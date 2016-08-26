Истребители переброшены в Крым, под Ростов и в Краснодарский край

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Самолеты МиГ-29СМТ, Су-34 и МиГ-31БМ Западного военного округа (ЗВО) перебазировались на оперативные аэродромы Южного военного округа в рамках внезапной проверки боеготовности ВС РФ. Об этом сообщил начальник пресс-службы округа Игорь Мугинов.

"Экипажи истребителей совершили перелет с аэродромов постоянного базирования на аэродромы рассредоточения. Так, экипажи МиГ-29СМТ совершили перелет на один из аэродромов в Краснодарском крае, экипажи Су-34 - в республику Крым, а МиГ-31БМ - в Ростовскую область", - сказал он.

Ранее авиабаза армейской авиации ЗВО, дислоцированная в Санкт-Петербурге, в составе вертолетов Ми-8, Ми-24, Ми-35 и Ми-28Н перебазировалась на оперативные аэродромы Краснодарского края.

Внезапная проверка боеготовности проходит в Вооруженных силах РФ с 25 по 31 августа. В ней участвуют силы Южного военного округа, часть войск Центрального и Западного округов, а также Северный флот, силы Черноморского флота и Каспийской флотилии, Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска. Проверка проводится в рамках подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2016", которые пройдут в сентябре.