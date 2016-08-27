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Авиацию с запада и из центра РФ перебросят в ходе проверки на юг страны

Армия и ОПК
27 августа, 6:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС
Техников и аэродромные машины доставят к месту временной дислокации военно-транспортными самолетами Ил-76
Материал из 1 страницы
Ил-76

Ил-76

© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Истребители, бомбардировщики и вертолеты Западного и Центрального военных округов перебросят на юг России в рамках внезапной проверки Вооруженных сил. Об этом сообщили в субботу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Экипажи уже перегоняют авиатехнику на оперативные аэродромы Южного военного округа. "Самолеты истребительной и бомбардировочной авиации, а также транспортно-боевые и ударные вертолеты выполнят перелет на расстояния от 500 до 2500 тысяч километров", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в ТАСС.

Техников и аэродромные машины доставят к месту временной дислокации военно-транспортными самолетами Ил-76.

Внезапная проверка боеготовности проходит в Вооруженных силах РФ по приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина с 25 по 31 августа. Она проводится в рамках подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2016", которые пройдут в сентябре.

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Внезапные проверки боеготовности и учения в ВС РФ
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