В Ставропольском крае сформирован первый полк территориальной обороны

СТАВРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Полк территориальной обороны, укомплектованный резервистами, впервые сформирован в Ставропольском крае. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба губернатора края.

"В Буденновске на базе размещения 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады начались учебные сборы регионального полка территориальной обороны. Он впервые сформирован в рамках проводящейся в стране внезапной проверки боеготовности вооруженных сил. Полк укомплектован резервистами - жителями Ставропольского края", - сказано в сообщении.

"Наш край впервые собрал полк территориальной обороны и доказал, что ставропольцы всегда готовы защитить свою страну", - процитировала пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

По данным правительства, сборы продлятся около трех недель. Планируется, что полк территориальной обороны будет участвовать в учениях "Кавказ-2016" в сентябре 2016 года.