"Щуки" и "летающие танки": оружие Красной армии перед началом Великой Отечественной войны

Современная война будет войной моторов. Моторы на земле, моторы в воздухе, моторы на воде и под водой. В этих условиях победит тот, у кого будет больше моторов и больший запас мощностей Иосиф Сталин на заседании Главного военного совета, 13 января 1941 года

За годы предвоенных пятилеток советские конструкторы создали новые образцы стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов и самолетов. На вооружение флота поступали все более совершенные эскадренные миноносцы, крейсеры, сторожевые корабли, также особое внимание уделялось развитию подводного флота.

В итоге перед началом Великой Отечественной войны СССР обладал достаточно современной системой вооружения и военной техники, а по некоторым тактико-техническим характеристикам даже превосходил оружейные немецкие аналоги. Поэтому основные причины поражений советских войск на начальном этапе войны нельзя списать на просчеты в техническом оснащении войск.

По данным на 22 июня 1941 года, Красная армия имела 25 621 танк.

Самыми массовыми были легкие Т-26, которых насчитывалось почти 10 тыс., и представители семейства БТ — их было около 7,5 тыс. Значительную долю составляли танкетки и малые плавающие танки — на вооружении советских войск находилось в общей сложности почти 6 тыс. модификаций Т-27, Т-37, Т-38 и Т-40.

Самых современных на тот момент танков КВ и Т-34 насчитывалось около 1,85 тыс. единиц.

Тяжелый танк КВ-1

Поступил на вооружение в 1939 году, серийно выпускался с марта 1940-го по август 1942 года. Масса танка составляла до 47,5 тонны, что делало его гораздо тяжелее существовавших немецких танков. Он вооружался пушкой калибра 76 мм.

Некоторые эксперты считают КВ-1 этапной для мирового танкостроения машиной, оказавшей значительное влияние на разработку тяжелых танков в других странах.

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Танк имел так называемую классическую компоновку — разделение бронекорпуса от носа к корме последовательно на отделение управления, боевое и моторно-трансмиссионное отделения. Также он получил независимую торсионную подвеску, противоснарядную круговую защиту, дизельный двигатель и одно относительно мощное орудие. Ранее эти элементы встречались на других танках по отдельности, но в КВ-1 они впервые были собраны воедино.

Первое боевое применение КВ-1 относится к Советско-финской войне: опытный образец танка был задействован 17 декабря 1939 года при прорыве линии Маннергейма.

В 1940–1942 годах было выпущено 2769 танков. До 1943-го, когда появился немецкий "Тигр", КВ был самым мощным танком войны. В начале Великой Отечественной он получил у немцев прозвище Призрак. Стандартные снаряды 37-миллиметровой противотанковой пушки вермахта не пробивали его броню.

Средний танк Т-34

В мае 1938-го Автобронетанковое управление Красной армии предложило заводу №183 (ныне Харьковский завод транспортного машиностроения им. В.А. Малышева) создать новый гусеничный танк. Под руководством Михаила Кошкина была создана модель А-32. Работы шли параллельно с созданием БТ-20 — улучшенной модификации уже выпускавшегося серийно танка БТ-7.

Опытные образцы А-32 и БТ-20 были готовы в мае 1939 года, по итогам их испытаний в декабре 1939 года А-32 получил новое имя — Т-34 — и был принят на вооружение с условием доработать танк: довести основное бронирование до 45 мм, улучшить обзор, установить 76-миллиметровую пушку и дополнительные пулеметы.

Всего к началу Великой Отечественной войны было изготовлено 1066 машин. После 22 июня 1941 года производство этого типа было развернуто на заводе "Красное Сормово" в Горьком (ныне Нижний Новгород), Челябинском тракторном заводе, "Уралмаше" в Свердловске (ныне Екатеринбург), заводе №174 в Омске и Уралвагонзаводе (Нижний Тагил).

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В 1944 году начался серийный выпуск модификации Т-34-85 с новой башней, усиленной броней и 85-миллиметровым орудием. Также танк хорошо зарекомендовал себя благодаря простоте в производстве и обслуживании.

Всего было изготовлено более 84 тыс. Т-34. Эта модель также побывала во многих вооруженных конфликтах в Европе, Азии и Африке в 1950–1980-е годы. Последним задокументированным случаем боевого применения Т-34 в Европе стало их использование во время войны в Югославии в конце 1990-х годов.

К началу войны советская авиация имела на вооружении множество типов боевых самолетов. В 1940-м и первой половине 1941-го в войска поступило почти 2,8 тыс. современных машин: Як-1, МиГ-3, ЛаГГ-3, Пе-2, Ил-2.

Также имелись истребители И-15 бис, И-16 и И-153, бомбардировщики ТБ-3, ДБ-3, СБ (АНТ-40), многоцелевые Р-5 и У-2 (По-2).

Новые самолеты по боевым возможностям не уступали самолетам люфтваффе (название германских Военно-воздушных сил. — Прим. ТАСС), по ряду показателей даже превосходили их.

Штурмовик Ил-2

Бронированный Ил-2 — самый массовый боевой самолет в истории. Всего было выпущено более 36 тыс. машин. Его называли "летающим танком", руководство вермахта — "черной смертью" и "железным Густавом". Немецкие летчики прозвали Ил-2 "бетонным самолетом" за его высокую боевую живучесть.

Первые боевые подразделения, вооруженные этими машинами, были созданы перед самой войной. В начале войны Ил-2 был практически единственным самолетом, который в условиях превосходства немецкой авиации боролся с врагом в воздухе. Он сыграл большую роль в сдерживании противника в 1941 году.

За годы войны было создано несколько модификаций самолетов. Ил-2 и его дальнейшее развитие — штурмовик Ил-10 — активно применялись во всех крупных сражениях ВОВ и в Советско-японской войне.

Максимальная горизонтальная скорость самолета у земли составляла 388 км/ч, а на высоте 2000 м — 407 км/ч. Время подъема на высоту 1000 м — 2,4 минуты. При этом за один боевой разворот штурмовик набирал высоту 400 метров.

Ночной истребитель МиГ-3

Конструкторская группа, возглавляемая А.И. Микояном и М.И. Гуревичем, в 1939 году усиленно работала над истребителем для ведения боя на больших высотах. Весной 1940 года был построен опытный экземпляр, получивший марку МиГ-1 (Микоян и Гуревич, первый). Впоследствии его модернизированный вариант получил наименование МиГ-3.

Несмотря на значительный взлетный вес (3350 кг), скорость серийного МиГ-3 у земли превышала 500 км/ч, а на высоте 7 тыс. метров достигала 640 км/ч. Это была наибольшая на тот момент скорость, полученная на серийных самолетах. За счет высокого потолка и большой скорости на высоте свыше 5 тыс. метров МиГ-3 эффективно применялся как самолет-разведчик, а также истребитель ПВО. Однако плохая горизонтальная маневренность и относительно слабое вооружение не позволили ему стать полноценным фронтовым истребителем.

По оценкам известного аса Александра Покрышкина, уступая в горизонтали, МиГ-3 значительно превосходил немецкий Me109 в вертикальном маневре, что могло послужить ключом к победе в столкновении с фашистскими истребителями. Однако успешно пилотировать МиГ-3 на вертикальных виражах и на предельных перегрузках могли только летчики экстра-класса.

К началу войны советский флот имел в общей сложности три линкора и семь крейсеров, 54 лидера и эсминца, 212 подводных лодок, 287 торпедных катеров и множество других кораблей.

Предвоенная кораблестроительная программа предусматривала создание "большого флота", основу которого составляли бы крупные надводные корабли — линкоры и крейсера. В соответствии с ней в 1939–1940 годах были заложены линкоры типа "Советский Союз" и тяжелые крейсера "Кронштадт" и "Севастополь", в Германии приобрели недостроенный крейсер "Петропавловск", однако планам о радикальном обновлении флота не суждено было осуществиться.

В предвоенные годы советские моряки получали новые легкие крейсера типа "Киров", лидеры эсминцев проектов 1 и 38, эсминцы проекта 7 и другие корабли. Бурно шло строительство подводных лодок и торпедных катеров.

Многие корабли достраивались уже в ходе войны, часть из них так и не приняла участия в боях. К ним относятся, например, крейсера проекта 68 "Чапаев" и эсминцы проекта 30 "Огневой".

Основные типы надводных кораблей предвоенного периода:

легкие крейсера типа "Киров";

лидеры типов "Ленинград" и "Минск";

эсминцы типа "Гневный" и "Сообразительный";

тральщики типа "Фугас";

торпедные катера "Г-5";

морские охотники "МО-4".

Основные типы подводных лодок предвоенного периода:

малые подводные лодки типа "М" ("Малютка");

средние подводные лодки типов "Щ" ("Щука") и "С" ("Средняя");

подводные минные заградители типа "Л" ("Ленинец");

крупные подводные лодки типов "К" ("Крейсерская") и "Д" ("Декабрист").

Крейсера типа "Киров"

Легкие крейсера типа "Киров" стали первыми советскими надводными кораблями такого класса, не считая трех заложенных еще при Николае II крейсеров "Светлана". Проект 26, по которому строился "Киров", был окончательно утвержден осенью 1934 года и развивал идеи итальянских легких крейсеров семейства "Кондотьери".

Первая пара крейсеров, "Киров" и "Ворошилов", была заложена в 1935 году. Они вошли в строй в 1938 и 1940 годах. Вторая пара, "Максим Горький" и "Молотов", строилась уже по измененному проекту и пополнила состав советского флота в 1940–1941 годах. Еще два крейсера заложили на Дальнем Востоке, до конца Великой Отечественной войны успели ввести в строй только один из них — "Калинин". Дальневосточные крейсера также отличались от предшественников.

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Полное водоизмещение крейсеров типа "Киров" колебалось от примерно 9450–9550 тонн для первой пары до почти 10 000 тонн для последней. Эти корабли могли развивать скорость 35 узлов и более. Их основным вооружением были девять 180-миллиметровых орудий Б-1-П, размещенных в трехорудийных башнях. На первых четырех крейсерах зенитное вооружение было представлено шестью установками Б-34 калибра 100 мм, 21-К 45 мм и пулеметами 12,7 мм. Кроме того, "Кировы" несли торпеды, мины и глубинные бомбы, гидросамолеты.

"Киров" и "Максим Горький" почти всю войну провели поддерживая орудийным огнем защитников Ленинграда. "Ворошилов" и "Молотов", построенные в Николаеве, участвовали в операциях флота на Черном море. Все они пережили Великую Отечественную войну — им была суждена долгая служба. Последним состав флота в 1974 году покинул "Киров".

Подводные лодки типа "Щука"

"Щуки" стали самыми массовыми советскими подлодками Великой Отечественной войны, не считая "Малюток".

Строительство первой серии из четырех субмарин началось на Балтике в 1930 году, в строй "Щуки" вошли в 1933–1934 годах.

Это были субмарины среднего класса, подводное водоизмещение которых составляло около 700 тонн, а вооружение состояло из шести торпедных аппаратов калибра 533 мм и пушки 21-К 45 мм.

Проект оказался успешным, и к началу войны в строю находилось более 70 "Щук" (всего в шести сериях было построено 86 подводных лодок).

Подлодки типа "Щ" активно применялись на всех морских театрах войны. Из 44 воевавших "Щук" погибла 31. Противник потерял от их действий почти 30 судов.

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Несмотря на ряд недостатков, "Щуки" отличались сравнительной дешевизной, маневренностью и живучестью. От серии к серии — всего было создано шесть серий этих субмарин — они улучшали свои мореходные качества и другие параметры. В 1940 году две подлодки типа "Щ" первыми на советском флоте получили оборудование, позволявшее вести торпедную стрельбу без утечки воздуха (что часто демаскировало атакующую субмарину).

Хотя после войны в строй вошли только две "Щуки" последней серии X-бис, эти подводные лодки еще долго оставались в составе флота и были списаны в конце 1950-х годов.

По советским данным, накануне Великой Отечественной войны армия имела почти 67,5 тыс. орудий и минометов.

Считается, что по боевым качествам советская полевая артиллерия даже превосходила немецкую. Однако она была слабо обеспечена механизированной тягой: в качестве тягачей использовались сельскохозяйственные тракторы, до половины орудий перевозили с помощью лошадей.

Армия имела на вооружении множество видов артиллерийских орудий и минометов. Зенитную артиллерию представляли пушки калибров 25, 37, 76 и 85 мм; гаубичную — модификации калибра 122, 152, 203 и 305 мм. Основной противотанковой пушкой служила 45-миллиметровая образца 1937 года, полковой — 76-миллиметровая модель 1927 года, а дивизионной — 76-миллиметровая 1939-го.

45-миллиметровая противотанковая пушка образца 1937 года

Это орудие стало одним из самых знаменитых представителей советской артиллерии Великой Отечественной войны. Оно было разработано под руководством Михаила Логинова на базе 45-миллиметровой пушки 1932 года.

К ее основным боевым качествам относились маневренность, скорострельность (15 выстрелов в минуту) и бронепробиваемость.

К началу войны в армии было более 16,6 тыс. орудий образца 1937 года. В общей сложности было выпущено свыше 37,3 тыс. таких пушек, причем производство было свернуто только к 1944 году, несмотря на наличие более современных моделей ЗиС-2 и аналогичной по калибру М-42.

Боевая машина реактивной артиллерии "Катюша"

За день до начала войны на вооружение Красной армии была принята боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, впоследствии получившая название "Катюша". Она стала одной из первых в мире систем залпового огня.

Первое боевое применение состоялось 14 июля 1941 года близ железнодорожной станции города Орша (Белоруссия). Батарея под командованием капитана Ивана Флерова залповым огнем уничтожила скопление немецкой боевой техники на оршинском железнодорожном узле.

Благодаря высокой эффективности применения и простоте в производстве, уже к осени 1941 города БМ-13 широко применялась на фронте, оказав значительное влияние на ход боевых действий.

Система позволяла осуществлять залп всем зарядом (16 ракет) за 7–10 секунд. Существовали также модификации с увеличенным числом направляющих и другими версиями ракет.

В ходе войны было потеряно порядка 4 тыс. БМ-13. Всего было изготовлено порядка 7 тыс. установок этого типа, причем "Катюши" сняли с производства в октябре 1946 года.

Несмотря на повсеместное внедрение танков и самолетов, усиление артиллерии, самым массовым оставалось оружие пехоты. По некоторым подсчетам, если в Первую мировую войну потери от стрелкового оружия не превышали 30% от общих, то во Второй мировой они выросли до 30–50%.

Перед Великой Отечественной войной поступление в войска винтовок, карабинов и пулеметов росло, однако Красная армия значительно уступала вермахту по насыщенности автоматическим оружием, таким как пистолеты-пулеметы.

Винтовка Мосина

Принятая на вооружение в 1891 году винтовка Мосина калибра 7,62 мм оставалась основным оружием пехотинца Красной армии. Всего было выпущено около 37 млн таких винтовок.

Модификации образца 1891/1930 годов пришлось принять бой в самые трудные месяцы начала Великой Отечественной. Благодаря дешевизне и надежности оружие обошло своих молодых самозарядных соперников.

Последней версией "трехлинейки" стал карабин образца 1944 года, отличавшийся наличием несъемного игольчатого штыка. Винтовка стала еще короче, технология была упрощена, а маневренность боя повысилась — более коротким карабином легче вести ближний бой в зарослях, траншеях, укреплениях.

Кроме того, именно конструкция Мосина легла в основу снайперской винтовки, принятой на вооружение в 1931 году и ставшей первой советской винтовкой, специально созданной для "меткой стрельбы и уничтожения в первую очередь командного состава противника".

ППШ

Пистолет-пулемет Шпагина калибра 7,62 мм был принят на вооружение в 1941 году.

Это легендарное оружие стало частью образа солдата-победителя — его можно увидеть в самых известных монументах. ППШ-41 полюбился бойцам, получив у них ласковое и уважительное прозвище Папаша. Он стрелял практически в любых погодных условиях и при этом обходился сравнительно дешево.

К концу войны ППШ были вооружены порядка 55% бойцов. Всего было выпущено около 6 млн штук.

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