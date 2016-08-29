Федеральные органы власти проверят на готовность к работе в условиях военного времени

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Структурные подразделения Минкомсвязи, Минфина, Минпромторга, Росрезерва и Банка России примут участие в мобилизационных мероприятиях, проводимых в рамках внезапной проверки Вооруженных Сил РФ, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Территориальные органы исполнительной власти будут осуществлять координацию и контроль перевода сфер деятельности на работу в условиях военного времени, обеспечения мобилизационного развертывания и мероприятий территориальной обороны в зоне ответственности", - говорится в сообщении.

В ходе мероприятий внезапной проверки выполняются мобилизационные мероприятия с призывом граждан из запаса, в том числе резервистов. С гражданами, призываемыми из запаса, проводятся военные сборы, на которых военнообязанные пройдут курс интенсивной общевойсковой подготовки, обучение по воинской учетной специальности, проведут боевое слаживание в составе подразделений.

Впервые вопросы финансового обеспечения войск в отрыве от постоянных пунктов дислокации в рамках внезапной проверки решаются с привлечением полевых учреждений Банка России.

Также планируется проверить готовность ряда предприятий оборонно-промышленного комплекса юга России к выполнению возложенных мобилизационных заданий на поставку и ремонт вооружения, военной и специальной техники в интересах создаваемых группировок войск (сил).

В соответствии с указом президента Российской Федерации от 17 июля 2015 года "О создании мобилизационного людского резерва Вооруженных Сил Российской Федерации" проводится эксперимент по внедрению новой системы подготовки и накопления мобилизационных людских ресурсов. Целью создания новой системы подготовки и накопления мобилизационных людских ресурсов является обеспечение гарантированного доукомплектования Вооруженных Сил в установленные сроки военно-обученными мобилизационными людскими ресурсами, как в период мобилизации, так и для разрешения кризисных ситуаций, информирует Минобороны РФ.