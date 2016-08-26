Бомбардировщики и перехватчики перебросили на юг России из-под Перми в рамках проверки

Держи краба: почему жители Приморья одинаково сильно любят и стейки и пян-сеВ стране 26 августа, 19:41
Эрдоган: проезд по третьему мосту через Босфор будет бесплатным до 31 августаЭкономика и бизнес 26 августа, 19:30
Приморский транзит: тонкости сопряжения Шелкового пути и ЕАЭСЭкономика и бизнес 26 августа, 19:30
Бомбардировщики и перехватчики перебросили на юг России из-под Перми в рамках проверкиАрмия и ОПК 26 августа, 19:18
Тест: кто вы из героев российского кино?Культура 26 августа, 19:00
Грузовой космический корабль Dragon приводнился в Тихом океанеКосмос 26 августа, 18:59
Ярмольник с пулеметом и красивая "Служанка": что смотреть в кино на выходныхКультура 26 августа, 18:51
Снова в колесе: Юрий Семин в четвертый раз вернулся в "Локомотив"Спорт 26 августа, 18:42
Ариведерчи, припевочка: как хорошо вы знаете хиты Земфиры?Культура 26 августа, 18:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Бомбардировщики Су-24 и перехватчики МиГ-31 вылетели из Пермского края на юг России в рамках начавшейся в четверг внезапной проверки боеготовности. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
"Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 и фронтовых бомбардировщиков Су-24 из состава оперативно-тактической авиации ЦВО вылетели с аэродрома Сокол (Пермский край) на оперативные аэродромы Южного военного округа в рамках внезапной проверки боеготовности", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.
В боевую готовность привели управление 14-й армии ВВС и ПВО, а также ряд соединений и частей, которые входят в ее состав.
Ранее сообщалось, что в рамках проверки на аэродромы юга России были переброшены истребители МиГ-29СМТ и МиГ-31БМ, а также самолеты Су-34 из Западного военного округа. Кроме того, в Краснодарский край перебазировались вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-35 и Ми-28Н из Петербурга.
Внезапная проверка боеготовности проходит в Вооруженных силах РФ с 25 по 31 августа. В ней участвуют силы Южного военного округа, часть войск Центрального и Западного округов, а также Северный флот, Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска. Проверка проводится в рамках подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2016", которые пройдут в сентябре.