ВДВ проведут учения на Кубани и в Волгоградской области

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Подразделения артиллерии воздушно-десантных войск проведут тактические учения с боевой стрельбой на двух полигонах Южного военного округа (ЮВО), во вторник сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"В ходе проведения учения на полигоне "Раевский" (Краснодарский край) артиллеристы новороссийского соединения ВДВ выполнят огневые задачи из орудий 2С-9 "Нона" как с закрытых позиций, так и прямой наводкой на дальность до пяти км со сменой огневых позиций", - говорится в сообщении.
Артиллерийские подразделения Камышинской десантно-штурмовой бригады ВДВ проведут тактическое учение с боевой стрельбой на полигоне "Даниловский" (Волгоградская область).