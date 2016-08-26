Боеприпасы будут поступать в ВС РФ в новой огнестойкой таре с 2017 года

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Боеприпасы будут поступать в российскую армию в новой огнестойкой таре с 2017 года. Об этом журналистам сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков по итогам сборов с руководящим составом органов военного управления, воинских частей и организаций ракетно-технического и артиллерийско-технического обеспечения.

"С 2017 года закупка боеприпасов будет проводится только в современной укупорке. Проведена работа по разработке и постановке на серийное производство полимерной тары для стрелкового оружия. В соответствии с дорожной картой исполнитель обязан до марта 2017 года завершить испытания образцов и начать серийное производство и до ноября 2017 года поставить для нужд Минобороны России до 7 тыс. единиц полимерной тары для стрелкового оружия", - сказал Булгаков.

По его словам, в 2016 году на снабжение российской армии была принята огнестойкая металло-полимерная тара для патронов калибра 30 мм, которая была продемонстрирована на специальных учениях материально-технического обеспечения в Южном военном округе. "На них же была продемонстрирована тара из композиционных материалов под 152-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, 82-миллиметровые минометные выстрелы, 122-миллиметровые реактивные снаряды и стрелковое оружие. Испытания данной тары прошли успешно, разработанная огнестойкая тара подтвердила заданные требования. В рамках ГОЗа заключены договора на поставку в этом году около 47 тыс. ящиков с 30-миллиметровыми патронами и закупка еще около 10 тыс. ящиков для переукупорки", - отметил замминистра.