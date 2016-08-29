Как авиацию ВКС России перебросили на юг страны

Минобороны России

Истребители, бомбардировщики и военно-транспортные самолеты Западного и Центрального военных округов переброшены на юг России в рамках внезапной проверки Вооруженных сил РФ. Минобороны России опубликовало видео, на котором экипажи Воздушно-космических сил (ВКС) РФ перегоняют авиатехнику на оперативные аэродромы Южного военного округа (ЮВО).

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, самолеты истребительной и бомбардировочной авиации, а также транспортно-боевые и ударные вертолеты выполнили перелет на расстояния от 500 до 2500 км. Полеты осуществлялись днем и ночью. Всего в качестве контрольных целей задействовано более 30 единиц авиационной техники.

Техников и аэродромные машины доставили к месту временной дислокации военно-транспортными самолетами Ил-76.

Внезапная проверка боеготовности проходит в Вооруженных силах РФ по приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина с 25 по 31 августа. Она проводится в рамках подготовки к стратегическим учениям "Кавказ-2016", которые пройдут в сентябре.