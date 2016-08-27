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Корабли КФл провели учения по уничтожению минного заграждения в Каспийском море

Армия и ОПК
27 августа, 19:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, августа. /ТАСС
В учениях были задействованы более десяти надводных кораблей, в том числе ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан"
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Ракетный корабль "Татарстан"

Ракетный корабль "Татарстан"

© Дмитрий Рогулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Корабли Каспийской флотилии (КФл) провели в рамках внезапной проверки боевой готовности войск (сил) учения по противоминному охранению кораблей на переходе морем. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

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"В учениях были задействованы более десяти надводных кораблей, в том числе ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", малые ракетные и артиллерийские корабли "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг", "Волгодонск" и "Махачкала", а также базовые и рейдовые тральщики, - пояснили в пресс-службе. - По легенде учений, во время проводки отряда боевых кораблей группой тральщиков были обнаружены минные заграждения в районе действия корабельной группировки. Минеры выполнили мероприятия контрольно- разведывательного поиска и уничтожили минные заграждения, используя контактные и неконтактные тралы, обеспечив вывод кораблей в район выполнения учебно-боевых задач".

Также в ходе учений по ведению противоминных действий экипажи кораблей выполнили артиллерийские стрельбы по плавающим минам и провели подрывы мин различными способами на различных глубинах.

В мероприятиях внезапной проверки задействованы около 30 кораблей, катеров и судов, до 40 единиц колесной и гусеничной техники.

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Внезапные проверки боеготовности и учения в ВС РФ
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