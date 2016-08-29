В Ставропольском крае сформирован первый полк территориальной обороны

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СТАВРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Полк территориальной обороны, укомплектованный резервистами, впервые сформирован в Ставропольском крае. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба губернатора края.
"В Буденновске на базе размещения 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады начались учебные сборы регионального полка территориальной обороны. Он впервые сформирован в рамках проводящейся в стране внезапной проверки боеготовности вооруженных сил. Полк укомплектован резервистами - жителями Ставропольского края", - сказано в сообщении.
"Наш край впервые собрал полк территориальной обороны и доказал, что ставропольцы всегда готовы защитить свою страну", - процитировала пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.
По данным правительства, сборы продлятся около трех недель. Планируется, что полк территориальной обороны будет участвовать в учениях "Кавказ-2016" в сентябре 2016 года.