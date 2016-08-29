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В рамках внезапной проверки завершается создание группировок на операционных направлениях

Армия и ОПК
29 августа, 4:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
Подразделения развернули пункты управления и приступили к выполнению задач по боевому слаживанию и организации взаимодействия в составе межвидовых группировок войск
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Соединения и воинские части, привлекаемые к внезапной проверке боевой готовности войск (сил) Южного, Центрального, Западного военных округов, подразделений Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск, завершают передислокацию в назначенные районы, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

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© Дмитрий Рогулин/ТАСС
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"Привлекаемые к проверке подразделения развернули пункты управления, выполнили мероприятия по инженерному оборудованию и маскировке полевых районов базирования и приступили к выполнению задач по боевому слаживанию, организации взаимодействия в составе межвидовых группировок войск (сил) на заданных операционных направлениях", - говорится в сообщении.

При этом ряд соединений и воинских частей Западного и Центрального военных округов совершили марши комбинированным способом из пунктов постоянной дислокации на расстояния свыше 2 тысяч километров. В ходе совершения маршей в назначенные районы войсками отрабатывались вопросы противовоздушной и противодиверсионной обороны, РХБ-защиты, маскировки и радиоэлектронного противодействия.

На общевойсковых полигонах ЮВО подразделения начали боевые стрельбы из штатного вооружения и военной техники. В выполнении контрольных упражнений задействованы танки, боевые машины пехоты и десанта, бронетранспортеры, зенитные ракетные и артиллерийские системы, минометы и гранатометы.

Авиация ВКС, Южного, Западного и Центрального военных округов, согласно планам проверки, сосредоточена на оперативных аэродромах на территории Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев. Экипажи истребительной авиации заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне созданных группировок войск (сил). Летный состав бомбардировочной, штурмовой и армейской авиации готовится к полетам на боевое применение с использованием ракетно-бомбового вооружения.

Органы военного управления Черноморского флота и Каспийской флотилии осуществили вывод кораблей из пунктов базирования и развернули корабельные группировки в акваториях Черного и Каспийского морей. В настоящее время экипажи кораблей приступили к выполнению практических стрельб в районах морских полигонов, говорится в сообщении Минобороны РФ.

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Внезапные проверки боеготовности и учения в ВС РФ
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