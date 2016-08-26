Минобороны РФ до 2017 года получит новые пожарные машины для арсеналов

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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ до 2017 года получит для арсеналов 12 новых специальных пожарных машин, которые существенно превосходят предшественников. Об этом сообщил журналистам заместитель главы ведомства Дмитрий Булгаков.
"До 2017 года на арсеналы будут поставлены 12 новых специальных пожарных машин 575А", - сказал он.
Эти машины были приняты на снабжение в 2015 году. Как отметил Булгаков, по своим характеристикам они значительно превышают "морально устаревшие гусеничные пожарные машины". В частности, пояснил замминистра, новая техника отличается большей производительностью, лучше защищена от огня и взрывов боеприпасов, а также имеет больше возможностей по оборудованию противопожарных полос.
Он отметил, что Минобороны ввело в строй 126 новых хранилищ, а также провело специальные работы для повышения уровня пожарной безопасности, которые охватили 400 хранилищ за три года.