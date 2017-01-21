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Инженерные войска России: 316 лет безупречной службы

Армия и ОПК
21 января, 0:01 UTC+3
Полная реализация программы перевооружения инженерных войск повысит их эффективность в 2,5 раза
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Саперы инженерно-саперной части ограниченного контингента советских войск проверяют дорогу на наличие взрывоопасных предметов. Афганистан, 1988 год
Саперы инженерно-саперной части ограниченного контингента советских войск проверяют дорогу на наличие взрывоопасных предметов. Афганистан, 1988 год
Саперы инженерно-саперной части ограниченного контингента советских войск проверяют дорогу на наличие взрывоопасных предметов. Афганистан, 1988 год
© Юрий Тыссовский/ТАСС
Практические занятия в учебном центре Витебской и Хинганской инженерно-саперной бригады инженерных войск Забайкальского военного округа, 1997 год
Практические занятия в учебном центре Витебской и Хинганской инженерно-саперной бригады инженерных войск Забайкальского военного округа, 1997 год
Практические занятия в учебном центре Витебской и Хинганской инженерно-саперной бригады инженерных войск Забайкальского военного округа, 1997 год
© В.Саяпин/ТАСС
Гусеничный минный заградитель выдвигается на учебный боевой рубеж. Приволжско-Уральский военный округ, 2002 год
Гусеничный минный заградитель выдвигается на учебный боевой рубеж. Приволжско-Уральский военный округ, 2002 год
Гусеничный минный заградитель выдвигается на учебный боевой рубеж. Приволжско-Уральский военный округ, 2002 год
© Анатолий Семехин/ТАСС
Химическая обработка боевой машины в полевых условиях. Приволжско-Уральский военный округ, 2002 год
Химическая обработка боевой машины в полевых условиях. Приволжско-Уральский военный округ, 2002 год
Химическая обработка боевой машины в полевых условиях. Приволжско-Уральский военный округ, 2002 год
© Анатолий Семехин/ТАСС
Полевые занятия управления инженерных войск Сибирского военного округа, 2003 год
Полевые занятия управления инженерных войск Сибирского военного округа, 2003 год
Полевые занятия управления инженерных войск Сибирского военного округа, 2003 год
© Евгений Епанчинцев/ТАСС
Сапер инженерных войск Сибирского военного округа на учениях, 2008 год
Сапер инженерных войск Сибирского военного округа на учениях, 2008 год
Сапер инженерных войск Сибирского военного округа на учениях, 2008 год
© Евгений Епанчинцев/ТАСС
Учения инженерных войск Сибирского военного округа, 2008 год
Учения инженерных войск Сибирского военного округа, 2008 год
Учения инженерных войск Сибирского военного округа, 2008 год
© Евгений Епанчинцев/ТАСС
Очистка и разминирование от боеприпасов времен Великой Отечественной войны на территории Мамаева кургана, 2015 год
Очистка и разминирование от боеприпасов времен Великой Отечественной войны на территории Мамаева кургана, 2015 год
Очистка и разминирование от боеприпасов времен Великой Отечественной войны на территории Мамаева кургана, 2015 год
© Дмитрий Рогулин/ТАСС
Переправа колесной техники в ходе учений понтонно-переправочных подразделений 5-й армии на территории общевойскового полигона в селе Сергеевка, 2015 год
Переправа колесной техники в ходе учений понтонно-переправочных подразделений 5-й армии на территории общевойскового полигона в селе Сергеевка, 2015 год
Переправа колесной техники в ходе учений понтонно-переправочных подразделений 5-й армии на территории общевойскового полигона в селе Сергеевка, 2015 год
© Юрий Смитюк/ТАСС
Учения понтонно-переправочных подразделений 5-й армии по оборудованию и содержанию десантных и мостовых переправ на территории общевойскового полигона в селе Сергеевка, 2015 год
Учения понтонно-переправочных подразделений 5-й армии по оборудованию и содержанию десантных и мостовых переправ на территории общевойскового полигона в селе Сергеевка, 2015 год
Учения понтонно-переправочных подразделений 5-й армии по оборудованию и содержанию десантных и мостовых переправ на территории общевойскового полигона в селе Сергеевка, 2015 год
© Юрий Смитюк/ТАСС
Учения в районе села Сергеевка, 2015 год
Учения в районе села Сергеевка, 2015 год
Учения в районе села Сергеевка, 2015 год
© Юрий Смитюк/ТАСС
Соревнования инженерных войск "Открытая вода" в рамках Армейских международных игр — 2015 на Оке
Соревнования инженерных войск "Открытая вода" в рамках Армейских международных игр — 2015 на Оке
Соревнования инженерных войск "Открытая вода" в рамках Армейских международных игр — 2015 на Оке
© Михаил Метцель/ТАСС
Инженерные войска во время демонстрационного показа образцов вооружения и военной техники на выставке "Интерполитех-2015" в Красноармейске
Инженерные войска во время демонстрационного показа образцов вооружения и военной техники на выставке "Интерполитех-2015" в Красноармейске
Инженерные войска во время демонстрационного показа образцов вооружения и военной техники на выставке "Интерполитех-2015" в Красноармейске
© Сергей Бобылев/ТАСС
Российские саперы во время обследования и разминирования одной из улиц восточной части сирийского Алеппо, 2016 год
Российские саперы во время обследования и разминирования одной из улиц восточной части сирийского Алеппо, 2016 год
Российские саперы во время обследования и разминирования одной из улиц восточной части сирийского Алеппо, 2016 год
© Тимур Абдуллаев/NewsTeam/ТАСС
Специалисты отряда Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования сирийской Пальмиры, 2016 год
Специалисты отряда Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования сирийской Пальмиры, 2016 год
Специалисты отряда Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования сирийской Пальмиры, 2016 год
© Константин Лейфер/ТАСС
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Саперы инженерно-саперной части ограниченного контингента советских войск проверяют дорогу на наличие взрывоопасных предметов. Афганистан, 1988 год
© Юрий Тыссовский/ТАСС
Практические занятия в учебном центре Витебской и Хинганской инженерно-саперной бригады инженерных войск Забайкальского военного округа, 1997 год
© В.Саяпин/ТАСС
Гусеничный минный заградитель выдвигается на учебный боевой рубеж. Приволжско-Уральский военный округ, 2002 год
© Анатолий Семехин/ТАСС
Химическая обработка боевой машины в полевых условиях. Приволжско-Уральский военный округ, 2002 год
© Анатолий Семехин/ТАСС
Полевые занятия управления инженерных войск Сибирского военного округа, 2003 год
© Евгений Епанчинцев/ТАСС
Сапер инженерных войск Сибирского военного округа на учениях, 2008 год
© Евгений Епанчинцев/ТАСС
Учения инженерных войск Сибирского военного округа, 2008 год
© Евгений Епанчинцев/ТАСС
Очистка и разминирование от боеприпасов времен Великой Отечественной войны на территории Мамаева кургана, 2015 год
© Дмитрий Рогулин/ТАСС
Переправа колесной техники в ходе учений понтонно-переправочных подразделений 5-й армии на территории общевойскового полигона в селе Сергеевка, 2015 год
© Юрий Смитюк/ТАСС
Учения понтонно-переправочных подразделений 5-й армии по оборудованию и содержанию десантных и мостовых переправ на территории общевойскового полигона в селе Сергеевка, 2015 год
© Юрий Смитюк/ТАСС
Учения в районе села Сергеевка, 2015 год
© Юрий Смитюк/ТАСС
Соревнования инженерных войск "Открытая вода" в рамках Армейских международных игр — 2015 на Оке
© Михаил Метцель/ТАСС
Инженерные войска во время демонстрационного показа образцов вооружения и военной техники на выставке "Интерполитех-2015" в Красноармейске
© Сергей Бобылев/ТАСС
Российские саперы во время обследования и разминирования одной из улиц восточной части сирийского Алеппо, 2016 год
© Тимур Абдуллаев/NewsTeam/ТАСС
Специалисты отряда Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования сирийской Пальмиры, 2016 год
© Константин Лейфер/ТАСС

День инженерных войск (ИВ) установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 18 сентября 1996 года, отнесен к числу памятных дней указом президента РФ Владимира Путина от 31 мая 2006 года. Отмечается ежегодно 21 января.

Инженерные войска ВС РФ выполняют задачи:

  • по инженерной разведке, устройству окопов, траншей, укрытий, противотанковых рвов; 
  • устанавливают минные поля и занимаются разминированием;
  • производят взрывные работы;
  • оборудуют переправы на водных преградах;
  • добывают и очищают воду в полевых условиях;
  • выполняют работы по маскировке, имитации войск и объектов, обеспечению дезинформации противника.

В мирное время:

  • очищают местность от взрывоопасных предметов;
  • участвуют в ликвидации последствий техногенных аварий, катастроф и стихийных бедствий;
  • предупреждают разрушение мостов и гидротехнических сооружений во время ледоходов.

ТАСС/Ruptly

Отдельные инженерные бригады входят в состав Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов; морские инженерные батальоны — в состав Северного, Тихоокеанского флотов ВМФ РФ. В состав Черноморского и Балтийского флотов входят отдельные морские инженерные полки.

В августе 2014 года образовано специальное подразделение ИВ — Международный противоминный центр ВС РФ в Нахабино (Московская область). Военнослужащие центра участвуют в операциях по гуманитарному разминированию за пределами страны.

К 2020 году инженерно-саперные и понтонно-мостовые бригады планируется создать в каждой общевойсковой армии.

Начальник инженерных войск ВС РФ — генерал-лейтенант Юрий Ставицкий (с июля 2010 года).

О применении, конкурсах и учениях

В апреле-мае 2016 года в Сирии специалисты Международного противоминного центра ВС РФ разминировали историческую и жилую части Пальмиры. Зимой 2016–2017 годов силами российских саперов проводится разминирование сирийского Алеппо.

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Российские саперы с 5 декабря разминировали более 1 тыс. га территории Алеппо

Летом 2016-го в рамках Армейских международных игр были проведены конкурсы инженерных войск "Открытая вода", "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула", по итогам которых команда ВС России второй раз завоевала золотые медали, обойдя соперников из Китая, Белоруссии, Казахстана и Сербии.

Кроме того, в 2016 году инженерные войска в рамках обучения саперов провели тактико-специальные учения по обрушению 785 списанных зданий на 54 объектах Минобороны РФ. По данным военного ведомства, это позволило сэкономить 8 млрд руб. Ранее такие работы выполнялись по тендеру сторонними организациями. 

О новой технике

Полная реализация программы перевооружения инженерных войск повысит их эффективность в 2,5 раза. Часть образцов уже опробована в ходе учений и запланирована к закупке в рамках государственного оборонного заказа на 2016–18 годы, другие — по мере завершения разработки и испытаний.

Перспективные образцы инженерного вооружения разрабатывает Центральный научно-исследовательский испытательный институт инженерных войск МО РФ (поселок Нахабино, Московская область).

Среди новых разработок:

  • автоматизированная инженерная разведывательная машина АИРМ, основными преимуществами которой являются увеличение темпа ведения инженерной разведки в два раза, возможность обнаружения любых типов мин и взрывоопасных предметов, а также передача разведывательных данных на пункт управления в цифровом формате, в реальном масштабе времени;
  • многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6" для проделывания проходов в минных полях и очистки местности от противопехотных мин и взрывоопасных предметов с массой взрывчатого вещества до 1 кг;
  • робототехнический комплекс пожаротушения "Уран-14" — для тушения очагов пожаров на местности, складах и арсеналах;
  • система дистанционной разведки и разминирования, обеспечивающая ведение разведки минных полей и локальное уничтожение обнаруженных мин и миноподобных объектов на дальностях не менее 100 м;
  • система дистанционного минирования с дальностью подачи мин от 5 до 15 км;
  • войсковая передвижная буровая установка для сооружения водозаборных скважин ПБУ-100. Ее эффективность увеличится в два раза по сравнению с работой ПБУ-50;
  • войсковой мобильный лесопильный комплекс ВМЛК-1. Основным его преимуществом по сравнению с лесопильной рамой ЛРВ-1 является универсальность по видам выполняемых работ;
  • переносной многоканальный миноискатель и новые электростанции;
  • многофункциональный инженерно-десантный катер и линейка буксирно-моторных катеров;
  • подвижный инженерно-ремонтный комплекс и наблюдательный пункт бригады;
  • многофункциональный нож и лопатка сапера.

В 2017 году будут приняты на вооружение и снабжение 15 средств инженерного вооружения, среди них:

  • модернизированный понтонный парк ПП-2005М;
  • модернизированный тяжелый механизированный мост ТММ-3М2;
  • передвижная буровая установка ПБУ-100;
  • лесопильный комплекс ВМЛК-1;
  • электростанция инженерная ЭД-30АИ;
  • сезонные маскировочные костюмы СМК-Л, СМК-Д, навигационный тренажер буксирно-моторного катера НТ-БМК и многофункциональная саперная лопатка МСЛ.

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Особое внимание уделяется развитию инженерных боеприпасов. Работа над их перспективными образцами ведется с учетом требований, которые предъявляются современными боевыми действиями, а также с учетом международных нормативно-правовых соглашений.

Для обеспечения защиты сапера от поражающих факторов взрыва разработаны различные типы защитных костюмов, входящие в состав общевойсковых комплектов разминирования. Среди особенностей костюмов — наличие в конструкции системы охлаждения, позволяющей снизить перегрев и утомляемость сапера, активная защита слуха и другие полезные нововведения.

На смену существующему водолазному снаряжению приходят новые образцы, основными преимуществами которых являются уменьшение массы, сокращение времени подготовки водолаза к спуску, увеличение времени работы под водой и расширение диапазона выполняемых работ.

Об образовании

ТАСС/Ruptly

Подготовку офицерских кадров для инженерных войск ведут Общевойсковая академия ВС РФ (Москва) и ее филиал — Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала А.И. Прошлякова. Училище также готовит военные кадры для инженерных войск вооруженных сил государств — участников СНГ. На данный момент на специальном факультете обучаются 247 человек из 23 стран. 

Младших специалистов инженерных войск готовят в настоящее время в двух межвидовых региональных учебных центрах: 187-м (город Волжский, Волгоградская область) и 210-м (город Кстово, Нижегородская область).

Стать специалистом по разминированию можно в 66-м учебном центре.

Об истории войск

  • Празднование приурочено к дате издания в 1701 году указа царя Петра I о создании в Москве Школы пушкарского приказа для подготовки офицеров артиллерии и военных инженеров. С 1702 года выпускниками этой школы стали комплектоваться первые минерные подразделения регулярной армии, в 1704 году была сформирована понтонная команда, к 1712 году образован полк военных инженеров. 
  • К 1850-м инженерные войска (ИВ) отделились от артиллерии, в 1870–1908 годах в их состав входили железнодорожные войска. К 1917 году численность ИВ составляла до 6% от общей численности Русской императорской армии.
  • После Октябрьской революции в ходе организации Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) в ее состав вошли саперные роты и батальоны расформированных полков царской армии, в 1919 году были созданы и оснащены понтонные и электротехнические батальоны, автомобильные подразделения, маскировочные роты, минно-подрывная бригада и др., к 1929 году штатные инженерные части имелись во всех родах войск РККА.
  • Великая Отечественная война 1941–1945 годов показала важную роль ИВ в деле обеспечения боевых действий, в 1941–1942 годах действовали десять самостоятельных саперных армий. Впоследствии их переформировали в бригады. Три из этих бригад (1-я гвардейская инженерно-саперная Могилевская, 2-я гвардейская моторизованная штурмовая инженерно-саперная Новгородская и 1-я инженерно-саперная Новгородская) были представлены на Параде Победы в Москве 24 июня 1945-го.
  • С середины 1940-х по середину 1970-х происходило техническое развитие войск, структура которых полностью сформировалась в 1960-е. Мотострелковые полки имели в своем штате инженерно-саперные роты, дивизии и корпуса — инженерно-саперные батальоны, армии и округа — один или несколько инженерно-саперных полков, а также специализированные батальоны или полки: понтонно-мостовые, переправочно-десантные, дорожные, мостостроительные и др. Части инженерных войск также имелись в центральном подчинении. 
  • Во второй половине 1970-х расходы на ИВ урезались, в результате чего с началом боевых действий в Афганистане Советская армия испытывала проблемы с инженерным обеспечением боя (положение удалось улучшить, нарастив численность инженерных подразделений в несколько раз). 
  • В 1986 году инженерные войска привлекались к ликвидации последствий взрыва на Чернобыльской атомной электростанции. 
  • После распада СССР дислоцированные на территории России инженерные подразделения вошли в состав ВС РФ.

В материале использованы данные "ТАСС-Досье"

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