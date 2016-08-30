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Около тысячи военнослужащих участвуют в полевом выходе разведчиков на восьми полигонах ВВО

Армия и ОПК
30 августа, 4:02 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина
Войсковые разведчики отработают практику преодоления водоемов, как на боевой технике, так и в пешем порядке
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ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Комплексные практические занятия в рамках масштабного полевого выхода частей и подразделений разведки начались одновременно на восьми полигонах и учебно-тренировочных комплексах Восточного военного округа (ВВО) в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Амурской и Сахалинской областях, в них участвует около тысячи военнослужащих и более 60 единиц боевой техники. Об этом сообщил во вторник ТАСС начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

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"Войсковые разведчики отработают практику преодоления водоемов, как на боевой технике, так и в пешем порядке. Выполнят практические задачи по скрытому преодолению рек, ведению разведки побережья, оборудованию секретов на берегу при помощи подручных средств. Военнослужащие освоят навыки создания переправочных средств из предметов, не вызывающих подозрения у условного противника, - коряг, веток, прибрежного мусора, и, используя их, решат поставленные задачи в условиях жестких временных рамок", - рассказал Гордеев.

Он добавил, что также разведчики совершат многокилометровые марши, выполнят нормативы по специальной подготовке с применением современной разведывательной, навигационной техники, средств связи и передачи данных, в том числе и беспилотных летательных аппаратов.

В завершении полевого выхода войсковые разведчики ВВО проведут тактические учения во взаимодействии с мотострелковыми, танковыми и артиллерийскими подразделениями, во время которых выполнят задачи десантирования из вертолета Ми-24 штурмовым и посадочным способами.

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