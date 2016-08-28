На форуме "Армия-2016" откроют международную "Биржу деловых контактов"

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Специализированная площадка "Биржа деловых контактов" будет организована на международном военно-техническом форуме "Армия-2016", который пройдет в сентябре в Подмосковье. Как сообщило Минобороны РФ, в рамках работы биржи ожидается заключение 15 государственных контрактов.
"Площадка предназначена для заключения договоров и контрактов, а также проведения переговоров между специалистами ведущих предприятий промышленности России, Армении, Беларуси, Германии, Индии, Израиля, Ирландии, Казахстана, Китая, Пакистана, Таиланда, Франции, Швейцарии и Южной Африки", - говорится в сообщении.
В 2016 году количество иностранных предприятий, участвующих в форуме, увеличилось почти в два раза. В настоящий момент свое участие в форуме подтвердили почти 60 иностранных предприятий из 13 стран.
Второй международный военно-технический форум "Армия-2016" пройдет с 6 по 11 сентября 2016 года в подмосковном парке "Патриот" Минобороны России. Участие в форуме подтвердили 86 государств, в том числе 45 - в формате официальных военных делегаций.