Новосибирское военное училище сформировало специальный батальон для учений "Кавказ-2016"

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Специальный мотострелковый батальон сформирован из числа резервистов на базе Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). Он примет участие в командно-штабном учении "Кавказ-2016", сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"В батальон отобрано более 400 граждан, прошедших военную службу. Личный состав будет совершенствовать знания и практическую выучку по воинским учетным специальностям. Занятия будут проходить по программе боевой подготовки подразделений территориальной обороны", - говорится в сообщении. Военные сборы у резервистов уже начались, отмечается в сообщении. Они готовятся к передислокации в указанные программой учений районы.

Проверка боеготовности ВС РФ проходит с 25 по 31 августа. Участвуют войска Южного, Центрального и Западного военных округов, а также Северный флот, Черноморский флот и Каспийская флотилия, Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска. Проверка проводится в рамках подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2016", которые пройдут в сентябре.