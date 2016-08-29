Корабли и авиация Черноморского флота отработали поиск "вражеской" субмарины

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Боевые корабли и авиация Черноморского флота отработали поиск подводной лодки условного противника, роль которой выполнила дизель-электрическая субмарина "Ростов-на-Дону", в рамках внезапной проверки боеготовности. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Минобороны РФ.
"На кораблях отрабатывались действия корабельных противолодочных расчетов при поиске, обнаружении и слежении за подводной лодкой, а также взаимодействие с самолетами противолодочной авиации в районе предполагаемого нахождения подводной лодки", - сказали в военном ведомстве.
Как уточнили в пресс-службе, к поиску также привлекались противолодочные самолеты Бе-12 и вертолеты Ка-27ПЛ.
Проверка боеготовности ВС РФ проходит с 25 по 31 августа. В ней участвуют войска Южного, Центрального и Западного военных округов, а также Северный флот, Черноморский флот и Каспийская флотилия, Воздушно- космические силы и Воздушно-десантные войска. Проверка проводится в рамках подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2016", которые пройдут в сентябре.