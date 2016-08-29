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Гостям форума "Армия-2016" покажут крылатые ракеты "Калибр"

Армия и ОПК
29 августа, 10:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
Международный военно-технический форум "Армия-2016" пройдет в подмосковном парке "Патриот" с 6 по 11 сентября
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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Концерн "Алмаз-Антей" покажет посетителям международного военно-технического форума "Армия-2016" элементы зенитной ракетной системы "Антей-2500" и крылатые ракеты из состава комплекса "Калибр". Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе концерна.

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"На форуме концерн представит широкой публике продукцию 22 дочерних обществ. В виде натурных образцов будут представлены элементы зенитной ракетной системы "Антей-2500", боевые средства из состава зенитного ракетного комплекса "Бук-М2Э", автономные тренажеры командира и оператора зенитных ракетных комплексов "Тор- М2Э" и "Тор-М2К", радиолокационная станция воздушной разведки "Противник-ГЕ", крылатые ракеты 3М-14Э из состава комплекса "Калибр", автоматизированная система управления "Горизонт-Э" и другие изделия, положительно зарекомендовавшие себя в войсках", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

Кроме того, "Алмаз-Антей" продемонстрирует образец турельных установок морского базирования "Комар" и "Гибка".

Также, отмечается в сообщении, концерн "организует для высшего руководства страны показ новых и перспективных средств воздушно-космической обороны". О каких разработках идет речь, в пресс-службе не уточнили.

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В демонстрационных показах в рамках форума примут участие комплекс "Тор-М2У", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Тунгуска-М1" и зенитная самоходная установка "Шилка". Если "Тор" будет показан на пробеговой трассе, то "Тунгуске" и "Шилке" предстоит провести стрельбы как с коротких остановок, так и на ходу.

Международный военно-технический форум "Армия-2016" пройдет в подмосковном парке "Патриот" с 6 по 11 сентября. Ранее сообщалось, что в мероприятии примут участие более тысячи организаций и предприятий, на выставке покажут в общей сложности более 11 тысяч экспонатов.

Ожидается, что Армения, Белоруссия, Казахстан и Пакистан развернут на "Армии-2016" национальные павильоны. Также на выставке будут представлены предприятия ряда других зарубежных стран.

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Форум "Армия-2016" Воздушно-космическая оборона
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