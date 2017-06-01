Северный рубеж России: боевые корабли флота

Вертолет Ка-52 во время пробной посадки на палубу большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" © Лев Федосеев/ТАСС

Пуск баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" из акватории Баренцева моря © Пресс-служба Западного военного округа по Северному флоту, архив

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Вертолет Ка-52 во время пробной посадки на палубу большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" © Лев Федосеев/ТАСС

Пуск баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" из акватории Баренцева моря © Пресс-служба Западного военного округа по Северному флоту, архив

Северный флот (СФ) является оперативно-стратегическим объединением ВМФ РФ, он самый "молодой" из всех военных флотов. В числе задач СФ — поддержание морских стратегических ядерных сил в постоянной готовности в интересах ядерного сдерживания.

С 1 декабря 2014 года на основе СФ действует объединенное стратегическое командование "Север", задачей которого стало обеспечение защиты национальных интересов России в Арктической зоне. Были сформированы группировки войск командования на островных территориях РФ в Арктике, в том числе на Новой Земле, Земле Франца-Иосифа, Новосибирских островах, на острове Врангеля и мысе Шмидта.

Флагман СФ — тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" проекта 1144 "Орлан".

По данным из открытых источников, в мае 2017 года состав флота включал 41 подводную лодку:

8 атомных субмарин с баллистическими ракетами проектов 941 "Акула", 955 "Борей" и 667БРДМ "Дельфин";

4 атомные субмарины с крылатыми ракетами проектов 885 "Ясень" и 949А "Антей";

13 многоцелевых атомных субмарин проектов 671РТМК "Щука", 971 "Щука-Б", 945 "Барракуда" и 945А "Кондор";

9 атомных подводных лодок спецназначения проектов 1851, 18511, 1910 и 10831 (АС-12),

1 дизельную подлодку спецназначения проекта 20120;

6 дизельных субмарин проектов 877 "Палтус" и 677 "Лада".

Кроме того, флот включал 38 надводных кораблей, в том числе:

тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.5;

2 тяжелых атомных ракетных крейсера проекта 1144 "Орлан" ("Петр Великий" и "Адмирал Нахимов");

ракетный крейсер проекта 1164 "Маршал Устинов";

5 больших противолодочных кораблей проекта 1155, эсминец проекта 956 "Адмирал Ушаков";

2 малых ракетных корабля проекта 12341;

артиллерийский катер;

6 малых противолодочных кораблей проекта 1124М;

4 морских тральщика;

6 базовых тральщиков;

1 рейдовый тральщик;

4 больших десантных корабля проекта 775;

4 десантных катера.

В настоящее время Морская авиация СФ получает противолодочные самолеты Ил-38Н (модернизированный Ил-38, оснащаемый радиоэлектронным комплексом "Новелла"). Весной 2017 года в подразделения радиоэлектронной борьбы СФ поступили новейшие комплексы "Свет" и "Самарканд".

В рамках реализации госпрограммы вооружения до 2020 года запланировано комплексное переоснащение сил флота — он должен получить на вооружение шесть многоцелевых атомных и дизельных субмарин, два больших десантных корабля, один эсминец, пять фрегатов, пять тральщиков и 21 судно обеспечения.

Ключевым событием деятельности флота стал дальний поход корабельной авианосной группы во главе с тяжелым авианесущим крейсером "Адмирал флота Советского Союза Кузнецов" (15 октября 2016-го — 8 февраля 2017-го).