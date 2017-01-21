Инженерные войска России: 316 лет безупречной службы

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День инженерных войск (ИВ) установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 18 сентября 1996 года, отнесен к числу памятных дней указом президента РФ Владимира Путина от 31 мая 2006 года. Отмечается ежегодно 21 января.
Инженерные войска ВС РФ выполняют задачи:
В мирное время:
Отдельные инженерные бригады входят в состав Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов; морские инженерные батальоны — в состав Северного, Тихоокеанского флотов ВМФ РФ. В состав Черноморского и Балтийского флотов входят отдельные морские инженерные полки.
В августе 2014 года образовано специальное подразделение ИВ — Международный противоминный центр ВС РФ в Нахабино (Московская область). Военнослужащие центра участвуют в операциях по гуманитарному разминированию за пределами страны.
К 2020 году инженерно-саперные и понтонно-мостовые бригады планируется создать в каждой общевойсковой армии.
Начальник инженерных войск ВС РФ — генерал-лейтенант Юрий Ставицкий (с июля 2010 года).
В апреле-мае 2016 года в Сирии специалисты Международного противоминного центра ВС РФ разминировали историческую и жилую части Пальмиры. Зимой 2016–2017 годов силами российских саперов проводится разминирование сирийского Алеппо.
Летом 2016-го в рамках Армейских международных игр были проведены конкурсы инженерных войск "Открытая вода", "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула", по итогам которых команда ВС России второй раз завоевала золотые медали, обойдя соперников из Китая, Белоруссии, Казахстана и Сербии.
Кроме того, в 2016 году инженерные войска в рамках обучения саперов провели тактико-специальные учения по обрушению 785 списанных зданий на 54 объектах Минобороны РФ. По данным военного ведомства, это позволило сэкономить 8 млрд руб. Ранее такие работы выполнялись по тендеру сторонними организациями.
Полная реализация программы перевооружения инженерных войск повысит их эффективность в 2,5 раза. Часть образцов уже опробована в ходе учений и запланирована к закупке в рамках государственного оборонного заказа на 2016–18 годы, другие — по мере завершения разработки и испытаний.
Перспективные образцы инженерного вооружения разрабатывает Центральный научно-исследовательский испытательный институт инженерных войск МО РФ (поселок Нахабино, Московская область).
Среди новых разработок:
В 2017 году будут приняты на вооружение и снабжение 15 средств инженерного вооружения, среди них:
Особое внимание уделяется развитию инженерных боеприпасов. Работа над их перспективными образцами ведется с учетом требований, которые предъявляются современными боевыми действиями, а также с учетом международных нормативно-правовых соглашений.
Для обеспечения защиты сапера от поражающих факторов взрыва разработаны различные типы защитных костюмов, входящие в состав общевойсковых комплектов разминирования. Среди особенностей костюмов — наличие в конструкции системы охлаждения, позволяющей снизить перегрев и утомляемость сапера, активная защита слуха и другие полезные нововведения.
На смену существующему водолазному снаряжению приходят новые образцы, основными преимуществами которых являются уменьшение массы, сокращение времени подготовки водолаза к спуску, увеличение времени работы под водой и расширение диапазона выполняемых работ.
Подготовку офицерских кадров для инженерных войск ведут Общевойсковая академия ВС РФ (Москва) и ее филиал — Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала А.И. Прошлякова. Училище также готовит военные кадры для инженерных войск вооруженных сил государств — участников СНГ. На данный момент на специальном факультете обучаются 247 человек из 23 стран.
Младших специалистов инженерных войск готовят в настоящее время в двух межвидовых региональных учебных центрах: 187-м (город Волжский, Волгоградская область) и 210-м (город Кстово, Нижегородская область).
Стать специалистом по разминированию можно в 66-м учебном центре.
В материале использованы данные "ТАСС-Досье"