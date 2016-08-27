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Бригады спецназа найдут и уничтожат условных диверсантов на юге России

Армия и ОПК
27 августа, 5:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС
Спецназовцев вместе с оружием и техникой перебросят на 1500 километров самолетами Ил-76
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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Спецназ Центрального и Западного военных округов в ходе внезапной проверки Вооруженных сил уничтожит на юге России условных диверсантов.

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Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Спецназовцев вместе с оружием и техникой перебросят на 1500 километров самолетами Ил-76. Военным предстоит "выполнить задачи ведения разведывательно-поисковых и противодиверсионных действий на незнакомых полигонах Южного военного округа", отметили в Минобороны.

Внезапная проверка боеготовности проходит в Вооруженных силах РФ с 25 по 31 августа. В ней участвуют силы Южного военного округа, часть войск Центрального и Западного округов, а также Северный флот, силы Черноморского флота и Каспийской флотилии, Воздушно-космические силы и ВДВ. Проверка проводится в рамках подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2016", которые состоятся в сентябре.

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Темы
Внезапные проверки боеготовности и учения в ВС РФ
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