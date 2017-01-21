Инженерные войска России: 316 лет безупречной службы

Специалисты отряда Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования сирийской Пальмиры, 2016 год © Константин Лейфер/ТАСС

Российские саперы во время обследования и разминирования одной из улиц восточной части сирийского Алеппо, 2016 год © Тимур Абдуллаев/NewsTeam/ТАСС

Инженерные войска во время демонстрационного показа образцов вооружения и военной техники на выставке "Интерполитех-2015" в Красноармейске © Сергей Бобылев/ТАСС

Учения понтонно-переправочных подразделений 5-й армии по оборудованию и содержанию десантных и мостовых переправ на территории общевойскового полигона в селе Сергеевка, 2015 год © Юрий Смитюк/ТАСС

Переправа колесной техники в ходе учений понтонно-переправочных подразделений 5-й армии на территории общевойскового полигона в селе Сергеевка, 2015 год © Юрий Смитюк/ТАСС

Очистка и разминирование от боеприпасов времен Великой Отечественной войны на территории Мамаева кургана, 2015 год © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Практические занятия в учебном центре Витебской и Хинганской инженерно-саперной бригады инженерных войск Забайкальского военного округа, 1997 год © В.Саяпин/ТАСС

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Специалисты отряда Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования сирийской Пальмиры, 2016 год © Константин Лейфер/ТАСС

Российские саперы во время обследования и разминирования одной из улиц восточной части сирийского Алеппо, 2016 год © Тимур Абдуллаев/NewsTeam/ТАСС

Инженерные войска во время демонстрационного показа образцов вооружения и военной техники на выставке "Интерполитех-2015" в Красноармейске © Сергей Бобылев/ТАСС

Учения понтонно-переправочных подразделений 5-й армии по оборудованию и содержанию десантных и мостовых переправ на территории общевойскового полигона в селе Сергеевка, 2015 год © Юрий Смитюк/ТАСС

Переправа колесной техники в ходе учений понтонно-переправочных подразделений 5-й армии на территории общевойскового полигона в селе Сергеевка, 2015 год © Юрий Смитюк/ТАСС

Очистка и разминирование от боеприпасов времен Великой Отечественной войны на территории Мамаева кургана, 2015 год © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Практические занятия в учебном центре Витебской и Хинганской инженерно-саперной бригады инженерных войск Забайкальского военного округа, 1997 год © В.Саяпин/ТАСС

День инженерных войск (ИВ) установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 18 сентября 1996 года, отнесен к числу памятных дней указом президента РФ Владимира Путина от 31 мая 2006 года. Отмечается ежегодно 21 января.

Инженерные войска ВС РФ выполняют задачи:

по инженерной разведке, устройству окопов, траншей, укрытий, противотанковых рвов;

устанавливают минные поля и занимаются разминированием;

производят взрывные работы;

оборудуют переправы на водных преградах;

добывают и очищают воду в полевых условиях;

выполняют работы по маскировке, имитации войск и объектов, обеспечению дезинформации противника.

В мирное время:

очищают местность от взрывоопасных предметов;

участвуют в ликвидации последствий техногенных аварий, катастроф и стихийных бедствий;

предупреждают разрушение мостов и гидротехнических сооружений во время ледоходов.

ТАСС/Ruptly

Отдельные инженерные бригады входят в состав Западного, Южного, Центрального и Восточного военных округов; морские инженерные батальоны — в состав Северного, Тихоокеанского флотов ВМФ РФ. В состав Черноморского и Балтийского флотов входят отдельные морские инженерные полки.

В августе 2014 года образовано специальное подразделение ИВ — Международный противоминный центр ВС РФ в Нахабино (Московская область). Военнослужащие центра участвуют в операциях по гуманитарному разминированию за пределами страны.

К 2020 году инженерно-саперные и понтонно-мостовые бригады планируется создать в каждой общевойсковой армии.

Начальник инженерных войск ВС РФ — генерал-лейтенант Юрий Ставицкий (с июля 2010 года).

О применении, конкурсах и учениях

В апреле-мае 2016 года в Сирии специалисты Международного противоминного центра ВС РФ разминировали историческую и жилую части Пальмиры. Зимой 2016–2017 годов силами российских саперов проводится разминирование сирийского Алеппо.

Летом 2016-го в рамках Армейских международных игр были проведены конкурсы инженерных войск "Открытая вода", "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула", по итогам которых команда ВС России второй раз завоевала золотые медали, обойдя соперников из Китая, Белоруссии, Казахстана и Сербии.

Кроме того, в 2016 году инженерные войска в рамках обучения саперов провели тактико-специальные учения по обрушению 785 списанных зданий на 54 объектах Минобороны РФ. По данным военного ведомства, это позволило сэкономить 8 млрд руб. Ранее такие работы выполнялись по тендеру сторонними организациями.

О новой технике

Полная реализация программы перевооружения инженерных войск повысит их эффективность в 2,5 раза. Часть образцов уже опробована в ходе учений и запланирована к закупке в рамках государственного оборонного заказа на 2016–18 годы, другие — по мере завершения разработки и испытаний.

Перспективные образцы инженерного вооружения разрабатывает Центральный научно-исследовательский испытательный институт инженерных войск МО РФ (поселок Нахабино, Московская область).

Среди новых разработок:

автоматизированная инженерная разведывательная машина АИРМ, основными преимуществами которой являются увеличение темпа ведения инженерной разведки в два раза, возможность обнаружения любых типов мин и взрывоопасных предметов, а также передача разведывательных данных на пункт управления в цифровом формате, в реальном масштабе времени;

многофункциональный робототехнический комплекс разминирования "Уран-6" для проделывания проходов в минных полях и очистки местности от противопехотных мин и взрывоопасных предметов с массой взрывчатого вещества до 1 кг;

робототехнический комплекс пожаротушения "Уран-14" — для тушения очагов пожаров на местности, складах и арсеналах;

система дистанционной разведки и разминирования, обеспечивающая ведение разведки минных полей и локальное уничтожение обнаруженных мин и миноподобных объектов на дальностях не менее 100 м;

система дистанционного минирования с дальностью подачи мин от 5 до 15 км;

войсковая передвижная буровая установка для сооружения водозаборных скважин ПБУ-100. Ее эффективность увеличится в два раза по сравнению с работой ПБУ-50;

войсковой мобильный лесопильный комплекс ВМЛК-1. Основным его преимуществом по сравнению с лесопильной рамой ЛРВ-1 является универсальность по видам выполняемых работ;

переносной многоканальный миноискатель и новые электростанции;

многофункциональный инженерно-десантный катер и линейка буксирно-моторных катеров;

подвижный инженерно-ремонтный комплекс и наблюдательный пункт бригады;

многофункциональный нож и лопатка сапера.

В 2017 году будут приняты на вооружение и снабжение 15 средств инженерного вооружения, среди них:

модернизированный понтонный парк ПП-2005М;

модернизированный тяжелый механизированный мост ТММ-3М2;

передвижная буровая установка ПБУ-100;

лесопильный комплекс ВМЛК-1;

электростанция инженерная ЭД-30АИ;

сезонные маскировочные костюмы СМК-Л, СМК-Д, навигационный тренажер буксирно-моторного катера НТ-БМК и многофункциональная саперная лопатка МСЛ.

Особое внимание уделяется развитию инженерных боеприпасов. Работа над их перспективными образцами ведется с учетом требований, которые предъявляются современными боевыми действиями, а также с учетом международных нормативно-правовых соглашений.

Для обеспечения защиты сапера от поражающих факторов взрыва разработаны различные типы защитных костюмов, входящие в состав общевойсковых комплектов разминирования. Среди особенностей костюмов — наличие в конструкции системы охлаждения, позволяющей снизить перегрев и утомляемость сапера, активная защита слуха и другие полезные нововведения.

На смену существующему водолазному снаряжению приходят новые образцы, основными преимуществами которых являются уменьшение массы, сокращение времени подготовки водолаза к спуску, увеличение времени работы под водой и расширение диапазона выполняемых работ.

Об образовании

ТАСС/Ruptly

Подготовку офицерских кадров для инженерных войск ведут Общевойсковая академия ВС РФ (Москва) и ее филиал — Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала А.И. Прошлякова. Училище также готовит военные кадры для инженерных войск вооруженных сил государств — участников СНГ. На данный момент на специальном факультете обучаются 247 человек из 23 стран.

Младших специалистов инженерных войск готовят в настоящее время в двух межвидовых региональных учебных центрах: 187-м (город Волжский, Волгоградская область) и 210-м (город Кстово, Нижегородская область).

Стать специалистом по разминированию можно в 66-м учебном центре.

Об истории войск

Празднование приурочено к дате издания в 1701 году указа царя Петра I о создании в Москве Школы пушкарского приказа для подготовки офицеров артиллерии и военных инженеров. С 1702 года выпускниками этой школы стали комплектоваться первые минерные подразделения регулярной армии, в 1704 году была сформирована понтонная команда, к 1712 году образован полк военных инженеров.

К 1850-м инженерные войска (ИВ) отделились от артиллерии, в 1870–1908 годах в их состав входили железнодорожные войска. К 1917 году численность ИВ составляла до 6% от общей численности Русской императорской армии.

После Октябрьской революции в ходе организации Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) в ее состав вошли саперные роты и батальоны расформированных полков царской армии, в 1919 году были созданы и оснащены понтонные и электротехнические батальоны, автомобильные подразделения, маскировочные роты, минно-подрывная бригада и др., к 1929 году штатные инженерные части имелись во всех родах войск РККА.

Великая Отечественная война 1941–1945 годов показала важную роль ИВ в деле обеспечения боевых действий, в 1941–1942 годах действовали десять самостоятельных саперных армий. Впоследствии их переформировали в бригады. Три из этих бригад (1-я гвардейская инженерно-саперная Могилевская, 2-я гвардейская моторизованная штурмовая инженерно-саперная Новгородская и 1-я инженерно-саперная Новгородская) были представлены на Параде Победы в Москве 24 июня 1945-го.

С середины 1940-х по середину 1970-х происходило техническое развитие войск, структура которых полностью сформировалась в 1960-е. Мотострелковые полки имели в своем штате инженерно-саперные роты, дивизии и корпуса — инженерно-саперные батальоны, армии и округа — один или несколько инженерно-саперных полков, а также специализированные батальоны или полки: понтонно-мостовые, переправочно-десантные, дорожные, мостостроительные и др. Части инженерных войск также имелись в центральном подчинении.

Во второй половине 1970-х расходы на ИВ урезались, в результате чего с началом боевых действий в Афганистане Советская армия испытывала проблемы с инженерным обеспечением боя (положение удалось улучшить, нарастив численность инженерных подразделений в несколько раз).

В 1986 году инженерные войска привлекались к ликвидации последствий взрыва на Чернобыльской атомной электростанции.

После распада СССР дислоцированные на территории России инженерные подразделения вошли в состав ВС РФ.

В материале использованы данные "ТАСС-Досье"