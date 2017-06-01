Северный рубеж России: боевые корабли флота

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Северный флот (СФ) является оперативно-стратегическим объединением ВМФ РФ, он самый "молодой" из всех военных флотов. В числе задач СФ — поддержание морских стратегических ядерных сил в постоянной готовности в интересах ядерного сдерживания.
С 1 декабря 2014 года на основе СФ действует объединенное стратегическое командование "Север", задачей которого стало обеспечение защиты национальных интересов России в Арктической зоне. Были сформированы группировки войск командования на островных территориях РФ в Арктике, в том числе на Новой Земле, Земле Франца-Иосифа, Новосибирских островах, на острове Врангеля и мысе Шмидта.
Флагман СФ — тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" проекта 1144 "Орлан".
По данным из открытых источников, в мае 2017 года состав флота включал 41 подводную лодку:
Кроме того, флот включал 38 надводных кораблей, в том числе:
В настоящее время Морская авиация СФ получает противолодочные самолеты Ил-38Н (модернизированный Ил-38, оснащаемый радиоэлектронным комплексом "Новелла"). Весной 2017 года в подразделения радиоэлектронной борьбы СФ поступили новейшие комплексы "Свет" и "Самарканд".
В рамках реализации госпрограммы вооружения до 2020 года запланировано комплексное переоснащение сил флота — он должен получить на вооружение шесть многоцелевых атомных и дизельных субмарин, два больших десантных корабля, один эсминец, пять фрегатов, пять тральщиков и 21 судно обеспечения.
Ключевым событием деятельности флота стал дальний поход корабельной авианосной группы во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" (15 октября 2016-го — 8 февраля 2017-го).