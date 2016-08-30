Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 65.08
€ 72.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВДВ проведут учения на Кубани и в Волгоградской области

Армия и ОПК
30 августа, 4:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
В ходе учения на полигоне "Раевский" артиллеристы новороссийского соединения ВДВ выполнят огневые задачи из орудий 2С-9 "Нона"
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Подразделения артиллерии воздушно-десантных войск проведут тактические учения с боевой стрельбой на двух полигонах Южного военного округа (ЮВО), во вторник сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В ходе проведения учения на полигоне "Раевский" (Краснодарский край) артиллеристы новороссийского соединения ВДВ выполнят огневые задачи из орудий 2С-9 "Нона" как с закрытых позиций, так и прямой наводкой на дальность до пяти км со сменой огневых позиций", - говорится в сообщении.

Артиллерийские подразделения Камышинской десантно-штурмовой бригады ВДВ проведут тактическое учение с боевой стрельбой на полигоне "Даниловский" (Волгоградская область).

Смотрите также
Какие учения ожидают российскую армию в 2016 году

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Патриарх Кирилл посетил атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
25
Стальные крылья армии России
12
Российские военные первыми покорили Эльбрус в рамках АрМИ-2016
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
История выборов в Госдуму. Инфографика ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: почти все сотрудники МУР, кроме "убойного отдела", выведены за штат
2
СМИ: ФБР арестовало американца за намерение убить Обаму
3
В Москве полиция ищет похищенную женщину
4
ПКР: решение о недопуске российских паралимпийцев распространяется на зимние Игры-2018
5
Министр энергетики Украины: уголь из Донбасса Киев больше не закупает
6
Кремль не располагает подтверждениями того, что Каримов якобы скончался
7
Япония будет помогать РФ экономически и без прогресса по территориальному вопросу
Темы дня
Реклама