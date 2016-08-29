Минобороны опубликовало видео боевых стрельб войск на полигонах юга России

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Минобороны России опубликовало видеокадры действий войск на полигонах Южного военного округа (ЮВО), где подразделения выполняют боевые стрельбы из штатного вооружения и военной техники.
Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ, соединения и воинские части, привлекаемые к внезапной проверке боевой готовности войск Южного, Центрального, Западного военных округов, подразделений Воздушно-космических сил (ВКС) и Воздушно-десантных войск, завершают передислокацию в назначенные районы.
Авиация ВКС трех военных округов сосредоточена на оперативных аэродромах на территории Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского края.
Проверка боеготовности ВС РФ проходит с 25 по 31 августа. Участвуют войска Южного, Центрального и Западного военных округов, а также Северный флот, Черноморский флот и Каспийская флотилия, Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска. Проверка проводится в рамках подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2016", которые пройдут в сентябре.