"Владимир", "Армата" и боевые болиды: какие машины составляют танковый кулак России

ТАСС/Минобороны России/РИА "Армия России" МО РФ

В настоящее время танковые соединения остаются главной ударной силой Сухопутных войск Вооруженных сил РФ. Они предназначены для ведения боевых действий как самостоятельно, так и взаимодействуя с мотострелковыми частями и артиллерией.

На вооружении стоят различные модификации танков Т-72, Т-80 и Т-90, которые постоянно совершенствуются. На прошедшем форуме "Армия-2017" Минобороны РФ и корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) подписали контракты по поставкам новых танков Т-90М и капитальному ремонту танков Т-72Б, Т-80БВ и Т-90.

В 2016 году в Сухопутных войсках воссоздана 90-я гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия (Центральный военный округ, Челябинская область), поступление новых и модернизированных танков позволило переоснастить 12 мотострелковых и танковых батальонов. В Воздушно-десантных войсках было сформировано шесть танковых рот. На 2017 год запланирована поставка в войска 905 современных танков и боевых бронированных машин.

С 2019 года планируется начать крупносерийное производство нового танка Т-14 на унифицированной тяжелой гусеничной платформе "Армата". Согласно госпрограмме вооружений, к 2020 году доля современной бронетанковой техники в танковых войсках должна составить не менее 70%.

В 2011 году для модернизации стоящих на вооружении России танков Т-72Б была разработана модификация Т-72Б3. Она создана в качестве недорогой альтернативы Т-90А до получения российской армией танков нового поколения.

СПЕЦПРОЕКТ Т-72Б3: секреты основного танка армии России ТАСС рассказывает о характеристиках и боевом потенциале самого спортивного танка Вооруженных сил РФ

Машина находится на вооружении с 2012 года. Благодаря ежегодным успехам на "Танковом биатлоне", Т-72Б3 заслужил почетное звание главного спортивного боевого болида российской армии.

В феврале 2017 года первая партия танков Т-72Б3 новейшей модернизации поступила на вооружение соединений и воинских частей Московской области. Отличительными особенностями новых машин в сравнении с предыдущими версиями являются более мощный двигатель, превосходящий старый на 1130 л.с., улучшенный комплекс вооружения, прицеливания и управления. Орудие 2А46-5 получило обновленный автомат заряжания, доработанный для использования новых боеприпасов. Гладкоствольная пушка калибра 125 мм осталась прежней.

Для механика-водителя предусмотрен автомат переключения передач, цифровой дисплей и телевизионная камера заднего обзора. Также модернизация коснулась защиты корпуса: комбинированная многослойная броня усилена бортовыми экранами с модулями динамической защиты "Реликт", навесными решетчатыми экранами и дополнительными модулями динамической защиты в "мягком" корпусе.

Развернуть Танк Т-72Б3 © Виталий Кузьмин Танк Т-72Б3 © Виталий Кузьмин

Мы пришли к выводу, что танки Т-72Б3 необходимо модернизировать. Они очень хорошо себя показали и как минимум не уступают западным. У этой машины резерв очень большой, хороший потенциал. Благодаря модернизации он заложен до 2025 года, а там, может быть, и дальше. Будет совершенствоваться система управления огнем, двигатель Олег Салюков главнокомандующий Сухопутными войсками РФ, генерал-полковник

По мнению разработчиков, Т-72Б3 имеет значительные преимущества перед современными зарубежными танками. Прежде всего это касается его наименьшей массы и габаритов, высокого запаса хода, а также наличия комплекса управляемого вооружения, позволяющего вести огонь из танка ракетой на дальностях до 5000 м с места днем и ночью. Машина может использоваться в условиях высокой запыленности и температуры окружающего воздуха +50 °С и выше за счет применения двухступенчатой системы воздухоочистки и высокоэффективной системы охлаждения силовой установки.

Машина принята на вооружение в 1976 году и стала первым в мире серийным танком с основной силовой установкой на базе газотурбинного двигателя. Производитель — Омский завод транспортного машиностроения (входит в УВЗ).

Развернуть Танк Т-80 © Валерий Гашеев/ТАСС Танк Т-80 © Валерий Гашеев/ТАСС

В интервью немецкому журналу Der Spiegel бывший министр обороны Сирии Мустафа Тлас, руководивший боевыми действиями сирийской армии в Ливане в 1981–82 годах, назвал танк Т-80 лучшим в мире.

Советский Т-80 не только сравним с Leopard 2, но и превосходит его, даже по мнению западных наблюдателей… Т-80 — ответ Москвы на Leopard 2. Как солдат и специалист по танкам, я считаю Т-80 лучшим танком в мире Мустафа Тлас бывший министр обороны Сирии

Танк имеет классическую схему общей компоновки (экипаж — три человека). Предусмотрен обогрев рабочего места механика-водителя. Боевое отделение по компоновке подобно боевому отделению танка Т-64Б. Общий запас топлива составляет 1140 литров. Танк оснащен оборудованием для самоокапывания и для навешивания минного трала.

Основным вооружением танка является танковая 125-миллиметровая гладкоствольная пушка со спаренным пулеметом ПКТ калибра 7,62 мм, зенитным пулеметным комплексом "Утес" калибра 12,7 мм, а также комплексом защиты от управляемого вооружения и системой пуска дымовых гранат "Туча". Пушка может использоваться для стрельбы как обычными боеприпасами, так и управляемыми ракетами на дальность до 5 км. Комплекс вооружения также включает прицел-дальномер, ночной прицел и механизм заряжания.

Т-80У представляет собой дальнейшее развитие танка Т-80БВ. Усовершенствования коснулись всех основных боевых и эксплуатационных свойств. Прежде всего, значительно повышена живучесть танка за счет изменения конструкции броневых преград, включения встроенной динамической защиты, некоторого увеличения массы материала, отпущенного на бронирование.

Улучшены возможности ведения как дальнего, так и ближнего огневого боя, благодаря использованию нового комплекса управляемого вооружения ПТУР "Рефлекс" с наведением ракет по лазерному лучу, что позволяет запускать их на любых скоростях танка. Также на Т-80У установлен комплекс управления оружием "Иртыш".

Минобороны России

Боевая масса основного боевого танка Т-80У составляет 46,5 т. Он оснащен трехвальным газотурбинным двигателем мощностью 1250 л.с. и способен развивать скорость по шоссе 70 км/ч (средняя по грунту — 40–45 км/ч). Запас хода по топливу на шоссе — 500 км.

Танк защищен многослойной комбинированной броней, оснащен встроенной динамической защитой, системой коллективной защиты от ОМП.

В этом году стало известно, что Минобороны России готовит к испытаниям модернизированный танк Т-80БВМ. По словам начальника Главного автобронетанкового управления военного ведомства Александра Шевченко, опыт боевых действий в Сирии показал недостатки серийных образцов бронетехники, поэтому управление ускорило разработку новых и модернизацию существующих образцов.

Проводятся государственные испытания модернизированного танка Т-90М, разрабатываемого в ОКР [опытно-конструкторской работе] "Прорыв-3", ведется подготовка к испытаниям модернизированного танка Т-80БВМ Александр Шевченко начальник Главного автобронетанкового управления МО РФ

Также в этом году, отметил генерал, будет принята на вооружение боевая машина поддержки танков, интерес к которой проявили уже многие страны, в первую очередь Израиль и Сирия, и модернизированный танк Т-72Б3 с улучшенными боевыми характеристиками.

Произведен на рубеже 80–90-х годов и представляет собой серьезную модернизацию Т-72Б. Первоначально носил название "Т-72Б усовершенствованный". Был переименован в 1992 году. Когда скончался главный конструктор машины Владимир Иванович Поткин, танку было присвоено его имя "Владимир".

Развернуть Танки Т-90 © EPA/YURI KOCHETKOV Танки Т-90 © EPA/YURI KOCHETKOV

Основным отличием Т-90 от Т-72Б является введение комплекса оптико-электронного подавления ТШУ-1 "Штора", комплекса управления огнем 1А45 "Иртыш", аппаратуры дистанционного подрыва осколочно-фугасного снаряда со специальным взрывателем в заданной точке траектории полета, зенитно-пулеметной установки с дистанционным управлением, бортовых экранов со встроенной динамической защитой.

"Штора" обеспечивает дополнительную защиту танка путем создания помех в оптическом диапазоне линиям управления ПТУР, имеющих оптическую обратную связь, либо с лазерным наведением. На башне танка Т-90 установлены 12 гранатометов для постановки аэрозольных завес. В боекомплект 125-миллиметровой гладкоствольной пушки Т-90 введен осколочно-фугасный снаряд с электронным дистанционным взрывателем.

Встроенная динамическая защита "Владимира" включает восемь секций на верхнем лобовом листе корпуса, семь блоков и один контейнер на лобовой части башни, а также 20 контейнеров на крыше башни. Вдоль бортов корпуса устанавливается по три съемных экрана со встроенной динамической защитой. На танке установлен дизельный двигатель мощностью 1000 л.с.

Созданный на основе советского танка Т-72, Т-90 стал самым коммерчески успешным танком XXI века. Зарубежные аналоги уступают отечественной машине по соотношению "цена/качество". По данным из открытых источников, всего было выпущено более 2000 модификаций Т-90, из них порядка 1500 пошли на экспорт. При этом контракты на этот танк продолжают исполняться.

Также известно, что в ходе анализа боевого применения танка Т-90А в Сирии против террористов не было выявлено боевых повреждений и эксплуатационных отказов танка, машина показала высокую степень защиты.

Основной российский боевой танк Т-14 на тяжелой гусеничной платформе "Армата". Спроектирован как основной танк российских Сухопутных войск. Производитель — УВЗ. Танк, который должен стать основой будущего вооружения российской армии, называют машиной нового поколения.

Развернуть Танк Т-14 "Армата" © Russian Defence Ministry Press Service photo via AP Танк Т-14 "Армата" © Russian Defence Ministry Press Service photo via AP

Как заявляют разработчики, эта машина значительно превосходит своих предшественников и конкурентов по таким важнейшим показателям, как огневая мощь и защищенность.

В Т-14 применена революционная компоновка — башня танка необитаема, экипаж располагается в специальной защищенной капсуле в корпусе с усиленным лобовым бронированием, что серьезно увеличивает безопасность. Автоматизированная башня сможет продолжать огонь даже в том случае, если экипаж выведен из строя. Дополнительные топливные баки утоплены за броню, что еще более усиливает безопасность. Модульная система позволяет заменять вооружение и оборудование танка в зависимости от задач.

По данным из открытых источников, танк снабжен дизельным двигателем мощностью 1500 л.с. В ходовой части впервые применена семиопорная конструкция (ранее использовались шесть катков).

Т-14 оснащен танковой информационно-управляющей системой, которая контролирует все узлы и агрегаты машины. Управление ходовой и двигательной частью роботизировано, благодаря чему машина при движении автоматически подстраивается под характер местности. Предположительные характеристики: скорость по шоссе — до 75 км/ч, вес — до 55 т, запас хода — до 500 км.

Т-14 стал первым современным танком, оборудованным радаром на активной фазированной антенной решетке, которую можно использовать в качестве РЛС артиллерийской разведки, то есть определять по траекториям снарядов позиции танков и артиллерии противника. Система может действовать в условиях ослепления аэрозольными мультиспектральными завесами, когда обычные оптические прицелы бесполезны.

Т-14 — не просто танк, а универсальная ударная машина, включающая в себя одновременно тактический ракетный комплекс, зенитную систему ПВО, комплекс армейской разведки и целеуказания — и сам боевой танк.

"Армата" станет первой российской бронетехникой, на которую будет установлен комплекс оперативного захвата и обнаружения целей с видеорежимом на основе оптоволокна, что позволяет командиру быстро передавать наводчику не просто координаты цели, но и ее видео. Формально управление боем превращается в компьютерную игрушку Игорь Рябов директор специального конструкторского бюро Горьковского завода аппаратуры связи им. А.С. Попова

По словам специалиста, благодаря новому комплексу действия командира и наводчика танка во время боя сводятся к минимуму: командир просто наводит курсор на цель и нажимает для ее захвата кнопку.

Впервые широкой публике Т-14 был продемонстрирован в 2015 году на Параде Победы в Москве. Спустя год, на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016" в Подмосковье, были впервые показаны его боевые и ходовые возможности.

Роман Азанов

В материале использованы данные "ТАСС-Досье"

Редакция сайта ТАСС благодарит операторов РИА "Армия России" МО РФ за предоставленные видеосъемки танка Т-14 "Армата" и подводного вождения танка Т-90