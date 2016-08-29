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Минобороны РФ пригласило иностранных военных атташе на стратегические учения "Кавказ-2016"

Армия и ОПК
29 августа, 13:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
Липломатов доставят на место проведения учений самолетом Военно-транспортной авиации
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Министерство обороны России пригласило аккредитованных в Москве иностранных военных атташе посетить стратегические учения "Кавказ-2016", которые пройдут в сентябре. Об этом сообщил журналистам заместитель главы ведомства Анатолий Антонов.

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"В духе доброй воли и транспарентности военной деятельности Вооруженных сил Российской Федерации Минобороны России пригласило иностранных военных атташе, аккредитованных в Москве, посетить 9 сентября 2016 года активный этап стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2016",  - сказал Антонов.

По его словам, дипломатов доставят на место проведения учений самолетом Военно-транспортной авиации.

"У зарубежных военных дипломатов будет возможность наблюдать за практической фазой действий войск (сил) на стратегических командно-штабных учениях. Для них также будет проведен брифинг о целях и задачах учения", - уточнил замминистра.

В рамках подготовки к маневрам "Кавказ-2016" в Вооруженных силах проводится проверка боеготовности. Она охватывает силы Южного военного округа, часть войск Центрального и Западного округов. Также сообщалось, что к проверке привлекают Северный флот, Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска. Как ожидается, проверка завершится 31 августа.

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