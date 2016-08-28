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ВДВ и морская пехота ВС РФ переброшена в Крым и на Кубань в рамках учений

Армия и ОПК
28 августа, 12:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС
Проверка проводится в рамках подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2016", которые пройдут в сентябре
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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Подразделения ВДВ, а также морской пехоты Каспийской флотилии переброшены на полигоны в Крыму и Краснодарском крае в рамках внезапной проверки боеготовности войск. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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"Подразделения соединения ВДВ из Волгоградской области совершили 1200-километровый марш комбинированным способом и прибыли на полигон "Опук" (Республика Крым), где приступили к инженерному оборудованию, организации охраны и обороны нового района сосредоточения и подготовке к выполнению учебно-боевых задач", - говорится в сообщении.

Также бригада морской пехоты передислоцирована на полигон "Раевский" в Краснодарском крае.

Проверка боеготовности ВС РФ проходит с 25 по 31 августа. Участвуют войска Южного, Центрального и Западного военных округов, а также Северный флот, Черноморский флот и Каспийская флотилия, Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска. Проверка проводится в рамках подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2016", которые пройдут в сентябре.

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