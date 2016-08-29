В рамках внезапной проверки на южном направлении создана группировка авиации и войск ПВО

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Боевые расчеты зенитных ракетных и радиотехнических войск Южного военного округа, совершившие в рамках внезапной проверки боеготовности войск (сил) марши в новые позиционные районы, а также экипажи истребителей, перебазированные на оперативные аэродромы, заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне на территории Южного федерального округа, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Радиолокационные станции, задействованные в проведении внезапной проверки боеготовности войск, включая "Небо", "Каста", "Десна", "Гамма", "Оборона" различных модификаций, позволяют контролировать все воздушное пространство от нулевых высот до нескольких десятков километров и на удалении в несколько сотен километров", - говорится в сообщении.

Расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" провели тренировочные тактические пуски ракет по условным целям, отработав взаимодействие с командными пунктами соединений противовоздушной обороны ЮВО.

Экипажи самолетов Су-27 находятся на аэродромах дежурства в готовности в течение двух минут вылететь по команде дежурных сил для обнаружения воздушных целей, ее классификации и применения всех имеющихся средств, в том числе авиационного вооружения, для недопущения пересечения условной границы воздушного пространства, информирует Минобороны РФ.