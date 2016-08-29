Корабли ТОФ провели артиллерийские и торпедные стрельбы в Охотском море

Власти Боливии подтвердили гибель четвертого шахтера в ходе столкновений с полициейМеждународная панорама 29 августа, 3:44
Косачев: РФ предложит комплекс инициатив для договоренностей с ЕС по контролю вооруженийПолитика 29 августа, 3:18
Открытый чемпионат США по теннису стартует в Нью-ЙоркеСпорт 29 августа, 3:13
СМИ: "Алроса" намерена вдвое увеличить продажи в Китай и ЯпониюЭкономика и бизнес 29 августа, 3:00
Нового главу предвыборной кампании Трампа обвинили в антисемитизмеМеждународная панорама 29 августа, 2:55
Новая волна сноса объектов самостроя в МосквеЭкономика и бизнес 29 августа, 2:17
Незаконная постройка у станции "Кропоткинская" могла привести к затоплению метроПроисшествия 29 августа, 1:41
На Гавайях завершился эксперимент длиною в год по имитации условий полета на МарсКосмос 29 августа, 0:46
Техника начала демонтаж второй волны самостроя в МосквеЭкономика и бизнес 29 августа, 0:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Корабельная группа Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе двух малых противолодочных кораблей "Усть-Улимск" и "МПК-221" провела артиллерийские и торпедные стрельбы в Охотском море в рамках боевой подготовки, поразив надводные и подводные мишени, сообщил сегодня начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Владимир Матвеев.
"Экипажи поразили надводные и подводные мишени, имитирующие корабль и подводную лодку условного противника. По оценке командования боевые стрельбы были проведены по оценку отлично. После проведения стрельб корабли продолжили выполнять поставленные задачи в море и совершенствовать элементы боевой подготовки в соответствии с поставленными задачами", - сообщил Матвеев.
Он отметил, что помимо задач боевой подготовки корабельная группа ТОФ выполняет задачу обеспечения безопасности морского судоходства и морской экономической деятельности Российской Федерации в районах Охотского и Японского морей, выявляет браконьеров, ведущих незаконный промысел биоресурсов в своей зоне ответственности.