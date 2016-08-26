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Минобороны РФ до 2017 года получит новые пожарные машины для арсеналов

Армия и ОПК
26 августа, 16:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС
Как отметил замминистра обороны, по своим характеристикам они значительно превышают "морально устаревшие гусеничные пожарные машины"
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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ до 2017 года получит для арсеналов 12 новых специальных пожарных машин, которые существенно превосходят предшественников. Об этом сообщил журналистам заместитель главы ведомства Дмитрий Булгаков.

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"До 2017 года на арсеналы будут поставлены 12 новых специальных пожарных машин 575А", - сказал он.

Эти машины были приняты на снабжение в 2015 году. Как отметил Булгаков, по своим характеристикам они значительно превышают "морально устаревшие гусеничные пожарные машины". В частности, пояснил замминистра, новая техника отличается большей производительностью, лучше защищена от огня и взрывов боеприпасов, а также имеет больше возможностей по оборудованию противопожарных полос.

Он отметил, что Минобороны ввело в строй 126 новых хранилищ, а также провело специальные работы для повышения уровня пожарной безопасности, которые охватили 400 хранилищ за три года.

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