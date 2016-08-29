Зенитчики ВВО на Сахалине уничтожили условного противника, обороняя побережье

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Подразделения противовоздушной обороны мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине во время масштабного тактического учения с боевой стрельбой на полигоне Троицкий отработали оборону морского побережья, во время которой им пришлось поразить надводные, наземные и воздушные цели, сообщил начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"Расчеты ПЗРК "Игла", ЗРК "Стрела-10" и экипажи ЗРПК "Тунгуска" показали отличные результаты в боевой стрельбе на специализированном полигоне Троицкий. Стрельбы осуществлялись по различным типам мишеней, в том числе по скоростным аэродинамическим целям, разработанным на основе ракеты ЗРК "Оса". Экипажи зенитных ракетно-пушечных комплексов "Тунгуска" пусками ракет уничтожили надводные мишени на удалении свыше 3 км от берега", - сообщил Гордеев.

Он отметил, что на полигоне создали максимально сложную мишенную обстановку: в воздух запускали одновременно до восьми воздушных целей-ракет, и расчетам ПВО заранее не сообщали о количестве и времени их пуска. Все мишени удалось уничтожить с минимальным расчетом боеприпасов.

Боевая стрельба также проводилась по наземным целям, обозначающим легкобронированную технику и живую силу условного противника, добавил Гордеев.