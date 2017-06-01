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Северный рубеж России: боевые корабли флота

Армия и ОПК
1 июня, 0:05 UTC+3

По данным из открытых источников, флот насчитывает 38 надводных кораблей и 41 подлодку

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Флагман Северного флота — тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий"
Флагман Северного флота — тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий"
Флагман Северного флота — тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий"
© Лев Федосеев/ТАСС
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов"
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов"
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов"
© Игорь Руденко/Агентство "Военинформ" МО РФ
Пуск баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" из акватории Баренцева моря
Пуск баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" из акватории Баренцева моря
Пуск баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" из акватории Баренцева моря
© Пресс-служба Западного военного округа по Северному флоту, архив
Атомная подводная лодка "Орел" (справа)
Атомная подводная лодка "Орел" (справа)
Атомная подводная лодка "Орел" (справа)
© Лев Федосеев/ТАСС
Ракетный крейсер "Маршал Устинов"
Ракетный крейсер "Маршал Устинов"
Ракетный крейсер "Маршал Устинов"
© Семен Майстерман/ТАСС
Многоцелевая атомная подводная лодка "Северодвинск"
Многоцелевая атомная подводная лодка "Северодвинск"
Многоцелевая атомная подводная лодка "Северодвинск"
© Лев Федосеев/ТАСС
Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Новомосковск"
Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Новомосковск"
Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Новомосковск"
© Семен Майстерман/ТАСС
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
© Семен Майстерман/ТАСС
Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий"
Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий"
Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий"
© Михаил Метцель/ТАСС
Большой противолодочный корабль "Североморск"
Большой противолодочный корабль "Североморск"
Большой противолодочный корабль "Североморск"
© Лев Федосеев/ТАСС
Тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской"
Тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской"
Тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской"
© Максим Воркунков/ТАСС
Штурмовик Су-25УТГ на борту тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
Штурмовик Су-25УТГ на борту тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
Штурмовик Су-25УТГ на борту тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
© Игорь Руденко/Агентство "Военинформ" МО РФ
Большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко"
Большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко"
Большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко"
© Лев Федосеев/ТАСС
Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Екатеринбург"
Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Екатеринбург"
Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Екатеринбург"
© Лев Федосеев/ТАСС
Корабельный истребитель Су-33 на борту авианосца "Адмирал Кузнецов"
Корабельный истребитель Су-33 на борту авианосца "Адмирал Кузнецов"
Корабельный истребитель Су-33 на борту авианосца "Адмирал Кузнецов"
© Лев Федосеев/ТАСС
Вертолет Ка-52 во время пробной посадки на палубу большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков"
Вертолет Ка-52 во время пробной посадки на палубу большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков"
Вертолет Ка-52 во время пробной посадки на палубу большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков"
© Лев Федосеев/ТАСС
Атомная подводная лодка "Даниил Московский"
Атомная подводная лодка "Даниил Московский"
Атомная подводная лодка "Даниил Московский"
© Лев Федосеев/ТАСС
Большие противолодочные корабли "Адмирал Чабаненко" и "Адмирал Левченко"
Большие противолодочные корабли "Адмирал Чабаненко" и "Адмирал Левченко"
Большие противолодочные корабли "Адмирал Чабаненко" и "Адмирал Левченко"
© Лев Федосеев/ТАСС
Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Верхотурье"
Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Верхотурье"
Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Верхотурье"
© Анатолий Семехин/ТАСС
Эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков" и медицинское судно "Свирь"
Эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков" и медицинское судно "Свирь"
Эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков" и медицинское судно "Свирь"
© Лев Федосеев/ТАСС
Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Карелия"
Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Карелия"
Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Карелия"
© Лев Федосеев/ТАСС
Малый противолодочный корабль "Снежногорск"
Малый противолодочный корабль "Снежногорск"
Малый противолодочный корабль "Снежногорск"
© Михаил Метцель/ТАСС
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Флагман Северного флота — тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий"
© Лев Федосеев/ТАСС
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов"
© Игорь Руденко/Агентство "Военинформ" МО РФ
Пуск баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" из акватории Баренцева моря
© Пресс-служба Западного военного округа по Северному флоту, архив
Атомная подводная лодка "Орел" (справа)
© Лев Федосеев/ТАСС
Ракетный крейсер "Маршал Устинов"
© Семен Майстерман/ТАСС
Многоцелевая атомная подводная лодка "Северодвинск"
© Лев Федосеев/ТАСС
Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Новомосковск"
© Семен Майстерман/ТАСС
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
© Семен Майстерман/ТАСС
Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий"
© Михаил Метцель/ТАСС
Большой противолодочный корабль "Североморск"
© Лев Федосеев/ТАСС
Тяжелый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской"
© Максим Воркунков/ТАСС
Штурмовик Су-25УТГ на борту тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
© Игорь Руденко/Агентство "Военинформ" МО РФ
Большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко"
© Лев Федосеев/ТАСС
Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Екатеринбург"
© Лев Федосеев/ТАСС
Корабельный истребитель Су-33 на борту авианосца "Адмирал Кузнецов"
© Лев Федосеев/ТАСС
Вертолет Ка-52 во время пробной посадки на палубу большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков"
© Лев Федосеев/ТАСС
Атомная подводная лодка "Даниил Московский"
© Лев Федосеев/ТАСС
Большие противолодочные корабли "Адмирал Чабаненко" и "Адмирал Левченко"
© Лев Федосеев/ТАСС
Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Верхотурье"
© Анатолий Семехин/ТАСС
Эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков" и медицинское судно "Свирь"
© Лев Федосеев/ТАСС
Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Карелия"
© Лев Федосеев/ТАСС
Малый противолодочный корабль "Снежногорск"
© Михаил Метцель/ТАСС

Северный флот (СФ) является оперативно-стратегическим объединением ВМФ РФ, он самый "молодой" из всех военных флотов. В числе задач СФ — поддержание морских стратегических ядерных сил в постоянной готовности в интересах ядерного сдерживания.

С 1 декабря 2014 года на основе СФ действует объединенное стратегическое командование "Север", задачей которого стало обеспечение защиты национальных интересов России в Арктической зоне. Были сформированы группировки войск командования на островных территориях РФ в Арктике, в том числе на Новой Земле, Земле Франца-Иосифа, Новосибирских островах, на острове Врангеля и мысе Шмидта.

Флагман СФ — тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" проекта 1144 "Орлан".

По данным из открытых источников, в мае 2017 года состав флота включал 41 подводную лодку:

  • 8 атомных субмарин с баллистическими ракетами проектов 941 "Акула", 955 "Борей" и 667БРДМ "Дельфин";
  • 4 атомные субмарины с крылатыми ракетами проектов 885 "Ясень" и 949А "Антей";
  • 13 многоцелевых атомных субмарин проектов 671РТМК "Щука", 971 "Щука-Б", 945 "Барракуда" и 945А "Кондор";
  • 9 атомных подводных лодок спецназначения проектов 1851, 18511, 1910 и 10831 (АС-12),
  • 1 дизельную подлодку спецназначения проекта 20120;
  • 6 дизельных субмарин проектов 877 "Палтус" и 677 "Лада".

Кроме того, флот включал 38 надводных кораблей, в том числе:

  • тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.5;
  • 2 тяжелых атомных ракетных крейсера проекта 1144 "Орлан" ("Петр Великий" и "Адмирал Нахимов");
  • ракетный крейсер проекта 1164 "Маршал Устинов";
  • 5 больших противолодочных кораблей проекта 1155, эсминец проекта 956 "Адмирал Ушаков";
  • 2 малых ракетных корабля проекта 12341;
  • артиллерийский катер;
  • 6 малых противолодочных кораблей проекта 1124М;
  • 4 морских тральщика;
  • 6 базовых тральщиков;
  • 1 рейдовый тральщик;
  • 4 больших десантных корабля проекта 775;
  • 4 десантных катера.

В настоящее время Морская авиация СФ получает противолодочные самолеты Ил-38Н (модернизированный Ил-38, оснащаемый радиоэлектронным комплексом "Новелла"). Весной 2017 года в подразделения радиоэлектронной борьбы СФ поступили новейшие комплексы "Свет" и "Самарканд".

В рамках реализации госпрограммы вооружения до 2020 года запланировано комплексное переоснащение сил флота — он должен получить на вооружение шесть многоцелевых атомных и дизельных субмарин, два больших десантных корабля, один эсминец, пять фрегатов, пять тральщиков и 21 судно обеспечения.

Ключевым событием деятельности флота стал дальний поход корабельной авианосной группы во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" (15 октября 2016-го — 8 февраля 2017-го).

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