Бомбардировщики и перехватчики перебросили на юг России из-под Перми в рамках проверки

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Бомбардировщики Су-24 и перехватчики МиГ-31 вылетели из Пермского края на юг России в рамках начавшейся в четверг внезапной проверки боеготовности. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 и фронтовых бомбардировщиков Су-24 из состава оперативно-тактической авиации ЦВО вылетели с аэродрома Сокол (Пермский край) на оперативные аэродромы Южного военного округа в рамках внезапной проверки боеготовности", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

В боевую готовность привели управление 14-й армии ВВС и ПВО, а также ряд соединений и частей, которые входят в ее состав.

Ранее сообщалось, что в рамках проверки на аэродромы юга России были переброшены истребители МиГ-29СМТ и МиГ-31БМ, а также самолеты Су-34 из Западного военного округа. Кроме того, в Краснодарский край перебазировались вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-35 и Ми-28Н из Петербурга.

Внезапная проверка боеготовности проходит в Вооруженных силах РФ с 25 по 31 августа. В ней участвуют силы Южного военного округа, часть войск Центрального и Западного округов, а также Северный флот, Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска. Проверка проводится в рамках подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2016", которые пройдут в сентябре.