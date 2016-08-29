Новые образцы бронетанковой и автомобильной техники обсудят на форуме "Армия-2016"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Вопросы применения автомобильных и бронетанковых базовых шасси под монтаж вооружения, военной и специальной техники, а также создание перспективных образцов техники обсудят на отдельном круглом столе в рамках II Международного военно-технического форума "Армия-2016". Об этом сообщил журналистам начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России (ГАБТУ) генерал-лейтенант Александр Шевченко.

"Мы планируем обсудить вопросы применения автомобильных и бронетанковых базовых шасси под монтаж вооружения, военной и специальной техники, а также вопросы создания перспективных вооружений и военной техники (ВВТ), - сказал Шевченко. - Будут рассмотрены предложения предприятий промышленности по сотрудничеству в интересах создания научно-технического задела для разработки перспективных транспортных баз бронетанкового вооружения и военной автомобильной техники. В частности, мы изучим особенности конструкций, уникальность разработок, эффективность, перспективы использования образца и сравним их иностранные аналогами, если они есть".

По его словам, участники круглого стола обсудят инициативные разработки предприятий, организаций и конструкторских бюро танкостроительной и автомобильной отраслей. "Одна из задач, которую мы перед собой ставим, заключается в объединении усилий ГАБТУ, органов военного управления и производителей в вопросе создания перспективных ВВТ с учетом сформированных типажей бронетанкового вооружения и военной автомобильной техники, обеспечивающих эффективный выбор транспортных баз под монтаж ВВТ", - отметил он.

В научно-деловой программе II Международного военно- технического форума "Армия-2016" по тематике Главного автобронетанкового управления примут участие специалисты центральных органов военного управления Минобороны России и 15 ведомственных НИИ, представители Минпромторга, Национальной гвардии и МЧС. География круглого стола охватит более 40 городов.