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Гендиректор Красмаша доложил о выполнении госзаказа на ракеты "Синева"

Армия и ОПК
27 августа, 9:33 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 27, августа. /ТАСС
"Все комплектующие изготовлены, завершается сборка изделий", - доложил Александр Назарько
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КРАСНОЯРСК, 27 августа. /ТАСС/. Красноярский машиностроительный завод выполняет государственный оборонный заказ по поставкам межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Синева" в полном объеме и в установленные сроки, сообщил гендиректор предприятия Александр Назарько.

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"Госзаказ 2016 года по ракетам "Синева" будет выполнен своевременно и полностью. Все комплектующие изготовлены, завершается сборка изделий", - доложил в субботу Назарько министру обороны России генералу армии Сергею Шойгу.

Гендиректор также отметил, что проведенная на Красмаше модернизация позволила гарантированно обеспечить предприятие заказами на долгосрочную перспективу. "Модернизация позволит изготавливать продукцию нового поколения, по новым технологиям", - подчеркнул Назарько. По его словам, теперь появилась возможность расширить линейку продукции для Минобороны "и по диаметру, и по весовым, и по массогабаритным характеристикам". "Завод смело смотрит в завтрашний день и готов работать по новой тематике", - сказал гендиректор, подчеркнув, что проблема импортозамещения перед заводом не стоит, поскольку все комплектующие, которые использует Красмаш, - российского производства.

Шойгу на Красноярском машиностроительном заводе проверил ход выполнения гособоронзаказа в интересах Минобороны России, заслушал руководство предприятия о выполнении контрактов по производству МБР "Синева" и перспективах развития производственных мощностей завода.

Министр также заслушал командующего войсками ЦВО генерал-полковника Владимира Зарудницкого о выполнении соединениями и воинскими частями округа комплекса мероприятий в рамках внезапной проверки боевой готовности Вооруженных сил, ходе обустройства войск, дислоцированных в регионе.

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