Военнослужащие РФ из "Градов" уничтожили командный пункт "противника" в горах Таджикистана

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Российские подразделения реактивной артиллерии совместно с ротой беспилотных летательных аппаратов 201 военной базы отработали задачи по обнаружению и огневому поражению условного противника в Таджикистане. Действия проходили в рамках проведения тактических учений с боевой стрельбой, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
"Беспилотные летательные аппараты "Гранат" обеспечили обнаружение командного пункта и лагеря условного противника, которые были скрыты в расщелинах гор. Затем расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" осуществили их огневое поражение. По завершении стрельб в течение трех минут артиллеристы выполнили смену огневых позиций, уходя от ответного удара", - рассказали там.
201 военная база крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в городах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года Соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.