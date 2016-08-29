Новосибирское военное училище сформировало специальный батальон для учений "Кавказ-2016"

Клип Бейонсе на песню "Formation" признан лучшим видео года на MTV Video Music AwardsКультура 29 августа, 7:10
Три пары из РФ вышли в финал ЧМ по танго в Аргентине в категории сценическое тангоКультура 29 августа, 6:17
Чемпионка ОИ Исинбаева провела зарядку для российских военнослужащих на авиабазе в СирииСпорт 29 августа, 6:08
В Мексике скончался известный композитор Хуан ГабриэльКультура 29 августа, 5:10
Главнокомандующий РВСК отдал приказ своим подразделениям прекратить огоньМеждународная панорама 29 августа, 4:57
Ущерб от паводка на Колыме превысил 250 млн рублейПроисшествия 29 августа, 4:33
Новые образцы бронетанковой и автомобильной техники обсудят на форуме "Армия-2016"Армия и ОПК 29 августа, 4:14
Роберт Стуруа ставит в "Et Cetera" гоголевского "Ревизора" с Калягиным в заглавной ролиКультура 29 августа, 4:09
Приток китайских туристов в Забайкалье с начала года увеличился на 62,8%Общество 29 августа, 3:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Специальный мотострелковый батальон сформирован из числа резервистов на базе Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ). Он примет участие в командно-штабном учении "Кавказ-2016", сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
"В батальон отобрано более 400 граждан, прошедших военную службу. Личный состав будет совершенствовать знания и практическую выучку по воинским учетным специальностям. Занятия будут проходить по программе боевой подготовки подразделений территориальной обороны", - говорится в сообщении. Военные сборы у резервистов уже начались, отмечается в сообщении. Они готовятся к передислокации в указанные программой учений районы.
Проверка боеготовности ВС РФ проходит с 25 по 31 августа. Участвуют войска Южного, Центрального и Западного военных округов, а также Северный флот, Черноморский флот и Каспийская флотилия, Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска. Проверка проводится в рамках подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2016", которые пройдут в сентябре.