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"Стрижи", "Беркуты", "Русские витязи" и "Соколы России" выступят на форуме "Армия-2016"

Армия и ОПК
27 августа, 4:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС
В рамках форума также будет развернута экспозиция достижений авторских коллективов вузов, научно-производственных организаций и научных рот ВКС в Конгрессно-выставочном центре парка "Патриот"
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Вертолет Ми-28Н пилотажной группы "Беркуты" во время показательных выступлений на всероссийском этапе конкурса по воздушной выучке летных экипажей ВС РФ "Авиадартс-2016"

Вертолет Ми-28Н пилотажной группы "Беркуты" во время показательных выступлений на всероссийском этапе конкурса по воздушной выучке летных экипажей ВС РФ "Авиадартс-2016"

© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Воздушно-космические силы РФ будут участвовать в большинстве мероприятий, предусмотренных программой международного военно-технического форума "Армия-2016". Помимо показа образцов новейшей техники и научных разработок, состоится воздушное шоу с участием авиационных пилотажных групп "Беркуты", "Стрижи", "Русские Витязи" и "Соколы России", сообщает пресс-служба Минобороны РФ со ссылкой на главнокомандующего ВКС генерал-полковника Виктора Бондарева.

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© Пресс-служба "Военно-промышленной компании"
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"Техника будет демонстрироваться не только в статике, но и в динамике на аэродроме "Кубинка" и на полигоне "Алабино", то есть, гости смогут не только ознакомиться с тактико-техническими характеристиками представленных образцов, но и увидеть часть из них в действии при выступлениях авиационных групп на площадках форума", - сказал главком.

"Мы продемонстрируем зрителям пролет авиационных групп на современных самолетах и вертолетах. Покажем авиационное шоу с участием авиационных групп высшего пилотажа "Беркуты", "Стрижи", "Русские Витязи", "Соколы России", - добавил Бондарев.

В рамках форума будет развернута экспозиция достижений авторских коллективов вузов, научно-производственных организаций (НПО) и научных рот ВКС в Конгрессно-выставочном центре парка "Патриот". "Будет представлено более 50 экспонатов, 10 из них - это разработки наших научных рот. При этом следует отметить, что по сравнению с 2015 годом количество участников от вузов и НПО ВКС возросло в два раза", - сказал главнокомандующий ВКС.

Второй международный военно-технический форум "Армия-2016" пройдет с 6 по 11 сентября 2016 года в подмосковном парке "Патриот" Минобороны России.

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Высший пилотаж России: "Стрижи" и "Русские витязи" в небе

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