Во внезапной проверке боеготовности войск задействована учебно-боевая авиация ВКС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Экипажи учебно-боевых самолетов Як-130 и учебных Л-39 Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков (КВВАУЛ) приступили к перебазированию на оперативные аэродромы Южного военного округа (ЮВО) в рамках мероприятий внезапной проверки боеготовности войск (сил).

Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

"Самолеты из состава учебных авиабаз Воздушно-космических сил будут задействованы в проверке системы противовоздушной обороны (ПВО) ЮВО в качестве контрольных целей для сил и средств ПВО, - отметили в Минобороны. - Экипажи будут осуществлять полеты на предельно низких и средних высотах, одиночно и в составе группы, на минимальных интервалах и дистанциях, максимально усложняя возможность обнаружения и классификации воздушных целей".

Расчеты мобильных радиолокационных станций и зенитных ракетных систем С-300 и С-400 войск ПВО ЮВО накануне осуществили выход и заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах с целью усиления дежурных сил по ПВО в районе проведения учений, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.