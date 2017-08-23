Курская битва: факты об одном из ключевых сражений Великой Отечественной войны

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23 августа в России ежегодно отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Это День воинской славы РФ, он празднуется в соответствии с законом "О днях воинской славы и памятных датах России", подписанным президентом Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.
74 года назад, 23 августа 1943-го, советские войска освободили от гитлеровских захватчиков Харьков, завершив последний этап битвы на Курской дуге.
Курская битва, продолжавшаяся с 5 июля по 23 августа 1943-го, стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Советская и российская историография разделяет сражение на Курскую оборонительную (5–23 июля), Орловскую (12 июля — 18 августа) и Белгородско-Харьковскую (3–23 августа) наступательные операции.
В ходе зимнего наступления Красной армии и последовавшего контрнаступления вермахта на Восточной Украине в центре советско-германского фронта образовался выступ глубиной до 150 км и шириной до 200 км, обращенный в западную сторону — так называемая Курская дуга (или выступ). Германское командование приняло решение провести стратегическую операцию на Курском выступе.
Для этого была разработана и в апреле 1943 года утверждена военная операция под кодовым названием Zitadelle ("Цитадель").
Для ее проведения были привлечены наиболее боеспособные соединения — в общей сложности 50 дивизий, в том числе 16 танковых и моторизованных, а также большое число отдельных частей, входящих в 9-ю и 2-ю полевые армии группы армий "Центр", в 4-ю танковую армию и оперативную группу "Кемпф" группы армий "Юг".
Группировка германских войск насчитывала свыше 900 тыс. человек, около 10 тыс. орудий и минометов, 2 тыс. 245 танков и штурмовых орудий, 1 тыс. 781 самолет. К началу Курской битвы в составе советских Центрального, Воронежского и Степного фронтов насчитывалось более 1,9 млн человек, более 26 тыс. орудий и минометов, свыше 4,9 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок, около 2,9 тыс. самолетов.
Войска Центрального фронта под командованием генерала армии Константина Рокоссовского обороняли северный фас (обращенный к противнику участок) Курского выступа, а войска Воронежского фронта под командованием генерала армии Николая Ватутина — южный. Войска, занимавшие выступ, опирались на Степной фронт в составе стрелкового, трех танковых, трех моторизованных и трех кавалерийских корпусов (командующий — генерал-полковник Иван Конев).
Координировали действия фронтов представители Ставки Верховного Главнокомандования Маршалы Советского Союза Георгий Жуков и Александр Василевский.
5 июля 1943 года немецкие ударные группировки начали наступление на Курск из районов Орла и Белгорода. В ходе оборонительной фазы Курской битвы 12 июля на Прохоровском поле произошло крупнейшее в истории войны танковое сражение.
В нем с обеих сторон одновременно участвовали до 1 тыс. 200 танков и самоходных орудий. В ожесточенных боях войска вермахта потеряли до 400 танков и штурмовых орудий, перешли к обороне, а 16 июля начали отводить свои силы. 12 июля начался следующий этап Курской битвы — контрнаступление советских войск.
5 августа в результате операций "Кутузов" и "Румянцев" были освобождены Орел и Белгород, вечером того же дня в Москве в честь этого события впервые в годы войны был произведен артиллерийский салют.
23 августа был освобожден Харьков. Советские войска продвинулись в южном и юго-западном направлении на 140 км и заняли выгодное положение для перехода в общее наступление для освобождения Левобережной Украины и выхода на Днепр. Советская армия окончательно закрепила свою стратегическую инициативу, немецкое командование было вынуждено перейти к обороне на всем фронте.
В одной из крупнейших битв в истории Второй мировой войны с обеих сторон принимали участие более 4 млн человек, было задействовано около 70 тыс. орудий и минометов, свыше 13 тыс. танков и самоходных орудий, около 12 тыс. боевых самолетов.
В 1983 году в Курске был увековечен подвиг советских воинов на Курской дуге — 9 мая открыт мемориал погибших в годы Великой Отечественной войны. 9 мая 2000 года в честь 55-летия победы в битве был открыт мемориальный комплекс "Курская дуга".
Материал подготовлен по данным "ТАСС-Досье"