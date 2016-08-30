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В Приамурье начались учения войск связи

Армия и ОПК
30 августа, 3:34 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
В полевом выходе участвуют около 500 военнослужащих и более 100 единиц автомобильной и спецтехники
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ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Военнослужащие соединения связи общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Амурской области, во вторник подняты по тревоге. Им предстоит совершить многокилометровый марш на полигон для отработки развертывания полевых пунктов управления, сообщил ТАСС начальник пресс-службы округа полковник Александр Гордеев.

В полевом выходе участвуют около 500 военнослужащих и более 100 единиц автомобильной и спецтехники.

"Маневры проходят в рамках стартовавшего полевого выхода военных связистов. В течение ближайшего месяца специалисты связи в полевых условиях отработают вопросы развертывания полевых подвижных пунктов управления и обеспечения устойчивой и непрерывной связи во всех видах условных боевых действий при различных погодных условиях", - сообщил Гордеев.

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