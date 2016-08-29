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На полигоне Капустин Яр начались учения с участием около 4 тыс. военнослужащих

Армия и ОПК
29 августа, 14:05 UTC+3 КАПУСТИН ЯР область/ 29, августа. /ТАСС
В маневрах задействовано 1,5 тыс. единиц вооружения и техники
Материал из 1 страницы
Зенитно-ракетная система С-400

Зенитно-ракетная система С-400

© Марина Лысцева/ТАСС

КАПУСТИН ЯР /Астраханская область/, 29 августа. /ТАСС/. Учения с участием около 4 тыс. военнослужащих, начались на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщил начальник пресс-службы Западного военного округа (ЗВО) Игорь Мугинов.

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В маневрах задействованы 1,5 тыс. единиц вооружения и техники, в том числе системы С-300 и С-400.

"К учению привлечены соединения и воинские части ПВО, авиации, радиотехнических войск, силы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), разведывательные и мотострелковые подразделения общей численностью около 4 тыс. военнослужащих, до 1,5 тыс. единиц вооружения военной и специальной техники, в том числе более 50 самолетов и вертолетов оперативно-тактической и армейской авиации", - сказал он.

Командно-штабные учения по управлению группировками авиации и противовоздушной обороны округа проводятся под руководством командующего войсками ЗВО Андрея Картаполова.

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В ходе маневров подразделения отработают выход из-под ракетно-авиационного удара условного противника. Соединения и воинские части авиации и ПВО уничтожат цели, имитирующие крылатые ракеты, ударные и разведывательные беспилотники, авиацию условного противника.

"Для создания мишенной обстановки будет одновременно задействовано около 50 различных мишеней, для уничтожения которых будут использованы как средства войсковой ПВО зенитных ракетных комплексов "Бук", "Тор", "Оса", "Тунгуска", "Стрела-10" и переносных зенитных ракетных комплексов "Игла" и "Верба", так и зенитных ракетных систем С-300 и С-400", - добавил Мугинов.

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