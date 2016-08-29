Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны опубликовало видео боевых стрельб войск на полигонах юга России

Армия и ОПК
29 августа, 12:32 UTC+3
Мероприятия проходят в рамках внезапной проверки боеготовности Вооруженных сил РФ
Материал из 1 страницы

Минобороны России

Минобороны России опубликовало видеокадры действий войск на полигонах Южного военного округа (ЮВО), где подразделения выполняют боевые стрельбы из штатного вооружения и военной техники. 

25 августа Армия и ОПК
Зачем армию России подняли по тревоге

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ, соединения и воинские части, привлекаемые к внезапной проверке боевой готовности войск Южного, Центрального, Западного военных округов, подразделений Воздушно-космических сил (ВКС) и Воздушно-десантных войск, завершают передислокацию в назначенные районы.

Авиация ВКС трех военных округов сосредоточена на оперативных аэродромах на территории Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского края.

Проверка боеготовности ВС РФ проходит с 25 по 31 августа. Участвуют войска Южного, Центрального и Западного военных округов, а также Северный флот, Черноморский флот и Каспийская флотилия, Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска. Проверка проводится в рамках подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2016", которые пройдут в сентябре.

Смотрите также
Какие учения ожидают российскую армию в 2016 году

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Внезапные проверки боеготовности и учения в ВС РФ
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Патриарх Кирилл посетил атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
25
Стальные крылья армии России
12
Российские военные первыми покорили Эльбрус в рамках АрМИ-2016
Выборы-2016
Как стать депутатом. Пошаговая инструкция
Проверь интуицию! Сделай прогноз перед выборами в Госдуму
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Снос самовольно установленных торговых объектов в Москве. Досье
2
Скончался полицейский, раненный при нападении на пост ДПС в Подмосковье
3
Полиция отменит штраф водителю автомобиля за "нарушение ПДД тенью"
4
Президент Узбекистана перенес кровоизлияние в мозг, он в реанимации
5
На юго-западе Москвы неизвестные избили и ограбили дипломата из Конго
6
Украинская гривна вновь обвалилась, повторив "рекорд" пятимесячной давности
7
Снос самостроя в Москве
Темы дня
Реклама