Чем вооружена "крылатая пехота" России

За последние годы техническая оснащенность Воздушно-десантных войск (ВДВ) постоянно растет благодаря появлению на вооружении новейших образцов, главными требованиями к которым являются авиатранспортабельность и способность к десантированию парашютным способом.

"Крылатая пехота" оснащена как общевойсковой военной техникой, так и специально созданной под определенные задачи десанта. В ее числе бронетранспортеры БТР-80, боевые разведывательные машины "Тигр", многофункциональные беспилотники "Орлан-10", различные противотанковые ракетные комплексы, самоходные артиллерийские установки, минометы, гаубицы, огнеметы, гранатометы, а также переносные зенитные ракетные комплексы ближнего действия.

Будущая мощь десанта

Разработан план оснащения ВДВ современными и перспективными образцами вооружения, военной и специальной техникой на период до 2020 года.

С прошлого года в войска поступают боевые машины десанта БМД-4М "Садовница" и БТР-МДМ "Ракушка" (к 2020 году их общая численность должна превысить 300 единиц), бронеавтомобили "Рысь" (локализованная версия Iveco LMV​). К 2025 году БМД-4М и БТР-МДМ полностью заменят устаревшие образцы бронетехники, такие как БМД-2 и БТР-Д.

ТАСС/Минобороны РФ/Reuters

Проходит модернизацию стоящая на вооружении ВДВ самоходная противотанковая пушка "Спрут-СД" с орудием калибра 125 мм. В настоящее время идут испытания новых самоходных противотанковых комплексов "Корнет-Д1". В опытно-конструкторской разработке находятся машины управления артиллерией "Завет-Д".

Ведется разработка самоходного орудия калибра 120 мм по проекту "Лотос", который является развитием и заменой проекта "Зауралец-Д". Начать серийное производство новой самоходки планируется в 2020 году.

В ближайшие два года ожидается поступление в войска защищенных автомобилей спецназначения "Тайфун", десантируемых парашютным способом, а также унифицированных средств десантирования "Бахча-УПДС", которые позволят десантировать "Садовницу" и "Ракушку" с экипажем внутри машины из самолетов Ил-76.

В этом году завершаются госиспытания новой парашютной системы "Бахча-УПДС", предназначенной для десантирования БМД-4М и другой техники из военно-транспортных самолетов. Эти испытания проходят успешно. К концу года мы планируем данную работу завершить, где-то в начале следующего года эта система будет принята на вооружение и планово пойдет на оснащение в первую очередь наших парашютно-десантных подразделений и частей постоянной готовности Андрей Сердюков командующий ВДВ, генерал-полковник

В аналогичный срок на вооружение ВДВ должен поступить учебно-тренировочный комплекс для отработки действий на парашютной системе спецназначения "Арбалет". Кроме того, к 2018 году планируется модернизировать парашют Д-10 для боевой экипировки "Ратник".

Ведутся также опытно-конструкторские работы по созданию линейки многоцелевых платформ и парашютно-грузовых систем для десантирования вооружения, военной техники грузов массой от 500 кг до 18 т.

Для ВДВ проходит испытания десантируемый вариант бронеавтомобиля "Тигр", также ведется работа по созданию десантируемого зенитного ракетного комплекса "Птицелов" на базе БМД-4М.

Всего в 2016 году в войска было поставлено в общей сложности 188 новых и модернизированных боевых бронированных машин, уровень оснащенности ВДВ современными образцами вооружения был доведен до 47%. В этом году "крылатая пехота" должна получить 150 единиц новой бронетанковой техники.

БМД-2 "Будка"

БМД-2 — советская/российская боевая гусеничная плавающая машина. Создана на базе БМД-1, предназначена для использования в ВДВ и десантирования парашютным или посадочным способом с военно-транспортного самолета типа Ан-12, Ан-22 и Ил-76. Принята на вооружение в 1985 году.

Развернуть БМД-2 во время учений десантников на полигоне Дубровичи © Александр Рюмин/ТАСС БМД-2 во время учений десантников на полигоне Дубровичи © Александр Рюмин/ТАСС

Боевое крещение бронемашина прошла в боевых действиях в Афганистане. В последующие годы использовалась в вооруженных конфликтах на территории России и за границей. Находится на вооружении в армиях России, Казахстана и Украины. БМД-2 оснащена:

30-мм орудием 2А42;

спаренным и курсовым 7,62-мм пулеметами ПКТ;

противотанковым ракетным комплексом 9М111 "Фагот" или 9М113 "Конкурс".

БМД-4М "Садовница"

Боевая машина десанта БМД-4М является серьезно модернизированной версией БМД-4 с новым корпусом, двигателем, ходовой частью и другими узлами. Оснащается боевым модулем "Бахча-У", в состав которого входят пушки калибра 100 мм и 30 мм, а также пулемет.

Конструкция машины позволяет десантироваться с самолетов c находящимся внутри экипажем. Подвеска имеет телескопический гидроамортизатор, что позволяет машине подниматься/опускаться на 40 см.

Развернуть БДМ-4М после десантирования из самолета Ил-76 с высоты около 800 метров на авиабазе Дягилево © Александр Рюмин/ТАСС БДМ-4М после десантирования из самолета Ил-76 с высоты около 800 метров на авиабазе Дягилево © Александр Рюмин/ТАСС

БМД-4М оснащена автоматизированной системой управления огнем и новой навигационной системой. Новейшее электронное оборудование облегчает прицеливание экипажа на высоких скоростях во время ее движения по пересеченной местности. Состав базового вооружения:

100-мм пушка/пусковая установка 2А70;

30-мм автоматическая пушка 2А72;

7,62-мм пулемет ПКТМ;

ПТУР 9М117М3 "Аркан";

ПТУР 9М113 "Конкурс";

81-мм дымовые гранаты ЗД6 (ЗД6М);

автоматический гранатомет АГС-30.

По словам командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, "БМД-4М и производится в десантируемом варианте с размещением внутри личного состава, в этой машине мы можем десантировать семь человек". Для этого внутри машины установлено необходимое оборудование, сделаны специальные кресла для размещения личного состава.

Сразу после приземления эта боевая машина с находящимися в ней десантниками может выполнять поставленные задачи, включая ведение боевых и специальных действий. Ее способность быстро уходить из района десантирования после приземления значительно повышает ее живучесть Андрей Сердюков командующий ВДВ, генерал-полковник

По словам Сердюкова, только Вооруженные силы РФ способны десантировать свою боевую технику из самолетов. "Все соединения ВДВ армий основных иностранных военных держав осуществляют парашютным способом десантирование только личного состава и грузов, а техника у них не десантируется, а перебрасывается посадочным способом. Мы же можем десантировать целые парашютно-десантные батальоны и даже парашютно-десантные полки, а также боевую технику", — сказал он.

БТР-МДМ "Ракушка"

Десантный бронетранспортер БТР-МДМ "Ракушка" ("Объект 955") создан на основе боевой машины десанта БМД-4М для замены в войсках десантного бронетранспортера БТР-Д, принятого на вооружение еще в 1970-е гг.

Развернуть Бронетранспортер БТР-МДМ на Красной площади во время парада Победы © Валерий Шарифулин/ТАСС Бронетранспортер БТР-МДМ на Красной площади во время парада Победы © Валерий Шарифулин/ТАСС

БТР-МДМ может быть десантирован на парашюте, является плавающим. Принят на вооружение в апреле 2016 года.

Боевой расчет — 15 человек (2 члена экипажа и 13 десантников).

Вооружение — два пулемета ПКТМ калибра 7,62 мм (2 тыс. патронов к каждому).

Максимальная скорость — 70 км/ч по шоссе, 45-50 км/ч по пересеченной местности, 10 км/ч на плаву.

Запас хода — 500 км по шоссе, 350 км по пересеченной местности.

Боевая масса — 13,2 т.

Самоходная пушка "Спрут-СД"

Базовая модель "Спрут-СД" (самоходная, десантируемая) является авиадесантной самоходной противотанковой пушкой калибра 125 мм, предназначенной для борьбы с бронетехникой и живой силой противника в составе подразделения ВДВ, морской пехоты и спецназначения.

Первый образец модернизированной машины уже создан. Сообщалось, что он получил цифровую систему управления огнем и двигатель от боевой машины пехоты БМП-3.

Развернуть "Спрут-СД" на показе военной техники в рамках форума "Армия-2016" на полигоне Алабино © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС "Спрут-СД" на показе военной техники в рамках форума "Армия-2016" на полигоне Алабино © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

По данным из открытых источников, "Спрут-СД" оснащен уникальным гидропневматическим шасси, позволяющим боевой машине плавно и быстро передвигаться в условиях бездорожья со скоростью до 70 км/ч, что существенно улучшает условия ведения огня в движении.

Кроме того, самоходка способна преодолевать водные преграды со скоростью на плаву до 10 км/ч. Машина может десантироваться с грузовых кораблей на водную поверхность и самостоятельно возвращается на судно.

Пушка "Спрут-СД" создана на базе 125-мм танковой пушки 2А46, которая устанавливается на танки Т-72, Т-80 и Т-90. В качестве вспомогательного вооружения машина оснащена спаренным с пушкой 7,62-мм пулеметом с боекомплектом из 2000 патронов.

Ожидается, что серийное производство модернизированной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ-1" для ВДВ начнется в 2018 году.

Снегоход АС-1

АС-1 — армейский снегоход высокой проходимости. Предназначен для выполнения оперативных задач силами мобильных экипажей в тылу противника и быстрого отхода на исходные позиции, ведения разведывательных и дозорных действий, рейдовых и поисково-спасательных операций в различных условиях, в том числе в районах Арктики.

Развернуть Учения 80-й отдельной арктической мотострелковой бригады на снегоходах © Лев Федосеев/ТАСС Учения 80-й отдельной арктической мотострелковой бригады на снегоходах © Лев Федосеев/ТАСС

Базой для создания АС-1 послужила хорошо зарекомендовавшая себя модель "Тайга Патруль 551 СВТ" с двухтактным двухцилиндровым двигателем РМЗ-551 мощностью 65 л. с.

С начала 2016 года 10 снегоходов получили подразделения, дислоцированные на территории Западного военного округа. Технические характеристики АС-1:

длина — 2950 мм, ширина с лыжами — 1150 мм;

коробка передач — двухступенчатая с реверсом;

объем топливного бака — 55 л;

максимальная скорость — 80 км/ч;

масса — 320 кг.

"Стрела-10" и "Птицелов"

ВДВ располагают разными модификациями зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10", базовая модель которого была принята на вооружение еще в 1976 году. Комплекс предназначен для защиты войсковых подразделений в различных формах боя и на марше от средств воздушного нападения и разведки, пикирующих и летящих на малых и сверхмалых высотах.

Развернуть Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" на форуме "Армия-2015" © Ладислав Карпов/ТАСС Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" на форуме "Армия-2015" © Ладислав Карпов/ТАСС

Новая версия "Стрела-10МН" (ночная) имеет возможность ночного автономного секторного поиска и обнаружения целей, может работать ночью благодаря вводу автономного секторного поиска и обнаружения целей. Эта версия используется для прикрытия войсковых формирований от воздушных объектов. Такими целями могут быть не только самолеты, но и беспилотные летательные аппараты, осуществляющие разведку и летящие на сверхмалых высотах. По мнению экспертов, эффективна "Стрела-10МН" и против пикирующих воздушных объектов.

Сейчас на базе боевой машины БМД-4М создается первый в мире авиадесантируемый зенитный ракетный комплекс "Птицелов". По мнению главного редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, этот комплекс позволит подразделениям ПВО, входящим в состав ВДВ, отражать атаки со средних и больших высот, с которыми не могут справиться уже существующие авиадесантируемые средства ПВО.

Учитывая, что средства воздушного нападения противника совершенствуются, появляются в том числе беспилотные ударные летательные аппараты, задача прикрытия от современных средств воздушного нападения является весьма актуальной. Российская армия первой в мире получит такие ЗРК, приспособленные для парашютного десантирования. В других армиях мира подобных комплексов не имеется Виктор Мураховский главный редактор журнала "Арсенал Отечества"

"Игла" и "Верба"

"Игла" — советский/российский переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК), предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях воздействия ложных тепловых помех. Комплекс принят на вооружение в 1983 году.

Развернуть ПЗРК "Игла-С" © Юрий Смитюк/ТАСС ПЗРК "Игла-С" © Юрий Смитюк/ТАСС Главное преимущество "Иглы" — лучшая стойкость к мерам противодействия и более высокая боевая эффективность. Существует целый ряд модификаций ПЗРК, в частности комплекс "Игла-С", способный поражать низколетящие крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс находится на вооружении армий России, стран СНГ, а также с 1994 года экспортируется более чем в 30 государств. Телеканал "Звезда"/YouTube В 2015 году Минобороны РФ стало получать первые переносные зенитные комплексы "Верба". По заявлению разработчиков, по своим характеристикам они превосходит все существующие зарубежные образцы. Зенитная ракета, входящая в состав комплекса, впервые в мире получила трехспектральную головку самонаведения с повышенной чувствительностью и может поражать малоизлучающие цели. Комплекс способен уничтожать цели на высоте от 10 метров до 4,5 км и на дальности от 500 метров до 6,5 км . Как минимум в 10 раз повышена защищенность комплекса по пиротехническим помехам. В 1,5–2 раза повышена боевая эффективность комплекса. По мнению разработчиков, это стало возможным за счет совокупности новшеств и улучшения характеристик ПЗРК. Комплекс обладает более высокой точностью стрельбы, в "Вербе" возобновлена практика использования запроса "свой-чужой" (система радиолокационного опознавания — прим. ТАСС). Роман Азанов