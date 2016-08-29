В Крыму в рамках проверки сформировали подразделения территориальной обороны

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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Военные в рамках проверки боеготовности сформировали из резервистов подразделения территориальной обороны на базе севастопольского соединения морской пехоты Черноморского флота. Об этом сообщил в понедельник представитель флота Вячеслав Трухачев.
"Военными комиссариатами Республики Крым и города Севастополя отобрано свыше 500 граждан, пребывающих в запасе, которые пройдут военные сборы на воинских должностях в соответствии с учетными специальностями в подразделениях морской пехоты и береговых войск Черноморского флота", - уточнил Трухачев.
Офицер отметил, что призванные на военные сборы резервисты в составе подразделений территориальной обороны примут участие и в стратегических учениях "Кавказ-2016", которые пройдут в сентябре.
Проверка боеготовности проходит в Вооруженных силах с 25 по 31 августа, она проводится в рамках подготовки к маневрам "Кавказ-2016". Мероприятие охватывает силы Южного военного округа, часть войск Центрального и Западного округов. Также сообщалось, что к проверке привлекают Северный флот, Воздушно-космические силы и Воздушно- десантные войска.