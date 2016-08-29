Минобороны опубликовало видео боевых стрельб войск на полигонах юга России

Минобороны России

Минобороны России опубликовало видеокадры действий войск на полигонах Южного военного округа (ЮВО), где подразделения выполняют боевые стрельбы из штатного вооружения и военной техники.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ, соединения и воинские части, привлекаемые к внезапной проверке боевой готовности войск Южного, Центрального, Западного военных округов, подразделений Воздушно-космических сил (ВКС) и Воздушно-десантных войск, завершают передислокацию в назначенные районы.

Авиация ВКС трех военных округов сосредоточена на оперативных аэродромах на территории Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского края.

Проверка боеготовности ВС РФ проходит с 25 по 31 августа. Участвуют войска Южного, Центрального и Западного военных округов, а также Северный флот, Черноморский флот и Каспийская флотилия, Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска. Проверка проводится в рамках подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2016", которые пройдут в сентябре.