Подлодки проекта 636.3 прикрыли высадку десанта на берег Крыма в ходе внезапной проверки

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МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Две дизель-электрические подлодки Черноморского флота (ЧФ) прикрыли высадку десанта на побережье Крыма в рамках внезапной проверки Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
В ходе тренировки большие десантные корабли высадили технику и военнослужащих на побережье полигона "Опук", который находится на Керченском полуострове. "К выполнению проверочной задачи по противолодочному охранению группировки сил высадки морского десанта привлекались две дизель-электрические подводные лодки Черноморского флота", - отметили в министерстве.
В состав ЧФ входят четыре дизель-электрические подлодки проекта 636.6 - "Старый Оскол", "Ростов-на-Дону", "Новороссийск" и "Краснодар". Всего ЧФ должен получить шесть таких подлодок.
Внезапная проверка боеготовности проходит в Вооруженных силах РФ с 25 по 31 августа. В ней участвуют силы Южного военного округа, часть войск Центрального и Западного округов, а также Северный флот, силы Черноморского флота и Каспийской флотилии, Воздушно-космические силы и Воздушно- десантные войска.