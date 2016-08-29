Фрегат "Адмирал Григорович" в рамках проверки уничтожил морскую цель артиллерийским огнем

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал Григорович" в рамках идущей с 25 августа проверки боеготовности провел артиллерийские стрельбы по цели в Черном море, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.

"Адмирал Григорович" выполнил артиллерийские стрельбы по морским целям в полигоне боевой подготовки в акватории Черного моря. Артиллерийская стрельба бортовыми комплексами фрегата производилась по морской буксируемой мишени (морской щит)", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в ТАСС.

Кроме того, экипаж фрегата отработал маневрирование при сближении с целью, корректировку огня и выход из морского боя.

Ранее "Адмирал Григорович" провел тренировки по организации противовоздушной обороны, в которых участвовали фронтовые бомбардировщики Су-24.

Проверка боеготовности проходит в Вооруженных силах с 25 по 31 августа. Она охватывает силы Южного военного округа, часть войск Центрального и Западного округов. Также сообщалось, что к проверке привлекают Северный флот, Воздушно-космические силы и Воздушно-десантные войска. Проверка проводится в рамках подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2016", которые намечены на сентябрь.

"Адмирал Григорович" - головной фрегат проекта 11356, переданный ВМФ России в марте 2016 года. Корабли этого типа имеют водоизмещение 4 тысячи тонн, скорость хода - 30 узлов, автономность их плавания достигает 30 суток. Фрегаты оснащаются ударным ракетным комплексом "Калибр-НК", зенитными комплексами "Штиль-1" и "Палаш", артиллерийской установкой А-190 калибра 100 миллиметров, торпедным и противолодочным вооружением. Каждый корабль также способен нести на борту вертолет.