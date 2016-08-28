Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На форуме "Армия-2016" откроют международную "Биржу деловых контактов"

Армия и ОПК
28 августа, 4:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС
Как сообщило Минобороны РФ, в рамках работы биржи ожидается заключение 15 государственных контрактов
Материал из 1 страницы
© Михаил Почуев/ТАСС/архив

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Специализированная площадка "Биржа деловых контактов" будет организована на международном военно-техническом форуме "Армия-2016", который пройдет в сентябре в Подмосковье. Как сообщило Минобороны РФ, в рамках работы биржи ожидается заключение 15 государственных контрактов.

Смотрите также

"Стрижи", "Беркуты", "Русские витязи" и "Соколы России" выступят на форуме "Армия-2016"
Армения, Белоруссия, Казахстан и Пакистан развернут свои экспозиции на форуме "Армия-2016"
"Калашников" покажет на "Армии-2016" новое оружие, беспилотники и катера

"Площадка предназначена для заключения договоров и контрактов, а также проведения переговоров между специалистами ведущих предприятий промышленности России, Армении, Беларуси, Германии, Индии, Израиля, Ирландии, Казахстана, Китая, Пакистана, Таиланда, Франции, Швейцарии и Южной Африки", - говорится в сообщении.

В 2016 году количество иностранных предприятий, участвующих в форуме, увеличилось почти в два раза. В настоящий момент свое участие в форуме подтвердили почти 60 иностранных предприятий из 13 стран.

Второй международный военно-технический форум "Армия-2016" пройдет с 6 по 11 сентября 2016 года в подмосковном парке "Патриот" Минобороны России. Участие в форуме подтвердили 86 государств, в том числе 45 - в формате официальных военных делегаций.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Форум "Армия-2016"
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Патриарх Кирилл посетил атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
25
Стальные крылья армии России
12
Российские военные первыми покорили Эльбрус в рамках АрМИ-2016
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Протестующие забросали яйцами посольство Украины в Москве
2
СМИ: один военный погиб, трое ранены в результате атаки на турецкие танки в Сирии
3
СМИ: аэропорт в Турции обстрелян ракетами
4
В московском метро под колесами поезда погибла девушка
5
ВМС США получили новую атомную подводную лодку
6
Суд по делу об экстрадиции россиянина Сергея Миронова может пройти 29 августа
7
Режим КТО введен в Карабудахкентском районе Дагестана
Темы дня
Реклама