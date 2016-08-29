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Корабли ТОФ провели артиллерийские и торпедные стрельбы в Охотском море

Армия и ОПК
29 августа, 3:02 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 29, августа. /ТАСС
Экипажи поразили надводные и подводные мишени, имитирующие корабль и подводную лодку условного противника
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ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Корабельная группа Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе двух малых противолодочных кораблей "Усть-Улимск" и "МПК-221" провела артиллерийские и торпедные стрельбы в Охотском море в рамках боевой подготовки, поразив надводные и подводные мишени, сообщил сегодня начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Владимир Матвеев.

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"Экипажи поразили надводные и подводные мишени, имитирующие корабль и подводную лодку условного противника. По оценке командования боевые стрельбы были проведены по оценку отлично. После проведения стрельб корабли продолжили выполнять поставленные задачи в море и совершенствовать элементы боевой подготовки в соответствии с поставленными задачами", - сообщил Матвеев.

Он отметил, что помимо задач боевой подготовки корабельная группа ТОФ выполняет задачу обеспечения безопасности морского судоходства и морской экономической деятельности Российской Федерации в районах Охотского и Японского морей, выявляет браконьеров, ведущих незаконный промысел биоресурсов в своей зоне ответственности.

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