ВДВ и морская пехота ВС РФ переброшена в Крым и на Кубань в рамках учений

Опрос: каждый второй немец против того, чтобы Меркель осталась канцлером ФРГМеждународная панорама 28 августа, 13:20
Сахалинские врачи борются за жизнь мужчины, пострадавшего в схватке с медведемПроисшествия 28 августа, 13:12
Убийство ребенка привело к массовым погромам в Одесской областиПроисшествия 28 августа, 12:58
В Москве задержан серийный вор, похитивший из офисов около 30 млн рублейПроисшествия 28 августа, 12:46
Инфантино заявил, что жалеет о победе на выборах главы ФИФАСпорт 28 августа, 12:32
В Москве задержаны семь организаторов нелегальной миграцииПроисшествия 28 августа, 11:58
Арбуз весом почти 22 кг стал самым большим на арбузном фестивале в Волгоградской областиОбщество 28 августа, 11:57
Американская компания JetBlue открывает авиасообщение с КубойЭкономика и бизнес 28 августа, 11:53
День знаний в Москве будет солнечным и теплымМосква 28 августа, 11:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Подразделения ВДВ, а также морской пехоты Каспийской флотилии переброшены на полигоны в Крыму и Краснодарском крае в рамках внезапной проверки боеготовности войск. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Подразделения соединения ВДВ из Волгоградской области совершили 1200-километровый марш комбинированным способом и прибыли на полигон "Опук" (Республика Крым), где приступили к инженерному оборудованию, организации охраны и обороны нового района сосредоточения и подготовке к выполнению учебно-боевых задач", - говорится в сообщении.
Также бригада морской пехоты передислоцирована на полигон "Раевский" в Краснодарском крае.
Проверка боеготовности ВС РФ проходит с 25 по 31 августа. Участвуют войска Южного, Центрального и Западного военных округов, а также Северный флот, Черноморский флот и Каспийская флотилия, Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска. Проверка проводится в рамках подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2016", которые пройдут в сентябре.