовики и шасси этой линейки начали выпускать в 1977 году и производят по настоящее время в существенно модернизированном виде. В 2014 году автомобиль "Урал-4320ВВ" с усиленной бронезащитой был представлен на выставке "Оборонэкспо".

Защищенный модульный автомобиль "Волк"

Полноприводная легкая колесная платформа модульного типа для создания бронетранспортеров, грузовиков, тягачей, шасси для ПТУР и ЗРК ближнего действия, командно-штабных, разведывательно-дозорных, медицинских автомобилей.

Автомобили ВПК-3927 "Волк" предназначены для перевозки личного состава (от 8 до 18 человек), грузов, буксирования прицепов массой до 2,5 т. Максимальная скорость — 120 км/ч.

Они не имеют цельносварного корпуса, что является важным отличием от бронеавтомобиля "Тигр". Модульное исполнение семейства является основой в создании унифицированных транспортных платформ нового поколения.

Навесная броня обеспечивает круговую защиту экипажа от всех основных видов стрелкового оружия (даже при стрельбе бронебойной пулей из винтовки СВД) и осколков снарядов.

Одна из особенностей машины — возможность изменения дорожного просвета от 250 мм до 550 мм.

Бронеавтомобиль "Рысь"

Совместная разработка российских и итальянских компаний, российская вариация итальянской бронемашины Iveco LMV M65.

Автомобиль предназначен для использования в качестве средства обеспечения подвижного личного состава и выполнения задач служебно-боевой деятельности разных родов войск и силовых структур. Также применяется в качестве транспортной базы легких систем вооружения, связи и военной техники.

Машина обладает высоким уровнем защиты от огня стрелкового оружия калибров 5,56 и 7,62 мм, импровизированных взрывных устройств и инженерных мин, а дополнительно установленные навесные модули пассивной брони способны обеспечить защиту от огня крупнокалиберных пулеметов.

ТАСС/Минобороны РФ

Разработчик заявляет, что бронемашина может защитить экипаж от подрыва взрывного устройства мощностью 6 кг тротила под днищем или колесом. При этом развивает скорость до 130 км/ч и имеет запас хода 500 км.

По данным открытых источников, договоренность о лицензионном производстве "Рысей" в России была достигнута в 2011 году. В конце 2012 года замминистра обороны Юрий Борисов сообщил о контракте на сборку 358 бронеавтомобилей.

В начале 2013 года он заявил, что контракт будет выполнен, хотя уже стало известно о претензиях к этим бронемашинам. Тогда министр обороны генерал армии Сергей Шойгу потребовал сравнить "Рыси" с аналогичными машинами российской разработки, например "Тигром".

Многоцелевой армейский автомобиль "Водник"

ГАЗ-3937 разработан изначально как высокомобильный колесный армейский автомобиль многоцелевого назначения. Изготавливается на Арзамасском машиностроительном заводе с 1997 года. Впервые был представлен широкой публике на выставке "Средства спасения — 1994".

Автомобиль полностью бронированный, двухосный с колесной формулой 4 х 4, с несущим открытым корпусом модульного типа. Предназначен для перевозки личного состава, буксирования прицепных устройств по всем видам дорог и местности, а также монтажа вооружения и военной техники.

"Водники" способны быстро перемещаться по дорогам и по непроходимой местности на расстояния до 1000 км без дополнительной заправки горючим, нести вооружение от легкого стрелкового до 120-мм миномета, транспортировать экипаж в 10 человек.

Благодаря быстроразъемному соединению возможна быстрая замена различных модулей на одном автомобиле даже в полевых условиях. Такая конструкция значительно увеличивает срок жизни боевой машины. На машинах семейства широко использованы отработанные узлы и агрегаты БТР-80.

Автомобиль имеет водоизмещающий корпус, что позволяет ему преодолевать водные преграды не только вброд, но и на плаву за счет колесного движителя. Он рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от –45 до +50 °С и с возможностью преодоления перевалов высотой до 4650 м.

Машины семейства "Водник" сочетают качества вездехода и скоростного маневренного автомобиля.

Бронеавтомобиль "Тигр"

Бронированные автомобили российской разработки производятся для Минобороны РФ группой ГАЗ на Горьковском автомобильном и Арзамасском машиностроительном заводах (входит в Военно-промышленную компанию, ВПК). Они предназначены для разведки, охраны колонн, патрулирования и огневой поддержки пехоты.

"Тигр" — многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль, армейский автомобиль-внедорожник. Предназначен для перевозки людей (до 10 человек) и различных грузов по дорогам и бездорожью. Независимая торсионная подвеска всех колес и мощный двигатель обеспечивают машине исключительную проходимость на бездорожье и скорость до 140 км/ч на шоссе. "Тигр" способен форсировать водные преграды глубиной до 1,2 м.

Автомобиль оборудован гидроусилителем рулевого управления. В боковых стенках "Тигра" имеются бойницы, в крыше — два люка, в салоне, кроме размещения экипажа, предусмотрены места для установки радиостанции и блокиратора радиоуправляемых взрывных устройств. Бронированный вариант автомобиля тяжелее обычного на 700 кг.

На "Тигр" дополнительно могут быть установлены: кондиционер, аудиосистема, электростеклоподъемники, дополнительный отопитель, антиблокировочная система.

Существуют более 20 модификаций этого автомобиля, в том числе с боевыми модулями и противотанковыми системами.

В 2016 году стало известно, что на базе "Тигра" ведется разработка новой машины. "Она будет отвечать всем современным требованиям Минобороны. Облик также изменится. Задача стоит в первую очередь сохранить шасси, а внешний вид корпуса будет изменен", — сказал директор департамента проектирования продуктов Военно-инженерного центра (входит в ВПК) Вячеслав Ершов.

Бронеавтомобиль "Скорпион"

Бронированный автомобиль "Скорпион", вмещающий восемь человек, является многоцелевым. Он может использоваться как для транспортировки личного состава и эвакуации раненых, так и для доставки грузов, ведения разведки, проведения спецопераций, буксировки вооружения и т. д.

Машина с 166-сильным "дизелем" выполнена по колесной формуле 4 х 4 со всеми ведущими колесами, имеет полностью независимую подвеску и способна передвигаться по любому типу покрытий, демонстрируя высокую скорость (до 130 км/ч) и маневренность.

На "Скорпионы" можно устанавливать различное вооружение, включая пулеметы "Корд", КПВТ, гранатомет "Пламя". Машина оборудована защитой шестого класса от стрелкового оружия (АКМ, СВД). Также имеет днище V-образной формы, выдерживает подрыв на минах и фугасах до 6 кг в тротиловом эквиваленте.

Бортовой тягач КамАЗ-6350 из семейства "Мустанг"

Автомобиль КамАЗ-6350 "Мустанг" используется для транспортировки личного состава, а также сопутствующих грузов и буксировки крупных прицепов практически по всем типам местности.

Температурный интервал, в котором можно эксплуатировать КамАЗ-6350, варьируется от –45 и до +40 °С включительно. Колесная формула 8 х 8 делает его практически незаменимым для несения военной службы. Машина способна работать при любых условиях, при этом практически полностью исключены отказы и перебои.

Основные отличия машины — увеличенная грузоподъемность, а также довольно большая длина рамы транспортного средства. Все направлено на обеспечение возможности установки дополнительных модулей и других специализированных надстроек.

На базовом шасси машины монтируются многие спецнадстройки для армии: кузов-контейнер, автомобильные кухни-столовые, опытный образец ЗРПК 96К6 "Панцирь-С1" и т. д.

Автомобиль "Гусар"

Боевой автомобиль создан на базе внедорожника УАЗ. По классификации НАТО относится к классу легких штурмовых автомобилей.

На усиленной раме, размещенной внутри салона, предусмотрена установка на турели пулеметов калибра 7,62 и 12,7 мм и автоматического гранатомета калибра 30 мм.

Армейский внедорожник оснащен 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 203 л. с. (150 кВт). Весит автомобиль 1,8 т, развивает скорость до 180 км/ч, имеет запас хода 500 км, грузоподъемность машины — 1 т.

Роман Азанов