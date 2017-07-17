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Летающая мощь флота: чем вооружена морская авиация России

Армия и ОПК
17 июля, 8:00 UTC+3

ТАСС рассказывает об основных самолетах и вертолетах, входящих в состав авиации ВМФ РФ

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Материал из 1 страницы
© Игорь Руденко/Агентство "Военинформ" МО РФ

Морская авиация ВМФ РФ подразделяется на несколько родов: морскую ракетоносную, противолодочную, истребительную, разведывательного и вспомогательного назначения. В зависимости от места размещения, условно делится на палубную и авиацию берегового базирования. 

В составе ВМФ РФ в настоящее время находится один авианосец — тяжелый авианесущий крейсер проекта 11435 "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", на котором во время походов базируются палубные истребители Су-33, МиГ-29К/КУБ, учебно-тренировочные самолеты Су-25УТГ, многоцелевые корабельные вертолеты Ка-27, Ка-29, Ка-31.

Содержание материала

Палубная авиация

Авиация берегового базирования

В 2016-2017 году на "Адмирале Кузнецове" во время его похода к берегам Сирии проходили испытания вертолета корабельного базирования Ка-52К "Катран". До конца 2019 года планируется завершить испытание этой машины.

На вооружении береговой авиации ВМФ РФ стоят дальние противолодочные самолеты Ту-142 (модификация стратегического бомбардировщика Ту-95), противолодочные самолеты Ил-20, Ил-38 и Ил-38Н, истребители-перехватчики МиГ-31, транспортные самолеты Ан-12, Ан-24, Ан-26, вертолеты Ми-8, Ми-24, Ка-31 и другие. 

В настоящее время в разработке находятся проекты перспективного авианосца и универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев. Создаются беспилотные летательные аппараты корабельного базирования. В 2016 году морская авиация получила первые восемь модернизированных палубных вертолетов Ка-27М, оснащенные новейшим радиоакустическим оборудованием. Всего в 2017-2020 годах морская авиация получит около 100 новых летательных аппаратов.

Палубная авиация

Авиация берегового базирования

Роман Азанов

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