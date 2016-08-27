Морская пехота Каспийской флотилии провела учения по уничтожению НВФ

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) провели в рамках внезапной проверки боевой готовности учения по поиску и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований (НВФ) на горном полигоне Аданак (Дагестан). Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

"В ходе учений военнослужащие отработали задачи по скрытному выдвижению, поиску, обнаружению, блокированию и ликвидации условных НВФ на различных участках местности, преодолению минно-взрывных заграждений, захвату объекта условного противника и освобождению заложников", - пояснили в пресс-службе.

Также была отработана организация взаимодействия подразделений морской пехоты КФл с территориальными органами МВД и ФСБ России на маршрутах выдвижения при совершении марша и в ходе операции по уничтожению условных НВФ.

В мероприятиях внезапной проверки боевой готовности войск (сил) задействовано свыше 500 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники батальонов морской пехоты КФл.