Чем армия России может "ослепить" противника

15 апреля в России отмечается День специалиста по радиоэлектронной борьбе (РЭБ). В настоящее время техника активно развивается, создаются новые комплексы для борьбы на суше, в воздухе и на море. В прошлом году начались испытания составных частей наземного комплекса РЭБ, способного защищать войска и гражданские объекты от воздушно-космического нападения.

Система РЭБ является важнейшей составляющей военной организации государства и неотъемлемой частью всех вооруженных конфликтов последних лет, в том числе она доказала свою эффективность в ходе операции Воздушно-космических сил (ВКС) России в Сирии.

История РЭБ в России берет начало со времен Русско-японской войны. Так, 15 апреля 1904 года во время артиллерийского обстрела японской эскадрой внутреннего рейда Порт-Артура радиостанции российского броненосца "Победа" и берегового поста "Золотая гора" создавали помехи в японском радиоэфире, чем очень затруднили передачу телеграмм вражеских кораблей-корректировщиков.

Как отметил замглавы военного ведомства Юрий Борисов, все военные конфликты показывают, что средства РЭБ наиболее эффективны и очень востребованы в войсках по всем направлениям.

По словам начальника войск РЭБ ВС РФ генерал-майора Юрия Ласточкина, современная российская техника превосходит западные аналоги по ряду характеристик, в том числе по дальности действия. Она достигается за счет применения более мощных передающих устройств и более эффективных антенных систем.

Техника имеет преимущества и по количеству номенклатуры объектов, на которые осуществляется воздействие, возможности ее более эффективного боевого применения за счет реализации гибкой структуры управления как комплексами РЭБ, так и отдельными образцами техники, функционирующими автономно и в составе сопряженных пар Юрий Ласточкин начальник войск РЭБ ВС РФ, генерал-майор

Также значительное внимание уделяется вопросам разработки техники с беспилотными летательными аппаратами. К 2018 году планируется создание специализированного полигона войск РЭБ.

ТАСС/КРЭТ

Как рассказал ТАСС экс-начальник службы РЭБ Военно-воздушных сил РФ, ныне советник первого заместителя гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в Ростех) Владимир Михеев, живучесть самолетов с современными комплексами РЭБ увеличивается в 20–25 раз.

Если раньше на самолетах были установлены станции активных помех (САП), то сегодня все летательные аппараты оснащаются бортовыми комплексами обороны (БКО). Их главное отличие от САП в том, что БКО полностью интегрирован и сопряжен со всей авионикой самолета, вертолета или беспилотника Владимир Михеев советник первого заместителя гендиректора КРЭТ

Комплексы обороны обмениваются с бортовыми компьютерами всей необходимой информацией:

о полете, боевых задачах;

о целях и маршрутах полета защищаемого объекта;

о возможностях своего оружия;

о реальной радиоэлектронной обстановке в эфире;

о потенциальных угрозах.

В случае возникновения какой-либо опасности могут скорректировать маршрут таким образом, чтобы защищаемый объект не входил в зону огневого воздействия, обеспечив радиоэлектронное поражение (подавление) наиболее опасных средств ПВО и авиации противника, одновременно повышая боевую эффективность своих средств поражения.

"Витебск"

Один из самых эффективных бортовых комплексов обороны. Он предназначен для защиты самолетов и вертолетов от зенитных ракет с радиолокационными и оптическими (тепловыми) головками наведения. "Витебск" устанавливается на:

модернизируемые штурмовики Су-25СМ;

ударные вертолеты Ка-52, Ми-28Н;

транспортно-боевые вертолеты семейства Ми-8;

тяжелые транспортные вертолеты Ми-26 и Ми-26Т2;

специальные и гражданские самолеты и вертолеты отечественного производства.

В перспективе "Витебск" получат военно-транспортные самолеты типа Ил-76МД-90А.

"Витебск" — это серия комплексов, которые могут быть адаптированы практически для любого типа самолетов, в том числе под самолеты военно-транспортной и гражданской авиации. Комплекс такой создан. В том числе все необходимые испытания на некоторых типах самолетов уже проведены Юрий Маевский генконструктор концерна КРЭТ

Существует и экспортная версия комплекса под названием "Президент-С", пользующаяся большой популярностью на внешнем рынке и поставляемая в целый ряд стран, эксплуатирующих российскую авиационную технику.

"Рычаг-АВ"

Специализированный вертолет — постановщик помех, основной задачей которого является обеспечение радиоэлектронного подавления и создание ложной обстановки для прикрытия своих самолетов или вертолетов, а также защиты наиболее важных наземных объектов.

"Рычаг-АВ" способен полностью "ослепить" противника в радиусе нескольких сотен километров и может подавлять сразу несколько целей. В условиях помех от этой станции зенитно-ракетные комплексы, а также авиационные комплексы перехвата противника лишаются возможности обнаруживать любые цели и наводить на них управляемые ракеты классов "воздух — воздух", "земля — воздух" и "воздух — земля", при этом живучесть и боевая эффективность своей авиации значительно возрастают.

Сейчас специализированные вертолеты Ми-8МТПР-1, оснащенные "Рычагом", получает Минобороны РФ. В общей сложности военные заказали 18 машин. В ближайшие годы может быть развернуто серийное производство модернизированной версии системы — "Рычаг-АВМ".

"Хибины"

В 2013 году на вооружение ВС РФ поступил комплекс радиоэлектронного подавления "Хибины", предназначенный для защиты самолетов от средств ПВО.

От станций предыдущего поколения комплекс "Хибины" отличается повышенной мощностью и интеллектом. Он способен помочь в управлении оружием самолета, создать ложную радиоэлектронную обстановку, а также обеспечить прорыв эшелонированной противовоздушной обороны противника.

Так произошло с американским эсминцем Donald Cook в 2014 году, когда самолет Су-24 был взят на сопровождение корабельными средствами ПВО.

Тогда на радарах корабля появилась информация, поставившая экипаж в тупиковое положение. Самолет то исчезал с экранов, то неожиданно менял свое местоположение и скорость, то создавал электронные клоны дополнительных целей. При этом информационные и боевые системы управления оружием эсминца были практически блокированы. Учитывая то, что корабль находился за 12 тыс. км от территории США в Черном море, несложно представить чувства, которые испытывали моряки на этом судне.

Сейчас в разработке находится новый комплекс "Хибины-У" для самолетов фронтовой авиации, в частности Су-30СМ.

"Гималаи"

Этот комплекс — дальнейшее развитие "Хибин", он "заточен" под самолет пятого поколения Т-50 (ПАК ФА).

Его основное отличие от предшественника в том, что "Хибины" представляют собой некий контейнер, который подвешивается на крыло, занимая определенную точку подвески, а "Гималаи" полностью интегрированы в борт и выполнены в виде отдельных элементов фюзеляжа самолета.

Антенные системы комплекса построены по принципу "умной обшивки" и позволяют выполнять сразу несколько функций: разведку, РЭБ, локацию и др. Комплекс сможет ставить активные и пассивные помехи инфракрасным головкам самонаведения современных ракет, а также современным и перспективным радиолокационным станциям.

Характеристики этого комплекса пока что засекречены, самолет Т-50 является новейшим истребителем и еще не принят на вооружение ВКС РФ.

Современные наземные комплексы РЭБ работают в режиме цифровой обработки сигнала, которая помогает значительным образом повысить их эффективность.

По словам советника первого заместителя гендиректора КРЭТ Михеева, раньше оператор станции РЭБ самостоятельно должен был определить по характеристикам разведываемого сигнала тип отслеживаемого объекта и подобрать к нему тип помехи.

Цифровая техника имеет большую электронную библиотеку памяти и докладывает оператору типы техники противника, а также предлагает ему наиболее эффективные помеховые сигналы и оптимальные алгоритмы возможного противодействия Владимир Михеев советник первого заместителя гендиректора КРЭТ

"Красуха-С4"

Данный комплекс вобрал в себя все самое лучшее из техники РЭБ предыдущих поколений. В частности, от своей предшественницы — станции помех СПН-30 — "Красуха" унаследовала уникальную антенную систему.

Еще одним преимуществом новой системы является почти полная автоматизация. Если раньше системой управляли вручную, то в "Красухе-4" реализован принцип "не трогай технику, и она тебя не подведет", то есть роль оператора сводится к роли наблюдателя, а основной режим работы — это централизованное автоматизированное управление.

Основное назначение "Красухи-С4" — прикрытие командных пунктов, группировок войск, средств ПВО, важных промышленных объектов от воздушной радиолокационной разведки и высокоточных средств поражения.

Возможности широкополосной станции активных помех комплекса позволяют эффективно бороться со всеми современными радиолокационными станциями, используемыми самолетами различных типов, а также крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами.

"Красуха-2О"

Эта версия предназначена для радиоэлектронного подавления американских систем дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) AWACS. Это мощнейший самолет разведки и управления, на борту которого сидит целый расчет. Для того чтобы этот самолет "ослепить", необходимо очень много энергии. Мощности и интеллекта второй "Красухи" хватит, чтобы побороться с этим самолетом.

Весь комплекс разворачивается в течение нескольких минут, без участия человека, и после развертывания он способен "выключить" AWACS на расстоянии нескольких сотен километров.

YouTube/ТАСС

"Москва-1"

Комплекс предназначен для ведения радиотехнической разведки (пассивной радиолокации), взаимодействия и обмена информацией с командными пунктами управления зенитных ракетных и радиотехнических войск, пунктами наведения авиации, выдачи целеуказания и управления подразделениями помех и отдельными средствами радиоэлектронного подавления.

В состав "Москвы-1" входит модуль разведки и пункт управления подразделениями (станциями) помех. Комплекс способен:

нести радио- и радиотехническую разведку на расстояние до 400 км;

классифицировать все радиоизлучающие средства по степени опасности;

обеспечивать трассовую поддержку;

обеспечивать целераспределение и отображение всей информации;

обеспечивать обратный контроль эффективности работы подразделений и отдельных средств РЭБ, которыми он управляет.

"Дебют" комплексов "Москва" прошел в марте 2016 года в рамках совместных тактических учений сил ПВО и авиации в Астраханской области.

"Инфауна"

Комплекс, разработанный Объединенной приборостроительной корпорацией (ОПК), обеспечивает радиоразведку и радиоподавление, защиту живой силы, бронированной и автомобильной техники от прицельного огня из оружия ближнего боя и гранатометов, а также от радиоуправляемых минно-взрывных устройств.

Аппаратура широкодиапазонной радиоразведки значительно увеличивает радиус защиты прикрываемых мобильных объектов от радиоуправляемых мин. Возможность установки аэрозольных завес позволяет укрывать технику от высокоточного оружия с видео- и лазерными системами наведения.

В настоящее время эти комплексы на унифицированном колесном шасси К1Ш1 (база БТР-80) производятся серийно и поставляются различным подразделениям российской армии.

"Борисоглебск-2"

Это комплекс радиоэлектронного подавления (РЭП), также разработанный ОПК, составляет техническую основу частей РЭБ тактических соединений.

Предназначен для радиоразведки и радиоподавления линий КВ, УКВ наземной и авиационной радиосвязи, абонентских терминалов сотовой и транковой связи в тактическом и оперативно-тактическом звеньях управления.

Основу комплекса составляют три типа станций помех и пункт управления, размещенные на бронетранспортерах МТ-ЛБу — традиционной гусеничной базе для наземных средств РЭБ. В состав каждого комплекса входит до девяти единиц подвижной техники.

В комплексе реализованы принципиально новые технические решения построения средств радиоразведки и автоматизированных систем управления. В частности, применены широкополосные энергетически и структурно скрытные сигналы, обеспечивающие помехозащищенную и высокоскоростную передачу данных.

Диапазон разведываемых и подавляемых частот расширен более чем в два раза по сравнению с ранее поставляемыми станциями помех, а скорость обнаружения частот увеличена более чем в 100 раз.

Эти комплексы предназначены для защиты кораблей различных классов от разведки и огневого поражения. Особенность их заключается в том, что для каждого корабля в зависимости от его типа, водоизмещения, а также решаемых им задач существует специальный комплект средств РЭБ.

В состав корабельных комплексов входят:

станции радио- и радиотехнической разведки;

активные и пассивные средства РЭБ;

автоматы, обеспечивающие маскировку корабля по различным физическим полям;

устройства отстрела ложных целей и др.

Все эти системы интегрированы с корабельными огневыми и информационными средствами для повышения живучести и боевой эффективности корабля.

ТК-25Э и МП-405Э

Они являются основными комплексами РЭБ корабельного базирования. Обеспечивают защиту от применения радиоуправляемого оружия воздушного и корабельного базирования путем создания активных и пассивных помех.

ТК-25Э обеспечивает создание импульсных дезинформирующих и имитационных помех с использованием цифровых копий сигналов для кораблей всех основных классов. Комплекс способен одновременно анализировать до 256 целей и обеспечивать эффективную защиту корабля.

МП-405Э — для оснащения кораблей малого водоизмещения.

Он способен упредить обнаружение, анализировать, а также классифицировать типы излучающих радиоэлектронных средств и их носителей по степени опасности, а также обеспечить радиоэлектронное подавление всех современных и перспективных средств разведки и поражения противника.

Роман Азанов, Алексей Паньшин