Минобороны РФ пригласило иностранных военных атташе на стратегические учения "Кавказ-2016"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Министерство обороны России пригласило аккредитованных в Москве иностранных военных атташе посетить стратегические учения "Кавказ-2016", которые пройдут в сентябре. Об этом сообщил журналистам заместитель главы ведомства Анатолий Антонов.

"В духе доброй воли и транспарентности военной деятельности Вооруженных сил Российской Федерации Минобороны России пригласило иностранных военных атташе, аккредитованных в Москве, посетить 9 сентября 2016 года активный этап стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2016", - сказал Антонов.

По его словам, дипломатов доставят на место проведения учений самолетом Военно-транспортной авиации.

"У зарубежных военных дипломатов будет возможность наблюдать за практической фазой действий войск (сил) на стратегических командно-штабных учениях. Для них также будет проведен брифинг о целях и задачах учения", - уточнил замминистра.

В рамках подготовки к маневрам "Кавказ-2016" в Вооруженных силах проводится проверка боеготовности. Она охватывает силы Южного военного округа, часть войск Центрального и Западного округов. Также сообщалось, что к проверке привлекают Северный флот, Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска. Как ожидается, проверка завершится 31 августа.