Минобороны РФ пригласило иностранных военных атташе на стратегические учения "Кавказ-2016"

Президент ФТР Тарпищев будет переизбираться на новый срокСпорт 29 августа, 13:28
Генпрокуратура РФ: канал прямой коммуникации с бизнесом показал свою эффективностьЭкономика и бизнес 29 августа, 13:28
Более 25 бесхозных захоронений сибирской язвы находится в ЗабайкальеСибирь 29 августа, 13:21
Следствие по делу Карауловой, обвиняемой в попытке участия в ИГ, завершеноПроисшествия 29 августа, 13:18
Видеотрансляция пресс-конференции синхронисток сборной РоссииСпорт 29 августа, 13:10
Акционеры Hapag-Lloyd одобрили слияние с UASCТранспорт 29 августа, 13:05
Суд в Москве 31 августа начнет процесс по делу гонщиков на GelandewagenПроисшествия 29 августа, 13:04
День пенсионера отметили в Свердловской областиНовости партнеров 29 августа, 12:52
Президент Узбекистана перенес кровоизлияние в мозг, он в реанимацииМеждународная панорама 29 августа, 12:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Министерство обороны России пригласило аккредитованных в Москве иностранных военных атташе посетить стратегические учения "Кавказ-2016", которые пройдут в сентябре. Об этом сообщил журналистам заместитель главы ведомства Анатолий Антонов.
"В духе доброй воли и транспарентности военной деятельности Вооруженных сил Российской Федерации Минобороны России пригласило иностранных военных атташе, аккредитованных в Москве, посетить 9 сентября 2016 года активный этап стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2016", - сказал Антонов.
По его словам, дипломатов доставят на место проведения учений самолетом Военно-транспортной авиации.
"У зарубежных военных дипломатов будет возможность наблюдать за практической фазой действий войск (сил) на стратегических командно-штабных учениях. Для них также будет проведен брифинг о целях и задачах учения", - уточнил замминистра.
В рамках подготовки к маневрам "Кавказ-2016" в Вооруженных силах проводится проверка боеготовности. Она охватывает силы Южного военного округа, часть войск Центрального и Западного округов. Также сообщалось, что к проверке привлекают Северный флот, Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска. Как ожидается, проверка завершится 31 августа.